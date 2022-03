Dans les allées de l'édition 2022 du salon Rétromobile

La 46ème édition du salon Rétromobile fait revivre près de cent ans d'histoire automobile au travers du bruit des moteurs des voitures de collection et de l'éclat des carrosseries.



Organisée dans les pavillons 1, 2 et 3 de la Porte de Versailles sur une surface de 72 000 m2, l'édition 2022 du salon Rétromobile ouvre ses portes durant cinq jours (du 16 au 20 février 2022).



Après deux ans d'absence, près de 600 exposants, dont des marchands de pièces ou d'objets dérivés, se réunissent autour de 1 000 véhicules répartis sur les trois Halls du Parc des Expositions.



Musée vivant de l'automobile, Rétromobile retrace l'histoire de l'automobile.



Rétromobile présente les belles anciennes entretenues avec passion par les constructeurs, les revendeurs de véhicules ou de pièces détachées, les clubs des marques et les fédérations, mais également des véhicules roulants en tous genres: motos, chars, tanks, camions, tracteurs, teuf teuf.....



Conjugaison du passé et du futur, Rétromobile relève le défi d'émerveiller et combler les amateurs de voitures de collection et les collectionneurs venus des quatre coins du globe.



Le salon Rétromobile attire chaque année plus de 130 000 visiteurs.



Les visiteurs retrouveront en 2022 un hommage à Amédée Gordini, les youngtimers du Groupe A, les véhicules de la Gendarmerie nationale, l'unique reproduction du Fardier de Cugnot, l'Aérotrain TRIDIM de Jean Bertin, le Panther du Musée des Blindés de Saumur, un RochetSchneider série 18400 de 1921 présenté par la Fondation Berliet et les 50 ans de la Renault 5.



Cette année, près de vingt marques automobiles dévoilent les belles anciennes sorties de leurs collections (Alfa Romeo, Aston Martin, Bentley, Bugatti, BMW, Citroën, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Maserati, Mercedes, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Skoda, etc.).



Les temps forts des constructeurs automobiles lors de l'édition 2022 de Rétromobile:



Renault



La marque au Losange souffle sa 50ème bougie à la R5



Citroën



Le stand de l'Aventure Citroën témoigne de la longue tradition de la marque aux chevrons en matière de grandes routières



DS



Le stand DS témoigne de l'élégance à la française automobile avec les modèles de la marque française de luxe



Nissan



Nissan expose ses icônes d'hier Nissan 240Z (1972), Nissan Patrol Type 60 (1960-1980), Nissan Patrol L60 (1976) et d'aujourd'hui Nissan Ariya (2022)