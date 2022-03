La Honda Civic hybride cinq portes allie performances et efficacité

lève le voile sur la onzième génération de laLa Civic affiche uneet épurée, obtenue grâce à l'abaissement de 25 mm de la ligne du capot par rapport à la génération précédente, tandis que les surfaces vitrées ont été agrandies afin de créer un intérieur plus ouvert et lumineux.Una été appliqué, avec des lignes de ceinture et des contours plus marqués.La ligne inférieure accentue la posture assurée de la voiture et permet une visibilité accrue depuis les sièges arrière.Par rapport à la génération précédente, le bas des piliers A été reculé pour s'aligner avec le centre des roues avant, ce qui confère au modèle des proportions plus équilibrées de profil ainsi qu'une posture plus affirmée.Le point le plus haut du toit a été avancé, avec une pente douce vers le hayon.La ligne de carrosserie élancée fait paraître les roues plus larges. Combinée aux voies plus larges et aux bords plus étroits des passages de roue, elle confère à la voiture une allure sportive.Cette approche esthétique n'éclipse la philosophie orientée sur la fonctionnalité de la Civic.Les rétroviseurs sont fixés directement aux portières avant, ce qui permet de réduire les angles morts.L'empattement allongé de 35 mm a permis aux concepteurs de créer un habitacle plus spacieux et plus confortable tout en améliorant les performances dynamiques et la stabilité en ligne droite.Le hayon est en matériau composite. Cette technologie de fabrication permet de réduire son poids de 20 % par rapport au modèle précédent, et de faciliter son ouverture et sa fermeture. Le déplacement des charnières vers l'extérieur permet d'obtenir une ligne de toit plus nette et un style plus épuré de l'arrière.À bord, la configuration horizontale du tableau de bord accentue la largeur de l'habitacle.L'intérieur comporte des matériaux au touché de qualité, notamment une grille d'aération métallique en nid d'abeille sur toute la largeur du tableau de bord.En finition Advance, l'écran du conducteur est doté d'unLa Civic est dotée d'un ensemble d'info divertissement compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil.L'écran tactile central de 9 pouces a été remonté pour limiter les mouvements des yeux de haut en bas.Les versions Executive et Sport sont équipées de huit haut-parleurs, tandis que l'Advance bénéficie de douze haut-parleurs Bose offrant une expérience audio digne d'un concert.Disponible uniquement avec une motorisation hybride e:HEV Honda en Europe, la Civic embarque un moteur 2.0 litres à injection directe et cycle Atkinson, deux moteurs électriques, une unité de commande et une unité de puissance intelligente.Leinstallé sur la Civic bénéficie d'un modèle de batterie lithium-ion 72 cellules.La berline hybride e:HEV Honda affiche une puissance maximale deet un couple deLes deux moteurs électriques travaillent de concert pour fournir la principale force motrice de la Civic e:HEV.Le moteur thermique est contrôlé par une unité de commande compacte située sous le capot avec le reste de la motorisation.L'unité de puissance intelligente est logée sous les sièges arrière.Le système fournit une sensation instantanée de couple et une accélération puissante tout en conservant une efficience élevée.La motorisation revendique un passage harmonieux entre les modes électrique, hybride et thermique sans l'intervention du conducteur.Quatre modes de conduite, Eco, Normal, Sport et un mode Individuel qui permet un contrôle distinct du moteur, de la transmission et de l'indicateur de puissance, peuvent être sélectionnés par le conducteur pour adapter la réponse du véhicule.La transmission à engrenages fixes, au cœur du système e:HEV et conçue pour minimiser la friction mécanique, est contrôlée par une unité de puissance intelligente, qui optimise le véhicule selon les situations de conduite.La Civic a été conçue pour émettre, soit moins de 5 litres aux 100 km lors des essais WLTP.La Civic embarque une suite Honda Sensing exhaustive deUne nouvelle caméra avant panoramique à 100 degrés et la technologie de reconnaissance améliorée permettent à la Civic de mieux identifier les piétons, le marquage au sol, les limites et d'autres véhicules, notamment les motos et les cyclistes.La Civic est équipée de capteurs sonar : quatre à l'avant et quatre à l'arrière.En complément d'un système de prévention des collisions par freinage amélioré, du système d'assistance au maintien dans la voie de circulation, de la technologie i-ACC, de la surveillance de l'angle mort et de l'alerte de véhicule en approche, le contrôle de freinage à faible vitesse et l'assistance à la conduite dans les embouteillages ont été ajoutés à la suite exhaustive de dispositifs de sécurité active de la Civic.De nouvelles composantes structurelles ont été incorporées pour répondre aux normes de sécurité Euro NCAP , parmi lesquelles : des longerons de portières supplémentaires pour améliorer les performances en cas de collision latérale ; des plaques de sécurité sur les traverses du pare-chocs avant qui absorbent l'énergie de l'impact pour réduire les dommages aux jambes et aux genoux ; un total de 11 airbags incluant des airbags latéraux pour les sièges arrière ; des airbags au niveau du genou pour les sièges avant pour réduire les blessures des occupants en cas d'impact frontal ; et un airbag central avant pour le siège du conducteur pour éviter une collision entre le conducteur et le passager avant en cas d'impact latéral.Depuis son lancement en 1972, la Civic s'est vendue à plus de 27,5 millions d'exemplaires dans 170 pays.La Civic de onzième génération sera lancée en Europe à partir de l'automne 2022.