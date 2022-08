Clap de fin pour le salon automobile international de Genève

L'(GIMS)La manifestation a été annulée à 4 jours de son inauguration par décision du Conseil Fédéral.L'annulation de l'édition 2020 du salon de l'automobile de Genève a eu pour effet de(Geneva International Motor Show).Les pertes liées à la suppression du GIMS 2020 pour la Fondation sont estimées à 11 millions de francs suisse.La Fondation du « Comité permanent du Salon international de l'automobile de Genève » aLes exposants majeurs du GIMS ayant vivement recommandé à la Fondation d'envisager la prochaine édition du salon international de l'automobile en 2022 et non en 2021,. Les répercussions indirectes de la pandémie comme la pénurie de semi-conducteurs ont forcé les constructeurs à revoir leurs priorités et à résoudre ces problèmes avant tout.Sandro Mesquita, directeur général du Salon international de l»automobile de Genève, justifiait l'annulation de l'édition 2022 du GIMS en ces termes : « De nombreux exposants nous ont signalé que les incertitudes liées à la pandémie de COVID-19 ne leur permettaient pas de prendre un engagement ferme pour le GIMS 2022. En parallèle, la pénurie actuelle de semi-conducteurs pèse lourdement sur les constructeurs automobiles . La crise des puces électroniques va probablement se poursuivre l»année prochaine et aura des conséquences financières négatives pour les OEM. En ces temps incertains, beaucoup de marques sont donc dans l»incapacité de s»engager à participer à un salon qui était prévu dans à peine quatre mois. Au vu de tous ces facteurs, il nous est apparu évident qu'il fallait reporter le salon et annoncer la nouvelle sans tarder, pour éviter une annulation de dernière minute.»Un évènement type Motor Show aura lieu à Doha, au Qatar, en novembre 2023.« En raison des incertitudes qui pèsent sur l'économie et la géopolitique mondiales, de même que des risques liés à l'évolution de la pandémie, les organisateurs ont décidé de se concentrer exclusivement en 2023 sur la planification de l'événement à Doha » déclare Maurice Turrettini, Président de la fondation du Salon international de l'automobile de Genève.La fondation « Comité permanent du Salon international de l'automobile de Genève » avait prévu que le GIMS 2023 se tienne sur deux éditions, la première du 14 au 19 février 2023 à Palexpo à Genève, et la seconde en novembre à Doha, au Qatar.« Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour nous assurer que nous serions en mesure d'accueillir le GIMS 2023 à Genève en février. Le format développé et le projet ont été très bien accueillis. Mais en fin de compte, les risques étaient bien trop importants », précise Maurice Turrettini.« Nous avons travaillé très dur et fait tout notre possible pour que le GIMS puisse se tenir à la fois à Genève et à Doha en 2023 », poursuit Sandro Mesquita, avant d'ajouter : « En ces temps incertains, de nombreuses marques ne sont pas en mesure de s'engager à participer à un salon en Europe en hiver. Après avoir évalué tous les éléments, il est devenu clair pour la Fondation que le salon ne pourrait pas avoir lieu en 2023 à Genève comme prévu. Pour les marques qui souhaitaient participer à Genève, les fans et les visiteurs fidèles de notre salon de Genève , nous regrettons de devoir annuler cette édition. »La première édition du Geneva International Motor Show Qatar aura lieu en novembre 2023 et se déroulera dans les locaux du Doha Exhibition and Convention Center (DECC) et dans plusieurs autres lieux décentralisés. « Nous nous concentrons désormais pleinement sur l'organisation du GIMS à Doha et nous nous réjouissons de confirmer les dates et le format de cet événement inédit avec nos partenaires de Qatar Tourism », conclut Sandro Mesquita.L'événement Motor Show du Qatar est prévu tous les deux ans.L'édition 2024 du Geneva International Motor Show à Genève est plus qu'incertaine après quatre annulations successives du salon suisse de l'automobile et le soutien financier du Qatar pour l'évènement de Doha.Le Geneva International Motor Show (GIMS) a été un tremplin pour l'avenir de la mobilité depuis 1905.Largement reconnu comme le salon automobile le plus important d'Europe, et l'un des plus réputés du monde, le GIMS attirait lors de chaque édition plus de 600 000 visiteurs à Genève.Le salon de l'automobile de Genève faisait partie des cinq expositions les plus importantes du monde automobile à l'échelle de la planète. C'était le seul salon automobile européen annuel à être reconnu par l'OICA (Organisation Internationale des Constructeurs Automobiles).Le GIMS était jusqu'en 2020 la plus grande manifestation de Suisse.La fondation « Comité permanent du Salon international de l'automobile » est titulaire des droits et organisatrice du GIMS.L'annulation du GIMS 2023 (après celles de 2020, 2021, 2022) interpelle sur l'avenir du modèle des salons automobiles Contrairement à l'édition 2020 qui n'a pu se tenir du fait d'une décision du Conseil Fédéral, c'est l'absence d'exposants qui est à l'origine de l'annulation des GIMS 2021, GMIS 2022 et GMIS 2023 de Genève.#gimsswiss