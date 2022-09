Mitsubishi ASX: un Renault Captur rebadgé avec un logo aux trois diamants

dévoile ledu segment BConçu spécialement pour le marché européen, l'ASXDestiné à être positionné au cœur du segment B-SUV européen, le Mitsubishi ASX n'est qu'L'ASX propose un large choix de motorisations, notamment hybride rechargeable (PHEV), hybride (HEV) et micro-hybride, et un large éventail de systèmes d'aide à la conduite et d'info-divertissement.L'ASX (« Active Sports X-over ») entend reprendre le flambeau de son prédécesseur qui s'est vendu à près de 380 000 exemplaires en Europe.L'ASX est un Renault Captur rebadgé.L'ASX se dote de la face avant « Dynamic Shield » de la marque japonaise rehaussée du logo aux trois diamants.Vu de profil, l'ASX associe des lignes fluides et des épaulements hauts et larges.La poupe de l'ASX confirme l'impression de polyvalence.À l'instar de la face avant, elle se différencie du Renault Captur par un monogramme « ASX » et un lettrage « Mitsubishi ».Une palette de six coloris sera disponible, avec un toit noir sur les versions haut de gamme pour une livrée bicolore.L'ASX offre un volume de chargement de 332 litres (VDA) qui gagne 69 litres (VDA) supplémentaires lorsque la banquette arrière coulissante est avancée au maximum.L'accès à l'ASX s'effectue en mode mains-libres grâce au système d'ouverture des portes et de démarrage sans clé (disponible de série sur toutes les versions à l'exception de celles d'entrée de gamme).Lorsque le conducteur s'approche du véhicule à moins d'un mètre environ, le système détecte la carte mains-libres et déverrouille automatiquement les portes. À l'inverse, lors de la descente du véhicule, dès que la carte mains-libres se trouve à plus d'un mètre et ne peut plus être détectée, le système verrouille automatiquement les portes.Une fois les portes déverrouillées, la montée et la descente des passagers sont facilitées par le point de hanche surélevé.La climatisation permet de maintenir une température intérieure agréable tout au long de l'année, tandis que les sièges et le volant chauffants assurent un réel confort durant les mois d'hiver.Installé en position centrale, le système Smartphone-link Display Audio (SDA) sert d'interface principale entre le conducteur et le véhicule, notamment d'info-divertissement. Comprenant un écran de 7 pouces au format paysage ou de 9,3 pouces au format portrait, le système SDA propose = une fonction de duplication sans fil du smartphone (Apple CarPlay et Android Auto ).Les versions supérieures intègrent un système audio premium BOSE.Les versions supérieures offrent un système de navigation 3D intégré ainsi que des options de personnalisation allant des profils d'utilisateur et widgets aux modes de conduite via le système Multi‑Sense.Le combiné d'instrumentation de l'ASX offre des possibilités de personnalisation avec trois variantes proposées : une version analogique en entrée de gamme avec écran de 4,2 pouces, un combiné numérique configurable avec écran de 7 pouces en milieu de gamme, et un Digital Driver Display totalement personnalisable de 10 pouces avec fonction de duplication des instructions de navigation.Commandé via le système SDA, le système Multi-Sense permet d'adapter la réactivité de la direction, le contrôle dynamique du châssis et la puissance de traction.Trois modes de conduite peuvent être sélectionnés :• Eco: priorise un rendement maximal (Versions thermiques, micro-hybrides ou HEV).• Pure : pour la conduite en mode tout électrique (Versions PHEV).• Sport : puissance de traction maximale et ajustement du contrôle dynamique du châssis et de la réactivité de la direction optimisant le plaisir de conduite.• My Sense : permet au conducteur de personnaliser son expérience de conduite ainsi que l'éclairage d'ambiance de l'habitacle grâce à huit coloris de LED différents.L'ASX reçoit un équipement de sécurité passive comprenant des airbags frontaux et latéraux conducteur et passager, deux airbags rideaux de chaque côté, des ceintures de sécurité avec prétensionneurs et limiteurs d'effort, des appuis-tête actifs et des points d'ancrage ISOFix pour siège enfant.La protection des piétons est renforcée par le système de réduction de vitesse avant collision (FCM).Le capot, le bouclier avant, les projecteurs et la partie inférieure du pare-brise sont spécialement adaptés afin de réduire le risque de blessures.L'ASX se dote de plusieurs systèmes d'aide à la conduite (ADAS).Le système de réduction de vitesse avant collision (FCM) avec fonction de détection des piétons, l'alerte distance de sécurité, l'alerte de franchissement involontaire de ligne (LDW), l'aide au maintien dans la voie (LDP), la reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR), le régulateur de vitesse, des radars de stationnement et la caméra de recul sont disponibles de série sur tous les modèles.Les versions supérieures reçoivent le système de surveillance d'angle mort (BSW), l'assistance au centrage dans la voie, l'alerte de survitesse, le régulateur de vitesse adaptatif (avec fonction Stop & Go) et la fonction d'éclairage intelligent (AHB).Disponible sur les versions hybrides, hybrides rechargeables et automatiques de l'ASX, le système MI-PILOT (Mitsubishi Intelligent - PILOT) associe le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et l'assistance au centrage dans la voie (LCA).Selon le mode de conduite sélectionné à l'aide du système Multi-Sense, la fonction de contrôle dynamique du châssis analyse les virages et peut freiner chaque roue séparément le cas échéant afin de corriger la trajectoire et de négocier les courbes en toute confiance.L'ASX propose une large gamme de motorisations.1.0 MPI-TLe moteur d'entrée de gamme est un bloc essence 3 cylindres turbocompressé 1.0 litre, couplé à une boîte manuelle à 6 rapports.1.3 DI-T (micro-hybride)Le moteur turbocompressé à injection directe 1.3 litre est associé à un système micro-hybride intégrant un alterno-démarreur à courroie combiné à une batterie lithium-ion de 12 V, ce qui permet de récupérer l'énergie lors des phases de décélération et de freinage et de fournir un couple d'assistance électrique. La motorisation 1.3 DI-T peut être couplée au choix à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou à une boîte automatique 7 rapports à double embrayage (7DCT).HybrideLa motorisation hybride (HEV) combine un moteur essence 1.6 litre, deux moteurs électriques et une boîte automatique multimode.Hybride rechargeableLa motorisation hybride rechargeable (PHEV) associe un moteur essence 1.6 litre, deux moteurs électriques et une batterie de 10,5 kWh.Seule différence de l'ASX par rapport au Renault Captur, la garantie constructeur.L'ASX est assorti d'une garantie constructeur 5 ans limitée à 100 000 km et d'une assistance routière de 5 ans (pack assistance Mitsubishi).La batterie de traction est couverte par une garantie 8 ans/160 000 kmConçu par Renault, l'ASX sera produit à l'usine Renault de Valladolid, en Espagne.Le Mitsubishi ASX sera disponible à partir de mars 2023 sur le marché européen.