Ferrari SP51: une Ferrari One-Off conçue sur mesure inspirée directement de la 812 GTS

La, dernière-née de la série One-Off de la marque au Cheval Cabré, est un, dont la plateforme est directement basée sur celle de laDisposition, châssis, moteur :En l', le véhicule unique Ferrari est unoffrant une conduite en plein air.L'aérodynamique de la SP51 a fait l'objet d'un perfectionnement technique incluant des simulations CFD (Computational Fluid Dynamics), des essais en soufflerie et des essais dynamiques, afin d'égaler le confort acoustique et les sensations offertes avec le toit ouvert de la 812 GTS.Le style puissant de la SP51 est affirmé par les courbes de ses muscles.Les formes sinueuses soulignent la sensualité conférée par l'utilisation intensive de fibres de carbone brut, tant à l'extérieur que dans l'habitacle.À l'avant, le roadster se distingue par le design unique de ses phares.Un nouveau jeu de jantes a été spécifiquement imaginé pour la SP51. Chaque branche se distingue par un profil d'aile en fibre de carbone avec une finition diamantée ton sur ton sur la partie avant.L'arrière est dominé par un thème arqué, avec les feux arrière insérés sous le spoiler.Deux arcs-boutants, adoucis par deux crêtes en fibre de carbone, commencent là où l'habitacle se termine. Une aile transversale en fibre de carbone vient se déployer entre ces deux éléments, avant de replier son profil au niveau des arcs-boutants. L'effet n'est pas sans rappeler celui que l'on retrouve sur les versions Targa, où le pont dissimule l'arceau antiroulis.Les couleurs de la livrée extérieure se prolonge dans l'habitacle.La teinte Rosso Passionale de la carrosserie est la couleur dominante de la sellerie en Alcantara.Le bleu et le blanc de sa bande se retrouvent sur le tunnel central et le bandeau qui sépare les deux sièges au niveau du tablier.Composée d'un insert Kvadrat bleu avec surpiqûres blanches, la finition des panneaux de porte, de la partie inférieure du tableau de bord et des parties latérales des sièges rappelle les couleurs de la livrée dans l'habitacle.Celui-ci fait la part belle aux finitions brillantes en fibre de carbone que l'on retrouve en abondance et qui se marient avec les éléments Nero Momo Opaco.L'habitacle se pare de plusieurs éléments brodés de fil blanc, dont le logo de la marque et du modèle, également repris sur la branche inférieure du volant.La SP51 est la première version roadster aboutie de la Spider avec un V12 monté à l'avant créée par la maison Ferrari depuis cinquante ans.