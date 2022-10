Le monospace compact Mercedes Classe B s'offre des améliorations

Laattire l'attention.Le, laet les phares à LED (disponibles en option) donnent à la Classe B un élan dynamique grâce à leur transition fluideLe Sports Tourer Mercedes Classe B affiche unavec des jantes encastrées à l'extérieur.La vue arrière est empreinte de dynamisme avec des, dotés de la technologie LED, et renforçant l'impression de largeur à l'arrière.Les feux sont soutenus par lesfixés sur le côté de la lunette arrière, qui améliorent l'aérodynamisme.L'intérieur de la Classe B estLa découpe côté conducteur est dominée par le(combiné d'instruments de 7 pouces et unité principale de 10,25 pouces). Dans la variante optionnelle avec deux écrans de 10,25 pouces, un aspect de grand écran est créé à travers lequel l'élément semble flotter., typiques de Mercedes -Benz, sont un hommage au monde de l'aviation.La console centrale traduit les aspirations high-tech de la Classe B avec son look Black Panel, tandis que le volant est proposé de série en cuir Nappa.Un volant chauffant est disponible en option dans la variante d'équipement AMG.Dans la variante de base, les sièges confort bénéficient d'un revêtement Artico gaufré en trois dimensions.La variante d'équipementoffre les caractéristiques de Mercedes dans les coloris noir, noir/macchiato et le noir/gris soleil. Les sièges peuvent être transformés en sièges en cuir noir ou brun bahia. L'élément de garniture avec un motif en étoile crée un point attirant dans l'habitacle.La ligneest la version la plus sportive de la nouvelle Classe B, avec un intérieur noir Artico/Microcut et des surpiqûres contrastantes rouges.Les sièges confort sont dotés, dans leur partie centrale, de tissus fabriqués à partir de matériaux recyclés. Dans le cas des sièges Artico/Microcut, la proportion est de 65 % pour la surface du siège et de 85 % pour le matériau sous-jacent.La Classe B propose davantage de packs d'équipements et un choix d'options individuelles moindre.Les caractéristiques fonctionnelles qui sont souvent achetées ensemble sont regroupées. D'autres options fonctionnelles sont disponibles en complément.La version de base de la Classe B est équipée d'une caméra de recul, d'écrans multimédias, du pack USB et d'un volant en cuir nappa.À partir de la variante d'équipement Progressive, l'équipement de base comprend des phares à LED, un siège avec soutien lombaire, le Parking Package, le Mirror Package et le hayon Easy Pack.Les trois styles d'affichage du système MBUX de la Classe B ont été redessinés. Le mode Classic fournit toutes les informations utiles au conducteur , le mode Sporty intègre un compte-tours dynamique et le mode Discre est épuré pour afficher un contenu minimal.Avec les trois modes (Navigation, Assistance, Services) et les sept univers de couleurs, cela crée une expérience holistique et esthétique qui peut être personnalisée selon les souhaits du conducteur.L'écran central offre ds fonctions telles que la navigation, les médias, le téléphone, le véhicule, etc. et peut être utilisé comme un écran tactile.L'intégration d'un capteur d'empreintes digitales, pour l'identification et l'autorisation du conducteur, est prévue à partir du 1er trimestre 2023).La connectivité avec les smartphones via Apple Carplay ou Android Auto Wireless est de série, tandis que pour une connectivité plus poussée, un port USB-C a été ajouté et la puissance de charge USB a augmenté.L'assistant vocal Hey Mercedes devient plus capable de dialoguer et d'apprendre dans la Classe B.Certaines actions peuvent être déclenchées sans le terme d'activation " Hey Mercedes ".L'assistant vocal MBUX peut expliquer et assister les fonctions du véhicule, par exemple lors de la recherche de la trousse de secours ou de la connexion d'un smartphone au véhicule.La Classe B a été mise à jour en termes d'Avec la mise à niveau du pack d'aide à la conduite, la commande de l'assistant de maintien de voie est plus confortable grâce à la commande de direction active.L'assistant de manœuvre de remorque (en option) régule automatiquement l'angle de braquage du véhicule tracteur, ce qui rend les manœuvres de marche arrière avec la Classe B plus sûres.La gamme dede la Classe B a été actualisée et électrifiée (B 180 de 136 ch, B 200 de 163 ch).Avec une alimentation embarquée supplémentaire de 48 volts et une augmentation de la puissance de 10 kW, les fonctions de démarrage sont prises en charge. Le démarreur-générateur à entraînement par courroie (RSG) améliore sensiblement le confort : il réduit les bruits et les vibrations lors des procédures de démarrage par rapport aux démarreurs conventionnels et permet de " naviguer " avec le moteur à combustion éteint pendant les trajets réguliers. Le RSG récupère lors des freinages et alimente le réseau de bord de 12 volts ainsi que la batterie de 48 volts. L'énergie générée peut être utilisée lors des processus d'accélération pour soutenir le moteur à combustion.Laembarque un moteur électrique de 109 ch (80 kW).La batterie haute tension de 15,6 kWh a été améliorée, de sorte que l'augmentation de l'énergie utilisable entraîne une augmentation de l'autonomie électrique (Autonomie en mode tout électrique EAER combiné WLTP de 67.0 - 77.0 km).La Classe B 250 e affiche une consommation de carburant en cycle combiné pondérée (WLTP) de 1,2-0,9 l/100 km, une consommation électrique en cycle combiné pondérée (WLTP) de 17,4-15,4 kWh/100 km et des émissions de CO2 en cycle combiné pondérées (WLTP) 27-20 g/km.En ce qui concerne la recharge, trois options sont disponibles : outre les 3,7 kW de série, la batterie peut être rechargée avec du courant alternatif et jusqu'à 11 kW. La Classe B offre également la possibilité de charger la batterie avec du courant continu et jusqu'à 22 kW. Une charge en courant continu de 10 % à 80 % prend environ 25 minutes.La Classe B est également disponible avec des(B 180 d de 116 ch, B 200 d de 150 ch).Le monospace compact Classe B se distingue avec ses proportions sportives, son intérieur polyvalent, ses technologies de conduite modernes et la dernière génération du système MBUX.