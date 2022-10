La luxueuse Rolls-Royce Spectre électrique revendique une autonomie de 520 kilomètres 18 photos La luxueuse Rolls-Royce Spectre électrique revendique une autonomie de 520 kilomètres ×

Rolls-Royce lève le voile sur la Spectre: le premier véhicule électrique de Rolls-Royce.



Amenée à prendre la relève électrique de la Phantom Coupé, la Rolls-Royce Spectre est un luxueux coupé deux portes de 5 453 millimètres de long.



Le coupé quatre places Rolls-Royce est large de 2 080 millimètres et haut de 1 559 millimètres.



Conçue sur une architecture en aluminium, la Spectre offre un empattement de 3210 millimètres et flirte avec les trois tonnes.



Le grand coupé Spectre embarque un moteur électrique de 430 kW développant un couple maximal de 900 Nm.



Malgré une surcharge pondérale prononcée (2975 kg), la Spectre accélère de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes.



Les données de consommations provisoires s'établissent à 21,5 kWh aux 100 km.



La Spectre revendique une autonomie électrique de 520 kilomètres (données provisoires).



Avant de prendre la route, la Rolls-Royce électrique aura parcouru plus de 2,5 millions de kilomètres.



La Spectre sera positionnée en prix entre le Cullinan et la Phantom.



Les premières livraisons de la Rolls-Royce Spectre électrique sont attendues fin 2023.

Eric Houguet, écrit le 19/10/2022