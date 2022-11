Le grand SUV électrique Polestar 3 vise une autonomie WLTP de plus de 600 km

La marque suédoise de véhicules électriques haut de gammelève le voile sur laLede la marque scandinave Polestar affiche des proportions puissantes et larges.D'une longueur de, la Polestar 3 est haute de 1 614 mm avec une garde au sol de 201 mm et large de 2 120 mm (avec les rétroviseurs).L'atteintet la capacité de chargement arrière (sièges relevés)(dont 90 litres sous le plancher).Sièges pliés, la capacité de chargement arrière est portée à 1 411 litres (dont 90 litres sous le plancher).Lede la Polestar 3 repose sur une aile aérodynamique avant intégrée au capot, une aile aérodynamique intégrée au spoiler arrière et des lames aérodynamiques arrière.On retrouve à l'intérieur de la Polestar 3 des matériaux durables à l'esthétique haut de gamme et au toucher luxueux. Il s'agit notamment de MicroTech, de cuir certifié pour le bien-être des animaux et de revêtements en laine entièrement traçables.La Polestar 3 dispose d'une informatique centralisée avec l'ordinateur central Nvidia Drive. Faisant office de cerveau de l'intelligence artificielle et fonctionnant avec des logiciels de Volvo , la plate-forme haute performance de Nvidia traite les données provenant des multiples capteurs et caméras de la voiture pour permettre la mise en place de fonctions avancées d'aide à la conduite et de surveillance du conducteur.Le système d'infodivertissement est alimenté par la plateforme Snapdragon Cockpit de Qualcomm. En tant que composant central du châssis Snapdragon Digital (un ensemble de plates-formes automobiles ouvertes et évolutives connectées en nuage), la Snapdragon Cockpit Platform sera utilisée pour offrir des expériences immersives à bord du véhicule grâce à ses capacités haute performance permettant de fournir des affichages haute définition, un son surround de qualité et une connectivité dans tout le véhicule.La Polestar 3 intègre lesde nouvelle génération de Volvo.La technologie comprend des capteurs radar intérieurs capables de détecter des mouvements inférieurs au millimètre près dans l'habitacle afin d'éviter d'y laisser accidentellement des enfants ou des animaux domestiques. Le système est relié au système de climatisation pour éviter les coups de chaleur ou l'hypothermie.D'autres technologies fournies par des partenaires technologiques de pointe en matière de sécurité, tels que Zenseact, Luminar et Smart Eye, permettent à la Polestar 3 de bénéficier d'une technologie ADAS (Advanced Driver Assistance System) de pointe qui s'intègre de manière transparente grâce à la puissance de calcul centralisée.De série, la Polestar 3 dispose de cinq modules radar, cinq caméras externes et douze capteurs à ultrasons externes pour prendre en charge les fonctions de sécurité avancées.La SmartZone située sous l'aile aérodynamique avant regroupe plusieurs des capteurs orientés vers l'avant, un module radar chauffant et une caméra.À l'intérieur, deux caméras de surveillance du conducteur en circuit fermé apportent la technologie de suivi des yeux de Smart Eye. Les caméras surveillent les yeux du conducteur et peuvent déclencher des messages d'avertissement, des sons et une fonction d'arrêt d'urgence lorsqu'elles détectent un conducteur distrait, somnolent ou déconnecté.Le système d'exploitation embarqué de la Polestar 3 repose sur Android Automotive OS.La Polestar 3 avec Google intégré bénéficie de mises à jour OTA (Over-the-air) pour permettre une amélioration continue du logiciel et l'introduction de nouvelles fonctionnalités sans avoir à se rendre dans un atelier de la marque scandinave.Le grand SUV électrique à propulsion Polestar 3 de(2 584 kg - 2 670 kg) embarque deux moteurs synchrones à aimants permanents.La(un moteur sur l'essieu avant et un sur l'essieu arrière) délivre une puissance deetAvec le Pack Performance en option, la puissance totale est de 380 kW et 910 Nm.La Polestar 3 atteint uneet(4,7 secondes avec Performance Pack).Unepermet à la voiture de fonctionner uniquement avec le moteur électrique avant afin d'économiser l'énergie électrique dans certaines circonstances de conduite.Le contrôle avancé du châssis est assuré par une suspension pneumatique adaptative à double chambre, qui permet à la Polestar 3 de s'adapter entre les caractéristiques de confort et les caractéristiques dynamiques de la suspension. Le grand SUV Polestar peut ajuster la vitesse de ses amortisseurs actifs de manière électronique une fois toutes les deux millisecondes (500 Hz).Le SUV électrique dispose d'une batterie lithium-ion de 111 kWh.La batterie lithium-ion présente une conception de cellule prismatique logée dans un boîtier protecteur en aluminium avec un renforcement en acier au bore et un refroidissement liquide.Une pompe à chaleur permet à la Polestar 3 d'utiliser la chaleur ambiante pour le préconditionnement du climat et de la batterie. La Polestar 3 est également équipée pour la recharge bidirectionnelle.La batterie lithium-ion 400V intègreregroupées dans 17 modules et assemblés dans un boîtier de batterie en aluminium.La batterie de 111 kWh donne à la Polestar 3 Long range Dual motor une(données préliminaires).La batterie haute tension peut seLa liste des équipements de série de la Polestar 3 est étendue et le véhicule offre peu d'options.Toutes les versions comprennent une, un, unà l'intérieur et à l'extérieur, desavec détection de proximité et des jantes en alliage de 21 pouces.Le Plus Pack et le Pilot Pack sont montés de série pour la première année du modèle et comprennent une série d'équipements haut de gamme, de luxe et de commodité, comme un système audio Bowers & Wilkins à 25 haut-parleurs avec son surround 3D et capacité Dolby Atmos, des portes à fermeture progressive, un affichage tête haute et le Pilot Assist.Le Pilot Pack optionnel avec LiDar de Luminar ajoute une unité de contrôle supplémentaire de Nvidia, trois caméras, quatre capteurs à ultrasons et un nettoyage pour les caméras avant et arrière, fournissant des données précises en temps réel sur les environs de la voiture, en particulier dans le champ de longue portée (disponible à partir du deuxième trimestre 2023). Cela permet de scanner en 3D les environs de la voiture Polestar de manière détaillée et de préparer la voiture à la conduite autonome Le Pack Performance optionnel renforce la dynamique de conduite et comprend la puissance et le couple maximum (380 kW et 910 Nm), ainsi que l'optimisation des performances de la suspension pneumatique, des jantes uniques en alliage forgé de 22 pouces et des détails supplémentaires de la signature « Swedish Gold ».La Polestar 3 est la première voiture issue d'une base technologique entièrement électrique développée par Volvo.La production devrait commencer dans l'usine de Volvo à Chengdu, en Chine, dans une phase de montée en puissance progressive à partir de la mi-2023, avec les premières livraisons prévues au quatrième trimestre 2023.Une production supplémentaire dans l'usine Volvo de Ridgeville, en Caroline du Sud, aux États-Unis, devrait suivre vers le milieu de l'année 2024. 