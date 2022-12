Le Hyundai Kona électrique de nouvelle génération se distingue par un design futuriste distinctif

lève le voile sur la nouvelle génération du(EV).que son prédécesseur, le Kona électrique revendique désormais uneLe Kona électrique voit également sa largeur et son empattement progresser respectivement de 25 mm et 60 mm par rapport au modèle précédent.Le Kona a d'abord été conçu dans sa version électrique par les équipes de design et de développement de la marque coréenne, avant d'être décliné dans une version hybride (HEV).Le SUV électrique Hyundai affiche unet un style plus racé.Ladu Kona électrique se distingue par des volumes sobres ce qui contribue à lui conférer une fluidité aérodynamique.La pureté du design de la proue est soulignée par les« Pixelated Seamless Horizon ».Les pixels paramétriques utilisés sur le Kona électrique constituent l'un des éléments de design exclusifs.Les projecteurs « Pixelated Seamless Horizon » contribuent à rehausser le caractère distinctif du Kona électrique.Le Hyundai Kona électrique intègre deAu niveau des flancs, la ligne d'embouti en diagonale marquée connecte visuellement la moulure chromée de ceinture de caisse au becquet.La poupe hérite de feux « Seamless Horizon » ainsi que d'un troisième feu stop (HMSL) qui s'intègre à la moulure chromée.Le style extérieur dynamique est rehaussé par desaux lignes sculptées qui intègrent les projecteurs et les feux arrière.La déclinaison électrique du Kona bénéficie d'au niveau de la prise d'air et du bouclier arrière, de jantes alliage 19 pouces au design inspiré des pixels, de bas de caisse aérodynamiques, d'une moulure noire courant sur tout le pourtour du véhicule, et de rétroviseurs extérieurs et d'un toit noir (disponibles en option).D'un gabarit supérieur à celui de son prédécesseur, le SUV compact électrique Hyundai se dote d'un plus vaste espace de vie et d'un intérieur axé sur le conducteur.L'architecture intérieure du Kona électrique repose sur unerehaussant le caractère spacieux et élancé de l'habitacle.L'écran de 12,3 pouces et le module flottant confèrent à l'habitacle une impression high tech.L'éclairage d'ambiance à LED contribue à rehausser l'expérience d'utilisation et la commodité.La transmission à commande électrique est implanté derrière le volant.