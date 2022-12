La Mercedes-Maybach Classe S Haute Voiture est une pièce de collection

propose une édition limitéede la Classe S.L'extérieur de la Mercedes-Maybach Haute Voiture se caractérise par une peinture exclusive à deux tons : une combinaison de bleu nautique métallisé sur le dessus, avec un léger ton rose chatoyant dans la partie inférieure et des jantes métalliques bleu nautique.Une autre caractéristiques est l'éclairage d'ambiance avec projection animée : lorsque les portes sont ouvertes, des motifs animés Mercedes-Benz ou Mercedes-Maybach utilisant la technologie LCD s'allument et illuminent les zones d'entrée avant et arrière.L'extérieur se retrouve à l'intérieur du véhicule par l'utilisation étendue de tons bleu nautique foncé et or rose, avec des éléments supplémentaires en cristal et blanc opale brillant.L'intérieur témoigne d'une attention toute particulière aux détails, soulignant son inspiration Haute Couture.Un tissu bouclé de haute qualité inspiré de la mode habille le modèle, dans des tons bleu, beige, or rose et or, avec des détails complexes supplémentaires dans les housses de sièges et les coussins.Des reflets de cuir blanc cristal embrassent les passagers sur les consoles, les portes et les coussins.Les tapis de sol sont en lin et en mohair.Des flûtes à champagne de couleur or rose s'intègrent au présentoir de l'arrière, ainsi qu'un badge Haute Voiture dans le panneau de porte.Le passepoil en cuir de couleur bleue dans les consoles est également original pour la voiture de série.Le système d'infodivertissement MBUX reprend l»exclusivité de l'intérieur. Des nuages scintillants de paillettes et une variété d'accents en or rose scintillant soulignent l'atmosphère de défilé. Dans le menu de sélection des profils, le conducteur est accueilli par une fleur de magnolia et des particules scintillantes. Douze avatars différents sont parés d'accessoires raffinés et habillés avec élégance, en smoking, en queue-de-pie ou en robe de soirée.Inspiré de la Haute Couture, la Classe S "Haute Voiture" de Mercedes-Maybach est construite avec des matériaux de haute qualité.La Classe S Haute Voiture représente le luxe sophistiqué Mercedes-Maybach dans sa forme la plus pure.L»édition limitée Mercedes-Maybach Classe S Haute Voiture de « haute » exclusivité est une pièce de collection conçue pour certaines occasions Le modèle Mercedes-Maybach inspiré de la Haute Couture est disponible en édition limitée à 150 unités.Créé par l'équipe de personnalisation et d'artisanat la plus spécialisée de Mercedes-Benz dans la Manufaktur de Sindelfingen, chaque véhicule sera numéroté de 1 à 150 et arborera son blason avec son numéro sur la console centrale.