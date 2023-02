La 47ème édition du salon Rétromobile ouvre ses portes jusqu'au 5 février

Dans les allées de l'édition 2023 du salon Rétromobile

La 47ème édition du salon de l'automobile de collection Rétromobile ouvre ses portes durant cinq jours (du 1er au 5 février 2023) à Paris Expo à la Porte de Versailles.



Le salon de l'automobile de collection Rétromobile 2023 célèbre les plus beaux véhicules et les plus inattendus de l'histoire de l'automobile.



Constructeurs, clubs, fédérations, vendeurs de pièces détachées et de miniatures, restaurateurs, marchands d'automobile et les services connexes sont au rendez-vous de Rétromobile 2023.



Plus de 600 exposants, dont des marchands de pièces ou d'objets dérivés, exposent près de 1 000 modèles.



La 47ème édition du salon Rétromobile fait revivre près de cent ans d'histoire automobile au travers du bruit des moteurs des voitures de collection et de l'éclat des carrosseries.



Musée vivant de l'automobile, Rétromobile retrace l'histoire de l'automobile.



Rétromobile présente les belles anciennes entretenues avec passion par les constructeurs, les revendeurs de véhicules ou de pièces détachées, les clubs des marques et les fédérations, mais également des véhicules roulants en tous genres.



Conjugaison du passé et du futur, Rétromobile relève le défi d'émerveiller et combler les amateurs de voitures de collection et les collectionneurs venus des quatre coins du globe.



Le salon Rétromobile attire chaque année plus de 130 000 visiteurs.



Considérée comme le premier véhicule « de tourisme », l'Obéissante, construite en 1873 par Amédée Bollée, est présentée au salon Rétromobile. Cette pièce emblématique de l»histoire de l»automobile, conservée au musée des Arts et Métiers à Paris, est le premier véhicule ayant roulé sur le tracé des 24 Heures du Mans.



Le 9 octobre 1875, Amédée Bollée parcourt les 230 kilomètres en 18 heures. Bollée avait bien entrepris les démarches nécessaires auprès des services du ministère des Travaux publics pour obtenir un « permis de conduire » l'Obéissante sur la chaussée, mais la circulation d'automobiles n'était pas encore prévue dans la règlementation de l'époque. Lors du périple entre Le Mans et Paris, l'Obéissante récolte 75 contraventions. Les contraventions seront finalement annulées après une démonstration de l'Obéissante.



L'engin à traction mécanique et à vapeur pouvait transporter douze passagers, un pilote et un chauffeur. Grâce à sa chaudière tubulaire, sa transmission par chaîne et ses deux moteurs à deux cylindres en V, il pouvait rouler à 30 km/h avec des pointes à 40 km/h, et franchir des rampes de 12 %.



Cette année, douze marques automobiles dévoilent les belles anciennes sorties de leurs collections (Abarth, Alfa Romeo, Caterham, Citroën, DS, Fiat, Lancia, Morgan, Peugeot, Porsche, Renault et Volkswagen).



Les temps forts des constructeurs automobiles lors de l'édition 2023 de Rétromobile:



Abarth



Abarth présente une Abarth 850 TC de 1964.



La Fiat-Abarth 850 TC est la première voiture du Scorpion à arborer le badge « Turismo Competizione ». Construite en 1964, la Fiat-Abarth 850 TC exposée est en cours de restauration. Il s'agit d'un très rare exemplaire de Fiat-Abarth 850 TC sur base de FIAT 600 D.



Alfa Romeo



Alfa Romeo présente l'Alfa Romeo SZ de 1989 et l'Alfa Romeo Giulia Super Sprint de 1956.



L'Alfa Romeo S.Z. (ES30) de 1989 exposée est unique. La voiture « ex-works » provient du circuit d'essai de Balocco, où elle a été utilisée pour différentes expérimentations. Elle fait partie des premiers exemplaires produits. Elle est si différente des autres SZ réalisées par la suite qu'elle peut être considérée comme un prototype.



L'Alfa Romeo 1900 Super Sprint de 1956 exposée a été produite le 14 juillet 1956 et vendue 3 jours plus tard, à Paris.



La version « Super Sprint » a remplacée la 1900 Sprint en 1955. Elle est restée en production jusqu'en 1958 pour un total de 599 unités.



Caterham



Pour les 50 ans de la marque britannique créée en 1973, Caterham expose trois modèles phares de sa collection, dont la Caterham 340 lancée début novembre 2022.



Citroën



La marque aux chevrons présente le « concept-char » inspiré de la 2CV, imaginé pour les besoins du film « Astérix et Obélix : l'Empire du Milieu ».



Le prototype Citroën C10 (surnommé « La goutte d'eau ») matérialisait la vision toute Citroën d'une solution de mobilité quatre places avec bagages, ultra légère (382 kg), économique et apte à dépasser 110 km/h. Avec son architecture unique, le prototype C10 était un véritable OVNI dans le paysage automobile de l'époque (1956).



DS



DS présente les DS 21 Pallas Injection Électronique (1970) et SM Prototype.



La DS 21 Pallas Injection Électronique (1970) est la première voiture française de série à proposer l'injection électronique pour atteindre 139 chevaux avec un moteur de 2 175 cm3 pour une vitesse de pointe dépassant 185 km/h.



La SM prototype (1973) a été conçue pour expérimenter le passage de puissances élevées en traction et la stabilité de la trajectoire à grande vitesse. À l'aide de commandes et d'instruments de mesure, la SM Prototype permet de corriger l'assiette ou de modifier les paramètres tels que le centrage des masses, la flexibilité des suspensions ou la répartition du roulis tout en roulant. Le prototype de 340 chevaux a servi à la mise au point des modèles de compétition basés sur la SM.



Lancia



Lancia présente la Lancia 037 de 1982.



La Lancia Rally 037 Groupe B de 1983 a été présentée au Salon de l'Automobile de Turin en 1982.



La version de course a fait ses débuts au Rallye Costa Smeralda en avril 1982.



Au total, 53 Lancia Rally 037 ont été préparées pour la course au fil des ans.



Morgan



Le constructeur britannique expose cette année trois modèles, dont la Super 3, la PlusPlusFour et la PlusSix modèles 2023 équipés d'Airbags et d'un ESP.



Peugeot



La marque sochalienne met en lumière la série 4, désignant des modèles de gamme supérieure depuis près de 90 ans. Sept générations de Peugeot « série 4 » se sont succédées.



Six modèles emblématiques des Peugeot « série 4 » sont exposées.



Premier modèle de la « série 4 », la Peugeot 401 berline (1934 -1935) innove avec ses roues avant indépendantes.



La Peugeot 401 Eclipse (1935) est le premier coupé-cabriolet de série.



La Peugeot 402 (1938-1942) regrouper les phares derrière la grille de calandre au bénéfice du design mais aussi de l'aérodynamisme.



La Peugeot 403 Cabriolet (1956-1961) est l'une des nombreuses déclinaisons de la famille 403 (berline, break, fourgonnette et pick-up).



La Peugeot 404 Coupé (1962-1968) à la beauté toute latine est signée Pininfarina.



La Peugeot 405 Mi16 Le Mans (1993) est une série spéciale de la 405 Mi16 pour célébrer la victoire de Peugeot aux 24 Heures du Mans 1993. Elle reprend le moteur 2 litres 16 soupapes de 160 ch de la Mi16.



Porsche



Porsche fête les 60 ans de la 911 lancée en 1964. Parmi les modèles de la marque exposés sur le salon, la 911 Dakar.



Renault



Renault expose des Twingo à l'occasion des 30 ans de la mini-citadine.



La première génération de Twingo a été vendue à plus de 2,4 millions d»exemplaires.



Volkswagen



Le constructeur allemand expose les ainés du combi électrique ID.Buzz.

L'occasion pour la marque Volkswagen de revenir sur une saga qui a débuté il y a plus de 70 ans.



Parmi les modèles exposés :



« Little Miss Sunshine » - Combi T2 a/b de 1972 : il peut accueillir jusqu'à sept passagers pour partir à l'aventure jusqu'à 125 km/h et une puissance de 66 ch (49 kW).



Combi « Heinrich » - Combi T1 de 1967: le T1 sept places de 1967 est équipé d'un moteur 1,5 litre de 44 ch (32 kW).



Combi « Costa » - T1 Campervan Westfalia de 1965 : le modèle est équipé d'un moteur de 44 ch (32 kW) pouvant atteindre les 105 km/h.



Le salon Rétromobile 2023 est réparti sur 3 pavillons: Pavillons 1, 2, 3.



Lieu : Porte de Versailles - Pavillons 1, 2, 3



Horaires : mercredi, vendredi de 10h à 22h, jeudi, samedi, dimanche de 10h à 19h



Photos: Crédit Victor Point