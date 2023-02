La Peugeot 508 Berline restylée s'offre une nouvelle face avant

L'heure du restylage a sonné pour la berline La berline Peugeot reçoit uneplus dynamique et porte en son centre le nouvel emblème de la marque au lion.La berline 508 intègre totalement le motif de la calandre dans le volume du bouclier.La berline 508 inaugure unequi s'intègre dans les projecteurs Matrix LED ultra fins équipant toutes les versions.A l'arrière les feux à LED intègrent laau design dynamisé avec des indicateurs de direction à défilement.La berline 508 est longue de 4,75 mètres pour une largeur de 1,86 mètre avec les rétroviseurs rabattus et un empattement long de 2,79 mètres.De profil, le dynamisme naturel de la 508 est renforcé grâce à unede 18 pouces de diamètre.Le centre de roue à 5 branches frappé du blason Peugeot équipe toutes les roues et masque complètement leurs écrous.Les badges avant, latéraux et arrière de la 508 arborent une typographie modernisée et une nouvelle teinte Gris Basalte.Le marquage « Peugeot » de teinte foncée 'Gris Basalte' s'étend sur toute la largeur du bandeau noir central du coffre. L'ensemble contribue à élargir visuellement la face arrière.Dans l', l'accent est mis sur la qualité et la modernité des matériaux ainsi que sur la commande de boite de vitesses épurée.Leapporte plus de technologie grâce au système d'info-divertissement Peugeot i-Connect Advanced équipé d'un écran central de 10 pouces Haute Définition, de la navigation connectée, de la reconnaissance vocale en langage naturel, d'une connectivité sans fil et d'une mise à jour « over the air ».Ledécuple le plaisir de conduire en offrant une agilité et une précision de mouvement uniques.Le volant regroupe les commandes du système multimédia (sources audio, téléphone) ainsi que le volume et la commande vocale.Situé à hauteur des yeux juste au-dessus du volant, leest entièrement paramétrable et personnalisable. Il propose des modes d'affichage (Navigation Connectée TomTom, Radio/média, Aides à la conduite , Flux d'énergie...) directement sélectionnables depuis le volant.Au centre de la planche de bord, l'est légèrement orienté vers le conducteur (« driver oriented »), et optimise ainsi l'ergonomie de conduite sans exclure le passager.Sous l'écran central, se trouvent des touches piano qui offrent des raccourcis vers le menu général, les réglages de climatisation, les applications, les aides à la conduite, le téléphone, les médias et les paramètres du véhicule.Lepermet de sélectionner par une simple impulsion les différents modes de la boîte de vitesses automatique à 8 rapports EAT8.Dans le cas de la version thermique, le mode Manuel (M) permet de sélectionner manuellement la vitesse engagée grâce aux palettes situées derrière le volant.Pour les motorisations hybrides, le mode Brake (B) permet d'activer le freinage régénératif.S'ajoute un, pour sélectionner différents typages (Electric, Eco, Hybrid, Normal, Sport et 4WD) selon la motorisation. Le mode sélectionné agit sur la fermeté de la suspension pilotée (Normal, Confort et Sport) lorsque cet équipement est présent.La 508 représente le meilleur de Peugeot en termes de plaisir au volant et de confort.Elle propose des systèmes d'alimentée par des informations recueillies par plusieurs caméras et de nombreux radars qui apaisent et sécurisent la conduite.On compte notamment :-un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go et consigne de distance inter-véhicules ajustable,- le freinage automatique d'urgence avec alerte de risque de collision qui détecte les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, à partir de 7 km/h et jusqu'à 140 km/h,- une alerte active de franchissement involontaire de ligne ou de bas-côté, avec correction de trajectoire,- une alerte d'attention conducteur qui détecte les troubles de vigilance sur des durées de conduite importantes au moyen d'analyses des micro-mouvements du volant,- la reconnaissance étendue et l'affichage sur le combiné digital des panneaux de signalisation : stop, sens interdit, interdiction de dépassement, fin d'interdiction de dépassement, en plus des habituelles signalisations relatives à la vitesse,- une vision de nuit (Night Vision) qui permet d'alerter de la présence d'animaux, de piétons ou de cyclistes sur la voie avant qu'ils n'apparaissent dans le faisceau lumineux des feux de route,- la surveillance d'angle mort,- des caméras d'aide au stationnement en Haute Définition,- la conduite semi-autonome de niveau 2, composé du régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go et de l'aide au maintien de la position dans la voie,- des caméras Haute Définition pour l'aide au stationnement,- des projecteurs Matrix LED permettant d'utiliser au maximum la puissance d'éclairage des feux de route sans éblouir les autres véhicules,- une suspension pilotée à 3 modes (Normal, Confort et Sport).L'comporte deux versions hydrides rechargeables de 180 ch (association d'un moteur PureTech de 150 ch / 110 kW et d'un moteur électrique de 81 kW accolé à la boîte de vitesse automatique à 8 rapports e-EAT8) et de 225 ch ( association d'un moteur PureTech de 180 ch / 132 kW et d'un moteur électrique de 81 kW accolé à la boîte de vitesse automatique à 8 rapports e-EAT8), une version essence 3 cylindres de 1.2 litre de cylindrée PureTech 130 EAT8 de 130 ch et une version Diesel 4 cylindres de 1.5 litre de cylindrée BlueHDi 130 EAT8 de 130 ch.Toutes les motorisations sont associées à une boîte automatique à 8 rapports EAT8.Le porte étendard de la 508, la version 508 hybride rechargeable dispose de 360 ch et de 4 roues motrices (à l'avant association d'un moteur PureTech de 200 ch / 147 kW et d'un moteur électrique de 81 kW accolé à la boîte de vitesse automatique à 8 rapports e-EAT8 / à l'arrière, un moteur électrique de 83 kW).La batterie Li-ion des versions hybrides rechargeables 180, 225 et 360 est d'une capacité de 12,4 kWh et d'une puissance de 102 kW.Deux types de chargeurs embarqués sont disponibles : de série, un chargeur monophasé de 3,7 kW et, en option, un chargeur monophasé de 7,4 kW (de série sur Peugeot Sport Engineered).Les temps de recharge estimatifs sont:- depuis une prise standard (8 A) et avec le chargeur embarqué monophasé de 3,7 kW, la charge complète dure environ 7 heures 05.- depuis une prise renforcée (14 A) et avec le chargeur embarqué monophasé de 3,7 kW, la charge complète peut être effectuée en 3 heurs 25,- depuis une Wall Box (32 A) 7,4 kW et avec le chargeur embarqué monophasé de 7,4 kW, la charge complète peut être effectuée en 1 heure 40.La Peugeot 508 revendique une, un confort de roulage haut de gamme, un excellent agrément de conduite et une parfaite maniabilité en ville.La Peugeot 508 arrivera sur le marché à l'été 2023. Elle est produite en France, à l'usine de Mulhouse.