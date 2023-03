Le grand SUV électrique Kia EV9 affiche un design avant-gardiste

Leincarne la stratégie de Kia visant à devenir un fournisseur de solutions de mobilité durables.La présence visuelle audacieuse et affirmée du grand SUV EV9 est inspirée de la philosophie de design de Kia baptisée « Opposites United » / (L'alliance des contraires). Celle-ci exploite la tension créative issue des valeurs divergentes de nature et de modernité. Les designers de Kia ont associé des formes fluides et athlétiques à des lignes tendues et acérées.La face avant du Kia EV9 se distingue par des lignes acérées et épurées.Rehaussée d'une grille couleur carrosserie, la calandre « Tiger Face » ne laisse subsister aucun doute quant à la filiation du SUV EV9.Les projecteurs verticaux et les feux de jour effilés qui s'étirent horizontalement vers l'arrière au-dessus des ailes avant du véhicule contribuent à accentuer la largeur du grand SUV Kia sur le plan visuel.Les entrées d'air minimalistes en finition noir brillant et les sabots de protection avant rehaussent le caractère affirmé du Kia EV9 et témoignent de sa capacité à affronter toutes les routes quelles que soient les conditions météorologiques.Fruit d'un langage stylistique polygonal, les flancs du Kia EV9 allient le caractère affirmé d'un SUV de 5 mètres de long à une grande efficacité aérodynamique.Les ailes dynamiques de structure triangulaire et les passages de roue géométriques proéminents se combinent au profil fuselé de la caisse.Les poignées de porte affleurantes et la ligne de toit plongeante vers l'arrière créent une impression de mouvement.À l'arrière du véhicule, les lignes sobres et épurées du hayon, mises en valeur par les feux arrière effilés, reflètent encore davantage le caractère affirmé du SUV EV9.L'espace intérieur puise son inspiration dans « l'élément Eau » de la philosophie « Opposites United », créant ainsi un lien positif avec l'environnement extérieur.À l'instar du crossover EV6 , le grand SUV EV9 est un véhicule électrique dédié, développé et optimisé sur la base de la plateforme internationale modulaire électrique (E-GMP) de la marque coréenne.L'architecture du Kia EV9, caractérisée par unet un, offre aux occupants desun espace intérieur généreux où ils peuvent se détendre dans des sièges confort de type « Lounge ».Le Kia EV9 est disponible en versionLes occupants des sièges des première et deuxième rangées peuvent incliner simultanément leur siège pour se détendre et se reposer pendant la recharge du véhicule.Les passagers de la deuxième rangée peuvent pivoter leur siège de 180 degrés pour pouvoir interagir avec les occupants de la troisième rangée.Les sièges de la troisième rangée sont dotés de porte-gobelets et de prises de charge pour appareils mobiles.La planche de bord flottante de forme panoramique se distingue par sa structure ouverte qui s'étire du volant jusqu'au centre de l'habitacle.Les deux écrans tactiles de 12,3 pouces et l'affichage à segments permettent de commander les fonctions du véhicule tout en limitant au maximum le nombre de boutons physiques.L'écran d'affichage AVNT (audio/vidéo, navigation/télématique) haute définition permet de communiquer et d'interagir avec le monde numérique. Sous l'écran AVNT sont dissimulés une série de boutons haptiques permettant de commander le dispositif start & stop ainsi que les fonctions AVNT et HVAC (chauffage, ventilation et climatisation).