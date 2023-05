Un Citroën C3 Aircross développé spécifiquement pour les marchés émergents

lève le voile sur unLe C3 Aircross est un modèle pensé, développé et produit par et pourLe C3 Aircross est un B-SUV familial permettant de, pensé pour les, en configuration, le C3 Aircross propose unLe C3 Aircross affiche unLe style extérieur se caractérise par uneavec un, une, laet unesoulignée par unpour faire face aux conditions routières variables.La silhouette se distingue par une, desavec des roues et des pneus de grande taille, et desLeajoute de la verticalité et de la force à la carrosserie.Lesrenforcent la sensation de lumière et d'espace pour les passagers arrière.Les fenêtres et lesrenforcent la sensation de hauteur, de lumière et de visibilité.Les longues portes arrière permettent d'accéder aux rangées de sièges arrière sur la version sept places.Des packs d'équipements et d'accessoires permettent d'ajouter du caractère et de la présence sur la route.L'offre de toit bi-ton ajoute une touche d'originalité au véhicule.Le modèle cinq places offre jusqu'à, tandis que le modèle sept places offre une troisième rangée de deux sièges individuels. Ceux-ci peuvent être rabattus ou retirés individuellement lorsque la famille a besoin d'équilibrer l'espace pour les passagers avec une capacité allant jusqu'à 511 litres pour les bagages ou autres cargaisons.L'intérieur est lumineux.Le tableau de bord présente une structure horizontale.Selon les versions, le C3 Aircross adopte un combiné TFT de 7 pouces et un écran tactile de 10 pouces trône au centre et permet d'accéder aux principaux services d'info-divertissement et services connectés. La fonction mirroring donne l'accès aux applications avec Apple Car-Play ou Android Auto Des sièges confortables combinés à un système de climatisation et de chauffage performant permettent de se détendre, en particulier sur les deuxième et troisième rangées de la version sept places, grâce à un module de ventilation intégré au panneau de toit.On trouve dans l'habitacle des porte-gobelets qui font aussi office de support pour smartphone et jusqu'à 5 prises USB, afin que les occupants puissent charger leurs appareils mobiles.La suspension est réglée pour offrir un maximum de confort et minimiser le roulis de la caisse dans des conditions de circulation difficiles et sur des revêtements routiers parfois dégradés.La direction et le rayon de braquage ont été optimisés pour améliorer l'agilité et faciliter les manœuvres dans un trafic urbain dense.La structure du soubassement et les angles d'approche ont été étudiés pour que le C3 Aircross puisse s'attaquer facilement aux chaussées irrégulières et abîmées, et gravir ou descendre des pentes abruptes sans les toucher.La garde au sol surélevée facilite le franchissement des bordures de trottoirs et des trottoirs élevés, tandis que la rigidité de torsion de la carrosserie a été étudiée pour réduire les vibrations.Le C3 Aircross est la, après le lancement de la C3 en Inde et en Amérique du Sud en 2022.Le programme consiste à lancer des véhicules économiques distinctifs conçus au cœur des marchés émergents concernés, pour répondre aux aspirations locales.Le C3 Aircross sera produit à Porto Real, au Brésil et à Thiruvallur, en Inde, avec uneLe C3 Aircross sera commercialisé en Inde et en Amérique du Sud, et en Indonésie, dans le courant de l'année 2024.L'objectif de la marque Citroën est de réaliserL'Inde, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Sud sont des marchés à fort potentiel qui devraient contribuer de manière significative aux ambitions internationales de Citroën.