Le SUV Honda ZR-V hybride du segment C revendique une expérience de conduite efficace

Lepartage l'ADN de la berline Civic et reprend la conception de son châssis et de sa plateforme.Le SUV ZR-V hybride e:HEV du segment C se placeLe ZR-V hybride e:HEV affiche uneet revendique uneAvec uneet des, le ZR-V hybride e:HEV manifeste unesur la route.Les phares effilés et la calandre noir brillant confèrent au SUV hybride e:HEV Honda une esthétique sophistiquée, qui se prolonge le long de ses flancs épurés jusqu'au pare-chocs arrière, surmonté par des feux horizontaux qui s'intègrent au hayon.Chaque panneau et chaque composant a été optimisé pour renforcer la visibilité et améliorer les performances aérodynamiques.À l'intérieur du SUV Honda, lesavec une finition raffinée se conjuguent à l'éclairage élégant dans tout l'habitacle pour créer une ambiance luxueuse.En complément, les nombreux points de charge et les technologies « homme-machine » (HMI) permettent aux occupants de rester connectés avec le monde extérieur via unsitué au centre du panneau supérieur du tableau de bord.L'doté d'une cloison de séparation, d'un couvre-bagages rétractable et d'un espace de rangement sous le plancher, offre un volume disponible à 1 291 litres, une fois les sièges arrière rabattus.Sous une carrosserie épurée, le SUV du segment C embarque lade Honda qui partage son ADN avec la Civic e:HEV.La motorisation hybride e:HEV procure une expérience de conduite efficace et économique dans des conditions réelles. Plébiscitée pour ses caractéristiques dynamiques, la Civic e:HEV a montre que les véhicules hybrides intégraux pouvaient être stimulants à conduire. Le ZR-V entend marquer le prolongement cette logique pour les SUV du segment C.Optimisé pour le ZR-V hybride e:HEV, lefonctionne de concert avec deux moteurs électriques pour fournir une accélération vive et instantanée.Leexploite les concepts déjà mis en œuvre sur les plateformes Civic et CR-V.Il a été conçu pour offrir les caractéristiques de conduite et les niveaux d'agilité que l'on retrouve habituellement sur les berlines dynamiques.La direction est à la fois souple et gratifiante grâce à une logique de contrôle raffinée et des composants basse friction, tandis que la suspension arrière multibras et les bras optimisés contribuent à une conduite stimulante.Le ZR-V hybride e:HEV cible des acheteurs jeunes et soucieux de leur image.Le Honda ZR-V hybride e:HEV sera disponible à partir de l'automne 2023.