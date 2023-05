Le SUV Honda CR-V de sixième génération affiche un aspect plus affirmé

dévoile lade son SUV best-seller, leLe CR-V de sixième générationen matière de conception, de convivialité et de facilité d'utilisation au quotidien.Le CR-V fait peau neuve pour donner vie à un SUV polyvalent.Le CR-V conserve uneavec l'qui renforce sa présence sur la route et accentue son style. Cela commence par un aspect plus affirmé à l'avant.Les variantes e:HEV et e:PHEV se distinguent l'une de l'autre par la conception de leur calandre.Lesse combinent aux feux diurnes pour générer une présence visuelle affirmée.A l'arrière, les feux stop et clignotants sont une évolution de la conception des feux arrière instantanément reconnaissables du CR-V.Les quatre coins du CR-V sont bas, grâce à unet épuré qui permet aux conducteurs de bénéficier d'une bonne perception de la forme de la voiture Avec ses, le CR-V offre une visibilité élevée vers l'extérieur pour tous les occupants.La conception évolutive révèle uneque le modèle antérieur, le CR-V de sixième génération offre un espace intérieur accru pour les passagers. L'empattement allongé de 40 mm dégage 16 mm supplémentaires pour les jambes à l'arrière et se traduit par une capacité de chargement accrue de 18 %.Huit niveaux de réglage de l'inclinaison du siège arrière, avec un angle accru de 10,5°, permettent aux passagers de se détendre dans le plus grand confort.Grâce à la grande attention portée à la qualité des matières et des revêtements de l'habitacle, le CR-V se rapproche de l'univers des modèles premium.Le CR-V sera proposé avec au choix,(e:HEV) ou(e:PHEV).Les deux motorisations hybrides sont équipées d'un moteur à injection directe et cycle Atkinson de 2.0 litres.Le CR-V hybride intégral (e:HEV) embarque la motorisation e:HEV qui équipe la berline à hayon Civic e:HEV. Une batterie lithium-ion et deux moteurs électriques fonctionnent de concert avec le moteur essence pour alterner entre les modes de conduite électrique, hybride et thermique et s'adapter ainsi à tous les scénarios de conduite.Le CR-V hybride rechargeable (e:PHEV) reprend les moteurs électriques à haut rendement qui équipent l'e:HEV. Capable de parcourir 82 km en mode électrique, le CR-V hybride rechargeable peut effectuer la majorité des trajets quotidiens sans solliciter d'autres modes. Lorsque la température de la batterie est de 25°C, une charge complète de 0 à 100 % peut être effectuée en 2 heures 30.Le SUV CR-V embarque lespour offrir une fiabilité, une dynamique et un confort de premier ordre.La suite réactualisée de fonctionnalités Honda Sensing et de nouveaux composants structurels contribuent à des systèmes de sécurité active et passive de premier ordre.Le CR-V est équipé du dernier système omnidirectionnel de sécurité et d'assistance à la conduite de la marque "Honda Sensing 360", qui élimine les angles morts autour du véhicule et contribue à éviter les collisions en réduisant la charge du conducteur.La sortie sur le marché européen du CR-V est prévue cette année.