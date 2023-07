Ferrari KC23 : une Ferrari One-Off basée sur l'architecture de la 488 GT3 Evo 2020

présente la, le dernierde Ferrari conçu à la demande d'un collectionneur passionné de la marque de Maranello.La One-Off KC23 est une vision extrême de ce à quoi pourraient ressembler les voitures de course à roues couvertes du futur.Conçue par le Centre de Style de Ferrari, la KC23 estDisposition, châssis, moteur : elle tient tout de sa grande sœur.Compte tenu de la nature extrême de son moteur, de son châssis et de sa suspension, la KC23 a été conçue exclusivement pour une utilisation sur circuit.Chaque ligne de la 488 GT3 Evo 2020 a été repensée, surfaces vitrées et blocs optiques inclus.La voiture de course semble sculptée dans un seul bloc de métal.Le design cache plusieurs fonctions techniques de la voiture, notamment les entrées d'air latérales, qui s'ouvrent automatiquement lorsque le V8 biturbo central arrière est activé.L'aile arrière est démontable pour souligner ses lignes nettes et formelles lorsqu'elle n'est pas sur la piste.Le traitement de surface est lisse et continu, avec des angles vifs réduits au strict minimum pour souligner le design futuriste et emblématique.Sa fonctionnalité la plus insolite est sa double configuration.À l'arrêt, l'agencement de la voiture met en valeur ses formes épurées et sinueuses.Une fois sur la piste, sa posture visuelle est dominée par seset son, qui la distingue comme une voiture de course conçue pour se frayer un chemin dans les virages et libérer toute la puissance que le V8 peut générer.En terme de déportance et de refroidissement, les designers Ferrari ont travaillé dur pour conserver les performances du modèle de référence, bien que la KC23 ait une silhouette complètement différente. Des panneaux ont été développés avec une cinématique sur mesure qui s'active automatiquement lorsque le moteur est en marche : celui qui se trouve derrière la roue avant dévoile une grille, ce qui augmente la déportance avant pour équilibrer l'aérodynamisme du véhicule.Le panneau à l'arrière fournit la quantité correcte d'air d'admission aux refroidisseurs et aux composants auxiliaires, ainsi qu'au moteur.Lesde la KC23 s'ouvrent verticalement sur des charnières avant simples.Aucune modification des parties vitrées n'a été nécessaire, la voiture intègre cette fonctionnalité dans sa structure.Le capot est doté d'un système d'ouverture simple : il suffit de retirer deux goupilles pour permettre le contrôle de l'avant et effectuer des tâches d'entretien.Les feux avant et arrière ont été redessinés, de manière plus radicale pour les feux arrière, où des lames lumineuses en méthacrylate prennent vie à l'allumage du moteur.Les surfaces vitrées s'intègrent harmonieusement à la carrosserie, sans piliers, cadres ou joints visibles, créant ainsi un effet dôme aéronautique. Leur finition métallique est parfaitement soudée pour une continuité de style maximale, ce qui donne un résultat futuriste.L'habitacle a été conservé aussi épuré et similaire que possible à la 488 GT3 Evo 2020, à l'exception des panneaux de porte et de la finition du tableau de bord côté passager. Les sièges spécifiques de la KC23, habillés d'Alcantara avec logo électrosoudé, apportent à l'habitacle une élégance parfaitement adaptée à l'extérieur.Les rétroviseurs traditionnels ont été retiré et la ligne des flancs laissée intacte.La visibilité arrière est assurée par un système de caméra vidéo qui a un impact bénéfique sur l'aérodynamisme de la voiture.La voiture dispose de deux ensembles de roues spécifiquement conçues : les roues 18 pouces permettent à la KC23 sont destinées aux circuits mondiaux alors que les roues 21 pouces à l'avant et 22 pouces à l'arrière sont destinées à l'exposition en configuration statique.