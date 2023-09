Le grand SUV coupé sport Audi Q8 s'offre une esthétique extérieure légèrement revisitée

renouvelle très légèrementavec unet une technologie améliorée.L'esthétique extérieure est légèrement revisitée avec desqui soulignent le caractère fort du SUV coupé d'Ingolstadt.L', au design octogonal, embarque des incrustations verticales. Elles sont disposées sur la carrosserie classique et en forme de L sur le pack extérieur S line.L'Audi Q8 arbore lesqui ont fait leur apparition sur l'Audi Q8 e-tron. Au lieu d'être chromés, les quatre anneaux sont contrastés en blanc et noir.L' assurance du modèle est soulignée par les, qui sont clairement intégrées dans l'architecture de la voiture Le Q8 propose descomprenant un laser comme feu de route supplémentaire. Ces phares sont dotés de feux de jour numériques et de signatures lumineuses au choix.Les phares HD à LED matriciels avec lumière laser fonctionnent avec 24 LED et une diode laser haute puissance chacun. L'éclairage laser devient actif à partir de 70 km/h et augmente la portée des feux de route. Les signatures numériques des feux diurnes permettent de sélectionner l'une des quatre signatures lumineuses individuelles via le MMI.La technologie HD Matrix LED, ainsi que les feux diurnes numériques positionnés sur le bord horizontal supérieur, confèrent à l'Audi Q8 une expression assurée.Lesavec quatre designs au choix complètent l'offre de lumière élargie.Les feux arrière OLED numériques intègrent une fonction d'indication de proximité qui fonctionne en tandem avec les systèmes d'assistance. Lorsque les véhicules venant de l'arrière s'approchent à moins de deux mètres de l'Audi Q8 à l'arrêt, les unités de contrôle déclenchent l'activation de tous les segments OLED numériques.À l'arrière, une, une garniture noire brillante et des anneaux Audi intégrés relient les feux arrière OLED numériques.Les anneaux Audi relient les feux arrière OLED numériques sur toute la largeur de la voiture.La(suspension pneumatique adaptative ou suspension pneumatique adaptative sport (en option) garantit un confort et une expérience de conduite exceptionnelle.La(en option) assure un niveau de sécurité et de confort accru. À faible vitesse, les roues arrière tournent jusqu'à cinq degrés dans la direction opposée aux roues avant. Cela permet de réduire le rayon de braquage, jusqu'à un mètre, et d'améliorer la maniabilité. Dans le même temps, le conducteur est plus à l'aise et bénéficie d'une meilleure stabilité à vitesse élevée, car les roues arrière tournent dans le même sens que les roues avant.L'Audi Q8 revisitée sera disponible courant 2024 sur le marché français.