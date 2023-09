La berline de grand tourisme Lotus Emeya fait partie des GT électriques les plus rapides au monde

dévoile laau Studio Emeya à New York, aux États-Unis.La première Hyper-GT quatre portes produite par la marque Lotus entend marier l'histoire de Lotus avec les performances d'uneet les dernières technologies.La Lotus Emeya possède des, comme laou leet le. Combinés à unque Lotus appelle 'hyperstance', ces éléments améliorent la stabilité en roulant.La Lotus Emeya dispose d'un. Ses capteurs embarqués analysent la route 1 000 fois par seconde et ajustent automatiquement la trajectoire.Le modèle le plus haut de gamme Emeya est équipé d'unqui permet d'atteindre unesur circuit et d'La Lotus Emeya fait partie desGrâce à un(courant continu), la batterie de la Lotus Emeya peut obtenir une autonomie de 150 km en cinq minutes environ et augmenter l'autonomieLa production de la Lotus Emeya devrait commencer en 2024.Combinant une expertise de 75 ans d'ingénierie et de design avec les dernières innovations, la Lotus Emeya sera le modèle phare de la gamme Lotus de véhicules électriques de luxe à haute performance.“En associant notre riche héritage à des performances intelligentes et aux technologies de pointe, nous repoussons les limites de l'apparence et de la maniabilité d'un véhicule électrique de luxe, le dédiant véritablement aux conducteurs ”, a déclaré Feng Qingfeng, CEO de Lotus Group.“C'est une Lotus comme vous n'en avez jamais vue auparavant. Nous nous sommes appuyés sur tout ce que Lotus a accompli jusqu'à présent pour créer un véhicule performant et luxueux destiné aux conducteurs, conçu pour inspirer la confiance, exalter l'émotion brute et la joie pure en les connectant à la route”, a déclaré Ben Payne, Vice-Président du Design, Lotus Group.