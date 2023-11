La Skoda Superb Combi de nouvelle génération propose un design intemporel plus sophistiqué

dévoile la quatrième génération de son vaisseau amiralenLa Skoda Superb Combi de nouvelle génération s'appuie sur les, offrant un design intemporel affiné, plus d'espace, plus de confort et une technologie actualisée.La nouvelle génération de la Superb Combi sera construite dans l'usine Volkswagen de Bratislava, en Slovaquie.La Superb Combi de nouvelle génération est dotée du, de nouveaux feux et de proportions dynamiques clairement définies.La Superb break est plus grande, plus émotive et plus dynamique que son prédécesseur.La Superb Combi présente unavec des lignes marquées et des phares Full Matrix LED.L'avant est défini par une, le logo Skoda sur le capot et les baguettes décoratives en finition chrome foncé de la jupe avant.Les modules matriciels bi-LED hexagonaux des phares Full Matrix LED sont complétés par un élément cristallin coloré baptisé Crystallinium.Les feux arrière sont plus élancés et des éléments cristallins amplifient leur aspect tridimensionnel.Le grand break Skoda affiche unLe pare-brise est plus incliné, la ligne de toit et le becquet sont optimisés et complétés par des ailettes latérales. Les rétroviseurs extérieurs ont été redessinés, les montants A incluent des déflecteurs de pluie et le pare-chocs avant des prises d'air, et les roues tout comme les pneus ont été optimisés.Unsitué derrière la prise d'air centrale à l'avant contrôle le flux d'air en fonction des besoins de refroidissement du moteur.Le système de refroidissement des freins avant, qui utilise le flux d'air fourni par le ventilateur du radiateur, est également un dispositif actif à commande automatique.Des augmentations modérées de la longueur et de la hauteur ont amélioré les dimensions générales de l'habitacle du grand break de Mlada Boleslav.La Skoda Superb Combi est plus longue () et plus haute (1 482 mm) que son prédécesseur alors que l'empattement (2 841 mm) reste inchangé.Le volume du coffre du break Superb atteint 690 litres.La Superb Combi de quatrième génération présente un concept d'intérieur revu avec uneoffrant plus d'espace de rangement, le levier de sélection ayant été déplacé sur la colonne de direction.Les « commandes intelligentes » ou « Smart Dials » combinent des fonctions manuelles et numériques permettant un accès à plusieurs fonctionnalités du véhicule.La Superb Combi propose des sièges Ergo avec dix coussins de massage à commande pneumatique.La Superb Combi est équipée d'unet d'un affichage tête haute, qui vient compléter le Digital Cockpit de 10,25 pouces.Tous les textiles sont fabriqués à partir de matériaux recyclés.La connexion internet permanente de la Superb Combi permet des mises à jour "over the air", la planification d'itinéraires en ligne et des services mobiles en ligne (Skoda Connect).Le chargement à distance, la climatisation à distance, le planificateur de départ, et la fonction Plug & Charge (ultérieurement) sont disponibles sur la motorisation hybride rechargeable.La Skoda Superb Combi de nouvelle génération propose un1.5 TSI (mHEV) de 150 ch, unPHEV 1.5 TSI de 204 ch, un2.0 TDI de 150 ch et un2.0 TDI de 193 ch.Le 1.5 TSI à technologie mild-hybrid est équipé de la(ACT plus).Le moteur diesel 2.0 TDI 193 ch est livré avec une transmission intégrale.Les quatre groupes motopropulseurs sontTous les groupes motopropulseurs répondent à la norme d'émissions Euro 6e.Un nouveau module de refroidissement améliore les performances de refroidissement et réduit la traînée aérodynamique.Un moteur 1.5 TSI de 150 ch (110 kW) épaule un moteur électrique.La(150 kW) du groupe motopropulseur hybride rechargeable est transmise aux roues avant par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses DSG à 6 rapports.Laporte l'autonomie purement électrique du véhicule à plus de 100 kilomètres.La recharge est possible à 2,3 kW à partir d'une prise domestique de 230 V.La capacité de charge maximale sur les boîtiers muraux est deet de(DC) sur les points de charge CA, ce qui permet de charger la batterie de 10 à 80% en moins de 25 minutes.Le réservoir de carburant de la Superb Combi iV hybride rechargeable contientLe moteur hybride 1.5 TSI est issu de la nouvelle génération de moteurs EA 211 evo2 et fonctionnent selon le cycle Miller avec unDe nouveaux, tels que le Turn Assist et le Crossroad Assist, font leur apparition sur la Superb Combi.Le, l'assistant en intersections, utilise des capteurs radar et une caméra frontale pour avertir de la présence de véhicules qui traversent, de cyclistes ou de piétons. Le cas échéant, il déclenche des avertissements visuels et sonores, puis freine automatiquement.D'autres systèmes déjà disponibles sur la version précédente, tels que le Travel Assist, le Front Assit, le Lane Assist, le Side Assist, le système d'aide à l'attention et le système d'aide au stationnement ont été améliorés.Leoffre une meilleure visualisation des autres véhicules à proximité sur le Digital Cockpit.Avec la dernière version du, la distance de détection des véhicules venant de l'arrière atteint 90 mètres. Cela est dû à des capteurs radar plus puissants placés dans les coins des pare-chocs.Le systèmeest doté d'une protection anticipée des cyclistes.Lesurveille le comportement du conducteur et évalue son degré de fatigue éventuel. Le système détecte les écarts par rapport au comportement normal de la direction à des vitesses supérieures à 70 km/h. Il évalue le comportement du conducteur et tire des conclusions sur son aptitude à poursuivre la conduite. Si le système détecte que le conducteur est fatigué, il déclenche des avertissements visuels et sonores.Lepermet de garer automatiquement la Superb. Il contrôle la vitesse et la direction du véhicule et s'arrête automatiquement si le système détecte un obstacle. À l'arrière, c'est le système de freinage d'urgence automatisé pour les piétons qui s'en charge. Le système d'aide à la manœuvre s'appuie sur les capteurs situés à l'arrière pour analyser l'environnement du véhicule et les images provenant de la caméra de vision arrière afin de détecter les piétons et les enfants.En cas d'accident, le systèmeet la présence de dix airbags assurent la sécurité des occupants.La Superb Combi propose le système DCC Plus. Cette version utilise deux soupapes à commande indépendante pour séparer les phases de détente et de compression de la suspension. La fonction permet un réglage rapide de l'amortissement et une large gamme de caractéristiques d'amortissement. Avec le réglage DCC Plus approprié, la carrosserie de la voiture reste plus stable et moins sujette aux vibrations et aux mouvements verticaux, en particulier lors de la conduite sur des chaussées en mauvais état, des pavés et des plaques d'égout.A ce jour, plus de 1 560 000 Superb, toutes générations confondues, ont été vendues dans le monde.