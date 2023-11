Le grand monospace électrique Volvo EM90 est un salon mobile confortable

lève le voile sur leVolvo apporte une nouvelle norme de style sur le van électrique EM90.Au niveau du design extérieur de l'EM90, on retrouve une, unet les phares emblématiques de Volvo représentant le marteau de Thor.Une séquence d'accueil lumineuse anime les phares de l'EM90.Selon les designers du constructeur scandinave, l'avant du véhicule est inspiré des gratte-ciels et de l'art immersif de pointe.A l'arrière, un logo éclairé et des feux arrière verticaux permettent à l'EM90 d'afficher un design haut de gamme moderne.Les feux arrière verticaux, emblématiques de Volvo, ont évolué. Inspirés par la ligne d'horizon des villes modernes, les feux arrière s'étendent à la fois vers le haut et vers le bas, la bande métallique représentant la ligne d'horizon centrale.Le van Volvo EM90 est disponible en quatre couleurs extérieures.Le Volvo EM90 est proposé avec des jantes aérodynamiques de 19 ou 20 pouces.A l'intérieur, le Volvo EM90 est conçu comme un salon en mouvement avec des détails de design scandinave.Alimenté par und'une puissance de 200 kW, l'EM90 peut passer de 0 à 100 km/h en 8,3 secondes.En termes de sécurité, l'EM90 est équipé de la(espace sécurisé), conçue pour protéger toutes les personnes à l'intérieur et autour du véhicule.Les systèmes avancés d'aide à la conduite fonctionnent grâce à une puissance informatique de pointe et à un ensemble complet de capteurs comprenant des caméras haute définition, des caméras panoramiques, un radar à ondes millimétriques et des radars à ultrasons.La technologie d'isolation phonique et d'annulation du bruit de la route contribue au confort, tandis que la suspension pneumatique à double chambre et les pneus silencieux améliorent l'expérience à bord de l'EM90.Doté de la puissance de calcul des plateformes Snapdragon Cockpit de Qualcomm Technologies et de la connectivité 5G lorsqu'elle est disponible, l'EM90 offre une expérience numérique de premier ordre.L'assistant vocal permet de se connecter au véhicule de manière interactive. Il est présenté avec un nouvel avatar Volvo, inspiré de la magnifique nature scandinave, au sein de l'écran d'infodivertissement de 15,4 pouces destiné au conducteur.La voiture Volvo est équipée d'uneLe grand van électrique EM90 offre une autonomie de 738 km dans le cadre du cycle d'essai CLTC, en vigueur en Chine.Le temps de recharge de 10 à 80 % devrait être inférieur à 30 minutes.L'EM90 est équipé du matériel nécessaire pour permettre le chargement bidirectionnel. Cette fonction permet d'utiliser la batterie du EM90 comme une banque d'énergie pour charger d'autres voitures et appareils électriques.Un écran haute définition supplémentaire de 15,6 pouces, installé sur le plafond, se déplie pour divertir les occupants.L'écran prend également en charge la projection d'écran mobile et une grande variété d'applications tierces.D'une simple pression sur un interrupteur ou d'une commande à l'assistant vocal, l'intérieur de l'EM90 se transforme en salle de spectacle ou en chambre pour les passagers arrière. Les écrans, les sièges, les vitres, la climatisation et l'éclairage peuvent être ajustés en conséquence.Le Volvo EM90 reçoit les mises à jour logicielles automatiques à distance.Une clé numérique et des fonctions à distance via l'application Volvo Cars facilitent l'accès et le contrôle du véhicule.Le van haut de gamme électrique Volvo EM90 arrivera d'abord en Chine.