Le SUV de taille intermédiaire Ford Kuga restylé affiche un design plus affirmé

Les'offre un restylage. Le Ford Kuga restylé affiche uneLe SUV Ford embarque des technologies avancées d'aides à la conduites et des motorisations électrifiés.Le design du Kuga a été revu à l'extérieur.La face avant se distingue par une calandre ornée d'un bandeau lumineux à LED qui s'intègre dans les nouvelles optiques à LED.L'ovale bleu migre au centre de la calandre, tandis que le capot présente un renflement et des lignes plus musclées.Le design des feux arrière reprend la forme de crosses de hockey inversées.Le diffuseur et la suppression de la poignée du hayon affine le style.Chaque version se démarque par une allure plus distinctive et des caractéristiques spécifiques.La version Titanium, au style à la fois discret et élégant, se distingue par sa calandre et ses fins entourages de phares antibrouillard verticaux. Une bande chromée souligne la largeur du Kuga et les contours des vitres latérales.Les améliorations du Kuga X ne se limitent pas à l'apparence ou à l'équipement. Cette version voit sa hauteur de caisse relevée de 10 mm à l'avant et 5 mm à l'arrière afin d'offrir une garde au sol plus généreuse hors des sentiers battus. En complément, le mode de conduiteTrail agit sur l'antipatinage et la réponse de l'accélérateur pour optimiser la motricité sur les terrains meubles comme le sable ou la boue.Le Kuga ST-Line X se reconnait à sa face avant spécifique. Sa calandre en « nez de requin » plus grande et un discret spoiler sous le pare-chocs avant, évoquent une nature plus sportive. Les éléments de carrosseries spécifiques comme les pare-chocs avant et arrière, les jupes et le diffuseur sont entièrement peints. A cela s'ajoute des éléments de style tels que les lames de pare-chocs inférieures chromées, des étriers de frein rouges et des plaques de seuil de portes estampillées ST-Line X.Les couleurs de carrosserie sont renouvelées avec l'introduction des teintes Bleu Island et Vert Bursting aux côtés des autres teintes Blanc Glacier, Gris Solar, Noir Agate, Rouge Lucid.Une finition Active X propose un style d'inspiration plus baroudeuse.À l'intérieur, le Kuga présente des fonctionnalités améliorées, un aménagement plus épuré, offrant au conducteur et aux passagers un environnement plus confortable et relaxant ainsi que des fonctionnalités d'infodivertissement et d'ergonomie optimisées.Avec un nombre réduit de boutons physiques, l'habitacle limite les risques de distraction visuelle pour le conducteur.La finition Active X se reconnait à ses éléments de design extérieur et intérieur et a fait l'objet de réglages spécifiques destinées à améliorer les capacités du véhicule dans des conditions difficiles.La calandre possède de larges barres verticales de finition noir brillant, complétée par un bouclier et une plaque de protection spécifiques.A l'avant, les badges Active sur les ailes et les logos Active sur les moulures de portes et, à l'arrière, la plaque de protection et le pare-chocs inférieurs illustrent le style plus robuste du Kuga Active X.Dans l'habitacle, le logo Active est siglé sur les garnitures de siège et les tapis de sol. Des inserts style bois mat norvégien enjolivent le tableau de bord et les garnitures disposent d'une sellerie mixte en suédine et inserts Sensico. Les sièges avant sont certifiés AGR.Le caractère pratique du Kuga reste un attribut clé.Les sièges du second rang peuvent coulisser sur 150 mm pour offrir plus d'un mètre d'espace aux jambes à l'arrière.Banquette avancée, le volume du coffre atteint 536 litres.Les Kuga ST-Line X et Active X sont équipés de sièges confort réglables dans 18 directions pour le conducteur et le passager avant. Ces sièges, approuvés par Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR), une association allemande indépendante qui agit pour la prévention du mal de dos, sont revêtus d'une sellerie mixte en suédine avec inserts Sensico.Le Kuga est proposé en versions Full hybride (FHEV) et hybride rechargeable (PHEV).Dans sa version Full hybride (FHEV), le Kuga hybride se recharge automatiquement. Il est disponible en versions traction Flexifuel E85 ou en transmission intégrale (Intelligent AWD). Le moteur essence 2.5 litres à cycle Atkinson travaille de concert avec un moteur électrique alimenté par un générateur et une batterie lithium-ion . L'ensemble affiche des émissions de CO2 de 116 g/km (WLTP). La consommation de carburant s'élève à 5,3 litres aux 100 km. En ville, jusqu'à 64% de la conduite peut se faire en mode purement électrique.Le Kuga Hybrid AWD (FHEV) bénéficie d'une nouvelle transmission intégrale (Intelligent AWD) plus performante.Le Kuga Plug-In Hybrid (PHEV) combine l'efficience et le raffinement d'un groupe motopropulseur électrifié à l'autonomie d'un moteur à combustion. Le bloc essence 2.5 litres à cycle Atkinson et le moteur électrique (alimenté par une batterie lithium-ion de 14,4 kWh) délivrent une puissance combinée de 243 ch. Les émissions de CO2 et la consommation de carburant homologuées WLTP débutent respectivement à 20 g/km et 0,9 l/100 km. En mode purement électrique, l'autonomie atteint 66 km.Le Kuga Plug-In Hybrid accélère de 0 à 100 km/h en 7,3 secondes.Les Kuga Plug-In Hybrid et Hybrid AWD offrent une capacité de remorquage de 2 100 kg.Le système de communication et de divertissement Sync 4 de Ford utilise une puissance de calcul deux fois plus élevée que le précédent système Sync 3 et un algorithme d'apprentissage automatique sophistiqué.Le système Sync 4 fonctionne via un écran tactile au format paysage de 13,2 pouces doté d'une commande vocale connectée. Accessibles à tout moment, les commandes de chauffage et de ventilation sont affichées dans la partie inférieure de l'écran sans encombrer la lisibilité globale des informations.Un combiné d'instrumentation numérique TFT de 12,3 pouces, configurable, est disponible de série sur toutes les versions. Les informations prioritaires, telles que les technologies d'aide à la conduite, apparaissent lorsqu'elles sont activées.Toutes les versions du Kuga sont équipées des applications Apple CarPlay et d'Android Auto sans fil et de la connectivité simultanée de 2 smartphones. Un modem 5G assure une connectivité ultra-rapide et un streaming fluide. A cela s'ajoute également le système Alexa, permettant d'utiliser des fonctionnalités de divertissement et de productivité sans utiliser un smartphone.Le système de reconnaissance vocale permet d'utiliser cette fonctionnalité dans 15 langues européennes. Les données embarquées sont combinées aux recherches sur Internet pour fournir des réponses rapides et précises. Les diverses fonctionnalités comme la climatisation ou le téléphone, peuvent être commandées sans enlever les mains du volant ni quitter la route des yeux.Le Kuga propose également un accès à la navigation connectée qui utilise des informations de trafic en temps réel et anticipé. La navigation connectée peut avertir les conducteurs de conditions météorologiques extrêmes tout comme les aider à trouver une place de stationnement en ville.Le Kuga Plug-In Hybrid offre aussi une technologie de géolocalisation pour passer automatiquement en mode 100% électrique lors de l'entrée dans une zone à faibles émissions.L'application FordPass permet de rester connecté avec sa voiture et de gérer des informations et des commandes à distance.Les technologies d'éclairage avancées comprennent des phares à LED de série intégrant le contrôle automatique des feux de route et des feux de manœuvre qui activent un faisceau plus large pour une meilleure visibilité lorsque le véhicule évolue à basse vitesse.Les phares DEL Dynamic Pixel intègrent des caractéristiques avancées:- Les feux de route sans éblouissement utilisent une caméra avant pour détecter la circulation venant en sens inverse et ajuster le faisceau d'éclairage- L'éclairage dynamique prédictif en virage, associe les données de navigation à celles d'une caméra avant pour éclairer l'intérieur des courbes de la route, élargissant ainsi le champ de vision et offrant des performances plus rapides et plus précises- Bad-Weather Light, modifie la répartition du faisceau de lumière pour une meilleure visibilité lorsque les essuie-glaces sont activés- L'éclairage basé sur la signalisation utilise une caméra orientée vers l'avant pour détecter les panneaux de signalisation et les utiliser comme repère pour ajuster le faisceau et mieux éclairer les cyclistes et les piétons aux carrefours et ronds-points- Le Mode Touriste16 permet au conducteur de modifier le faisceau lumineux selon qu'il circule à droite ou à gauche de la route lorsqu'il voyage à l'étrangerLe pack Assistance regroupe les principales technologies d' assistance à la conduite et donne un accès plus simple aux fonctionnalités clés.Assistance prédictive de vitesseLe régulateur de vitesse adaptatif avec Stop & Go inclut l'assistance prédictive de vitesse, qui permet d'ajuster la vitesse du véhicule notamment dans les virages, les ronds-points et à l'entrée ou à la sortie des autoroutes. Le système informe le conducteur de la raison pour laquelle il ajuste la vitesse, réduisant ainsi la quantité d'intervention requise du conducteur.Assistance aux intersectionsLe système d'assistance aux intersections surveille la route pour détecter d'éventuels véhicules circulant sur des voies parallèles. Une caméra frontale dotée d'un champ de surveillance plus large peut détecter les motos et les vélos venant en sens inverse lorsqu'ils tournent ainsi que les piétons et les cyclistes traversant une route. Le système d'assistance aux intersections peut freiner automatiquement afin de prévenir ou atténuer les accidents. Il fonctionne sans nécessiter de marquage au sol et est opérationnel la nuit.Caméra panoramiqueLe système de caméra panoramique à 360 degrés, disponible dans le pack Assistance, offre une vue "aérienne" qui permet au conducteur de distinguer des objets et des obstacles qui ne seraient pas visibles depuis l'intérieur de la voiture, en particulier lors de manœuvres à basse vitesse.Assistance au freinage en marche arrièreL'assistance au freinage en marche arrière s'appuie sur la fonctionnalité de l'alerte de trafic transversal.Le Kuga restylé est fabriqué à l'usine Ford de Valence en Espagne.Il sera commercialisé à partir de janvier 2024.