La Volkswagen Golf s'offre quelques légères retouches de style

Lase reconnait à laL'et lesde conception nouvelle sont les éléments marquants sur le plan visuel.Comme les projecteurs à LED à faisceau matriciel « IQ .Light » sur les versions supérieures, ils sont dotés d'un feu de route haute performance d'une portée allant jusqu'à 500 mètres.Les feux arrière à LED 3D « IQ.Light » ont également été réinterprétés.À l'extérieur, ce sont les projecteurs à LED, les feux arrière à LED et le pare-chocs avant qui permettent de reconnaître la Golf restylée.Les projecteurs à LED sont plus rectilignes, visuellement plus marquants et nettement plus étroits vers l'intérieur.Les alternatives aux projecteurs à LED de série comprennent, dans un premier niveau d'options étendues, des projecteurs « Performance ». Dans ce cas, parallèlement à une barre transversale à LED supplémentaire dans la grille de calandre, le logo Volkswagen ( VW ) est illuminé. Le V et le W ainsi que le cercle entourant les lettres sont bordés de fines lignes lumineuses à l'intérieur et à l'extérieur.Le deuxième niveau d'options étendues du système LED, les projecteurs à LED à faisceau matriciel « IQ.Light », comprennent également le logo Volkswagen (VW) illuminé. Les projecteurs matriciels à LED « IQ.Light » sont équipés d'un nouveau feu de route à LED haute performance capable d'éclairer à une distance maximale de 500 mètres dans la nuit.À l'intérieur, la Volkswagen Golf se caractérise par un(MIB4) doté d'un écran tactile autonome, prolongé vers le bas par des curseurs tactiles optimisés sur le plan ergonomique et éclairés pour le réglage de la température et du volume.Volkswagen a entièrement redéveloppé le matériel et le logiciel des systèmes d'infodivertissement de la Golf. Ils sont désormais basés sur la plateforme modulaire d'infodivertissement de quatrième génération (MIB4). Leur utilisation a été améliorée et simplifiée. Le système d'infodivertissement est disponible dans deux formats d'affichage 16:9 différents : l'écran tactile de la version de base « Ready 2 Discover » mesure 26,4 cm (10,4 pouces), la version supérieure « Discover » 32,8 cm (12,9 pouces).Leet l'assistant vocal IDA permettent de commander en langage naturel des fonctions telles que la climatisation, le téléphone ou la navigation, mais aussi de consulter en ligne des informations relatives à tous les domaines possibles et imaginables, des prévisions météorologiques aux questions de connaissances.Un affichage tête haute sera disponible en option.Les manœuvres de la Golf sont facilitées par de nouveaux systèmes d'aide à la conduite tels que le « Park Assist Plus » et le « Park Assist Pro » pour les manœuvres de stationnement assistées par smartphone ainsi que la vue panoramique à 360 degrés « Area View ».Lepermet de se garer et de ressortir des places de stationnement à distance via un smartphone. Le conducteur commande la manœuvre de stationnement de l'extérieur via un smartphone, tandis que la Golf dirige, freine et accélère de manière autonome dans un cadre prédéfini.Le systèmepermet de générer une vue panoramique à 360 degrés grâce à la fusion de quatre caméras et de transmettre l'image correspondante à l'écran tactile du système d'infodivertissement.La Volkswagen Golf embarque: essence (TSI), Diesel (TDI), semi-hybrides (eTSI) et hybrides rechargeables (eHybrid et GTE).Lesde 48 V sont destinées aux automobilistes qui ne disposent pas d'une station de recharge (Wallbox) à domicile.Lesavec fonction deoffrent un surcroît de puissance et uneLa Golf GTI gagne en sportivité avec un moteur 2.0 TSI à turbocompresseur de 265 ch (195 kW).