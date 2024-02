La cinquième génération de la Mini affiche un design épuré

La cinquième génération de la Mini Cooper conserve les proportions typiques de Mini qui font référence à l'histoire de la marque britannique au premier coup d'œil.



La cinquième génération de la Mini Cooper est synonyme d'authenticité, de modernité et de charisme.



Associées à une calandre modernisée, les proportions typiques de Mini confèrent à la citadine anglaise un visage distinctif.



L'intérieur fait la part belle à un design minimaliste et aux fonctionnalités digitales.



La Mini Cooper est proposée avec deux moteurs à essence à trois ou quatre cylindres.



La nouvelle génération de Mini continue de conférer sur la route la sensation de « Go-Kart » emblématique de la marque.



L'extérieur



Avec son design épuré et son profil compact, la Mini Cooper est l'incarnation de l'idée de base de la marque Mini.



Le minimalisme contemporain du design caractérise les surfaces nettes de la carrosserie.



Les porte-à-faux et le capot courts contrastent avec l'empattement long, donnant à la voiture des proportions typique de Mini.



À l'avant, la calandre octogonale aux contours fins définit le visage caractéristique de la Mini Cooper.



La signature lumineuse de la citadine britannique est personnalisable selon trois modes.



L'intérieur



Le design intérieur minimaliste de la Mini Cooper s'inspire de la Mini Classic.



Le volant, l'écran central OLED circulaire, la « toggle bar » et le tableau de bord en textile bicolore créent une impression d'espace au niveau du poste de pilotage.



Le toit ouvrant panoramique en verre permet d'accroître l'atmosphère lumineuse.



Le coffre



En rabattant la banquette arrière dans un rapport de 60:40, le compartiment à bagages peut être agrandi de 210 litres pour atteindre un volume de 725 litres.



Les commandes



Les fonctions de conduite les plus importantes (frein de stationnement, sélecteur de vitesse, commande Start/Stop, choix du Mini Expérience Mode, réglage du volume) sont directement accessibles via la « toggle bar ».



Le sélecteur de vitesse, auparavant situé au niveau de la console centrale fait place à la tablette de recharge sans fil 2.0. Les smartphones peuvent y être rangés et rechargés par induction.



L'unité d'interaction Mini a été rapprochée du conducteur dans le poste de pilotage de la Mini Cooper.



Le diamètre de l'écran central OLED circulaire à haute résolution avec un bord en verre de haute qualité est de 240 mm. Sa logique de fonctionnement est similaire à celle d'un smartphone.



Les informations pertinentes relatives au véhicule, telles que la vitesse et la consommation de carburant, sont affichées en haut de l'écran. Les différents menus sont disposés horizontalement au centre de l'écran, sous forme de widgets et peuvent être sélectionnés en glissant et en touchant.



Les éléments des menus Navigation, Médias, Téléphone et Climatisation peuvent être sélectionnés dans la partie inférieure de l'écran OLED.



Deux motorisations thermiques disponibles



La Mini Cooper est proposée avec deux moteurs à essence à trois ou quatre cylindres.



Au sein de la gamme Mini Cooper, la marque anglaise désigne les niveaux de performance de ses moteurs à essence en utilisant la lettre C et la lettre S pour la motorisation à performances accrues.



Mini Cooper C - moteur 3 cylindres :



Puissance : 115 kW/156 ch

Couple de 230 Nm.

Accélération : de 0 à 100 km/h en 7,7 secondes

Consommation de carburant combinée : 5,9 - 6,5 l/100 km

Emissions de CO2 en cycle mixte : 133 - 146 g/km selon la norme WLTP



Mini Cooper S - moteur 4 cylindres :



Puissance : 150 kW/204 ch

Couple maximal de 300 Nm.

Accélération : de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes

Consommation de carburant mixte : 6,1 - 6,7 l/100 km

Emissions de CO2 en cycle mixte : 138 - 150 g/km selon la norme WLTP

La conduite



La Mini Cooper est équipée de systèmes de suspension et d'amortissement conçus pour une tenue de route dynamique.



La direction précise combinée à des freins performants assure un niveau élevé de plaisir de conduite, de sécurité et de confort.



La nouvelle génération de Mini continue de conférer sur la route la sensation de « Go-Kart » emblématique de la marque.



Les systèmes d'aide à la conduite



La Mini Cooper propose plusieurs systèmes d'aide à la conduite.



De série, la fonction « Avertisseur de sortie » surveille la zone autour du véhicule garé et avertit les usagers de la route qui s'approchent avant l'ouverture de la porte. Cette fonction ne se contente pas de retarder le déverrouillage des portes, elle utilise également des signaux lumineux à l'extérieur du véhicule pour avertir d'une éventuelle collision.



Sur la route, le Mini Connected Package offre en option une assistance à la visualisation 3D et à la vue augmentée, affiche la situation actuelle du trafic et fournit des informations sur les possibilités de stationnement, y compris les options de paiement numérique.



Les fonctions d'assistance basées sur des caméras et des radars augmentent la sécurité en assistant la direction et le maintien de la trajectoire dans le cadre du pack complet Drive Assist Plus.



Le contrôle automatique de la vitesse et de la distance rend la conduite en ville plus confortable.



Au total, ce sont 12 capteurs à ultrasons qui permettent à la Mini Cooper de bénéficier des systèmes d'aide à la conduite et d'accroître la sécurité au volant.



L'assistant personnel intelligent Mini (IPA)



Il suffit de dire "Hey Mini" pour activer l'assistant personnel intelligent Mini (IPA) sur l'écran OLED. Une visualisation en 3D apparaît sous la forme d'un avatar « Mini » ou du compagnon digital Mini « Spike ». En interagissant avec l'IPA Mini, le conducteur peut utiliser sa voix pour contrôler quelques fonctionnalités telles que la navigation, la téléphonie, le multimédia et d'autres fonctions du véhicule.



La Mini Cooper à moteur essence s'adresse aux automobilistes qui souhaitent conduire une Mini 3 portes tout en appréciant les performances traditionnelles et le son caractéristique d'un moteur à combustion.