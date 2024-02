La quatrième génération moderne de la Skoda Octavia Combi bénéficie d'une mise à jour

La quatrième génération moderne dus'offre une mise à jour avec un design légèrement revu.Le restylage du combi Octavia comprend une calandre actualisée ainsi que des phares Matrix LED de nouvelle génération et des pare-chocs avant et arrière redessinés.Le break de Mlada Boleslav embarque des matériaux durables à l'intérieur de la voiture pour les sièges, le tableau de bord et les panneaux de porte.Un écran numérique de 10 pouces est proposé de série sur certaines variantes du modèle Combi.Un écran d'infodivertissement de 13 pouces est disponible en option.Le chatbot ChatGPT basé sur l'IA sera intégré de série à l'assistant vocal Laura courant 2024.L'intégration de ChatGPT dans l'assistant vocal Laura apporte des possibilités qui ringardisent les commandes vocales précédentes.La gamme de motorisations de la Skoda Octavia Combi se compose de deux moteurs essence 1.5 TSI avec micro hybridation, de deux moteurs essence 2.0 TSI et de deux moteurs diesels. Les puissances vont de 85 kW (116 ch) à 195 kW (265 ch).Des systèmes de sécurité et d'assistance améliorent la sécurité active et passive de l'Octavia Combi.L'assistant d'attention et de somnolence utilise un large éventail de données et de paramètres pour évaluer le comportement du conducteur.En outre, l'Octavia Combi est équipée de 10 airbags.L'aide au stationnement intelligente et l'aide au stationnement à distance font leurs débuts dans le break Octavia.Les phares Matrix LED de deuxième génération offrent un rendement lumineux amélioré de près de 40%.Avec plus de 7 millions d'unités livrées (berline et combi) depuis 1996, la Skoda Octavia est de loin le modèle le plus vendu du constructeur tchèque.La Skoda Octavia (berline et combi) est l'une des dix voitures les plus vendues en Europe.De nouveaux boucliers et une calandre Skoda revue confèrent au break Octavia restylée un design revu.Les phares Matrix LED avec leurs éléments cristallins et 36 segments matriciels individuels, apportent une augmentation du rendement lumineux de près de 40% par rapport à la première génération.Le logo Skoda en deux dimensions et le lettrage sur le hayon reflètent la nouvelle identité visuelle de Skoda.Le best-seller du constructeur automobile tchèque est doté de boucliers avant et arrière redessinés qui augmentent la longueur totale du break Skoda de neuf millimètres, pour atteindre 4 698 millimètres.Les prises d'air inférieures, les rideaux d'air et les transitions vers les passages de roue avant ont été redessinés et confèrent à la berline une allure plus dynamique.Les designers ont ajusté les côtés de la calandre Skoda pour qu'elle s'adapte à la hauteur des phares.Les phares sont équipés de série de la technologie LED.Les phares Matrix LED de deuxième génération sont disponibles en option. Ils créent une signature lumineuse spécifique et contiennent deux modules LED dont l'apparence est rehaussée par des éléments cristallins. Ils soulignent les contours des projecteurs et ressemblent à du verre de cristal coloré. Alors que le module bi-LED extérieur est utilisé pour les feux de croisement et de route, le module intérieur comporte 36 segments matriciels individuels sur deux rangées. Cela permet d'obtenir une augmentation d'environ 40% du rendement lumineux, tandis que les conducteurs venant en sens inverse sont protégés efficacement lorsque les feux de route sont allumés. Les phares antibrouillard ont été remplacés par une fonction "tous temps" qui adapte l'intensité lumineuse aux conditions météorologiques.Les feux arrière à LED, de série, sont disponibles en deux versions. La variante supérieure offre une fonction Coming/Leaving Home ainsi que des clignotants défilants qui se prolongent dans le hayon, de même que la partie supérieure du groupe de feux en forme de C.La palette de couleurs de l'Octavia Combi comprend trois couleurs unies et sept peintures métallisées.L'Octavia Combi actualisée est dotée de série d'un écran numérique de 10 pouces.L'Octavia Combi est disponible en option avec un écran central d'infodivertissement de 13 pouces.Le Virtual Cockpit, qui peut être choisi en alternative au Digital Display et permet davantage de configurations.Les ports USB-C offrent une puissance de charge de 45 watts.Le système d'accès au véhicule sans clé Kessy déverrouille ou verrouille automatiquement le break Skoda dès que le conducteur entre ou sort d'une zone située à moins de 1,5 mètre de la voiture alors qu'il porte la clé sur lui.Courant 2024, le chatbot ChatGPT basé sur l'IA sera intégré à l'assistant vocal Laura avec des fonctions allant bien au-delà des commandes vocales précédentes.La Skoda Octavia Combi est disponible avec quatre moteurs quatre cylindres : quatre motorisations essence et deux diesels.Les puissances vont de 85 kW (116 ch) pour toutes les versions à 195 kW (265 ch) pour l'Octavia RS.La gamme de motorisations de l'Octavia Combi commence par un moteur essence 1.5 TSI et un moteur diesel 2.0 TDI, tous deux d'une puissance de 85 kW (116 ch) et dotés d'une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.Comme la version 1.5 TSI de 110 kW (150 ch), le moteur essence 1.5 TSI de 85 kW (116 ch) est disponible en option avec la technologie mild-hybrid et la boîte DSG. L'énergie récupérée au freinage est stockée grâce à un alternodémarreur de 48 volts refroidi par eau et entraîné par courroie, et à une batterie lithium-ion de 48 volts. Cela permet de soutenir le moteur à combustion interne avec une poussée de puissance électrique ou de permettre à l'Octavia de rouler en roue libre avec le moteur complètement éteint. Lorsque la puissance requise est moindre, les deux moteurs 1.5 TSI peuvent désactiver deux cylindres grâce à la désactivation active des cylindres ACT plus afin de réduire la consommation de carburant . Le turbocompresseur est doté d'une turbine à géométrie variable et d'une efficacité thermique supérieure.Les deux moteurs 2.0 TSI injectent du carburant à une pression de 350 bars et disposent d'une levée variable des soupapes. L'amélioration de l'admission d'air et l'optimisation de la friction contribuent à l'augmentation de la puissance. La variante de 150 kW (204 ch) avec transmission intégrale de série fonctionne selon le cycle Budack avec un taux de compression accru de 12,2:1.Le moteur essence le plus puissant de l'Octavia Combi RS produit 195 kW (265 ch).Dans les deux moteurs diesel 2.0 TDI, un entraînement du vilebrequin avec des pistons en acier réduit les pertes de chaleur tout en augmentant la vitesse de combustion. La pression d'injection est de 2 200 bars, tandis que le turbocompresseur bénéficie d'une turbine à géométrie variable, qui assure une pression de suralimentation optimale sur une large plage de régime. Le système de traitement des gaz d'échappement réduisant les émissions d'oxydes d'azote (NOx) est placé à proximité du moteur et utilise un processus de double dosage pour injecter de l'AdBlue en amont de deux convertisseurs catalytiques SCR disposés en série.