La berline de taille intermédiaire Kia K4 adopte une silhouette de fastback

La berline de taille intermédiaire Kia K4 bouscule les codes en matière de design

dévoile laà l'occasion du salon de l'automobile de New York.La carrosserie de la berline coréenne se distingue par des formes modernes et des lignes fluides et sinueuses qui lui confèrent un look avant-gardiste.Puisant son inspiration dans la philosophie de design 'Opposites United' / (L'alliance des contraires) de Kia, et plus particulièrement dans son pilier 'Power to Progress' / (Le pouvoir de progresser), le style extérieur de la berline K4 illustre la détermination de la marque à créer des solutions de mobilité au design sophistiqué.Les designers de Kia ont créé une carrosserie aux formes modernes en appliquant une torsion à ses surfaces carrées de manière à rendre leur alignement illogique en apparence, un procédé baptisé 'Twist Logic' par les designers de Kia. Le flux de lumière organique créé par l'alternance des surfaces carrées a pour effet de souligner la forme qui définit le design d'ensemble de la carrosserie.Cette approche apparaît clairement lorsqu'on observe la K4 de profil, où sa silhouette de fastback, très étirée vers l'arrière, fait écho au caractère avant-gardiste de la marque coréenne.Vue de l'avant, la Kia K4 fait forte impression. Les projecteurs verticaux, rejetés aux extrémités de la face avant, contribuent à accentuer l'impression de largeur du véhicule tout en lui conférant une allure affirmée. Les feux de jour sont intégrés à des bandes chromées horizontales pour souligner le caractère sophistiqué de la K4.La dernière itération de la technologie d'éclairage ‘Star Map' de Kia, basée sur le thème de la « constellation », offre une interprétation retravaillée de la face avant 'Tiger Face' / (Tête de tigre) de la marque coréenne.Vue de l'arrière, la K4 dégage une impression de dynamisme. Les feux verticaux, repoussés aux extrémités de la face arrière, sont scindés verticalement et s'étirent vers le bas en direction d'un imposant bouclier technique. Le diffuseur d'air intégré au bouclier affiche un son design graphique empreint de robustesse.La philosophie de design 'Opposites United' / (L'alliance des contraires) de Kia célèbre la tension créative issue de l'alliance de deux concepts en apparence antagonistes. Cette approche est illustrée par la K4, où le concept traditionnel de poste de conduite orienté vers le conducteur se conjugue à un aménagement intérieur atypique.La spécificité « attendue » de toute berline de taille intermédiaire réside dans un intérieur axé sur le conducteur. Dans le cas de la K4, cette spécificité est totalement revisité. Au lieu d'opter pour une configuration avec des écrans et des commandes tournés vers le conducteur, l'intérieur de la berline K4 sépare clairement le conducteur du passager avant par une ligne de démarcation graphique originale. Cette division crée une distinction claire entre les deux espaces.Le poste de conduite se distingue par son caractère technique et technologique, alors que l'espace passager privilégie le confort.Le contraste entre les éléments techniques du poste de conduite et les éléments de confort de l'espace passager permet de trouver un équilibre entre le rationnel et l'émotionnel.Les occupants ont le choix entre plusieurs options d'éclairage direct et indirect pour illuminer l'habitacle de la K4.La planche de bord accueille un imposant écran central tandis que la console centrale accentue la démarcation entre les espaces conducteur et passager avant.Bien que le nombre de boutons physiques et de commandes ait été réduit au minimum, il subsiste des boutons physiques intégrés qui permettent d'accéder à diverses fonctionnalités telles que 'Home', 'Map' et 'Search', auxquels vient s'ajouter une molette de commande qui favorise une interaction rapide et intuitive avec les fonctions du véhicule.Sous cette molette se trouvent quatre autres boutons qui permettent de commander le système de chauffage, ventilation et climatisation.La présentation en première mondiale de la Kia K4 aura lieu au salon de l'automobile de New York le mercredi 27 mars prochain.