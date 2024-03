Le combi Volkswagen ID. Buzz s'offre une déclinaison GTX de 340 ch

présente la versionde l'L'ID. Buzz GTX àdéveloppe uneL'ID. Buzz GTX est équipé de: un moteur de 80 kW sur le train avant, et un moteur de 210 kW sur le train arrière, qui forment ensemble une transmission intégrale.La vitesse maximale du modèle GTX estLeurs deux moteurs électriques sont alimentés en énergie via uneLa batterie de 79 kWh se recharge sur des bornes de recharge rapide en courant continu d'une puissance maximale de 185 kW. À la puissance maximale, elle passe de 10 % à 80 % de charge en 26 minutes environ.La batterie de 86 kWh peut être réalimentée en énergie à une puissance maximale de 200 kW sur des bornes de recharge rapide en courant continu. Elle passe de 10 % à 80 % de charge en 26 minutes environ à puissance maximale.Grâce aux 250 kW (340 ch) de puissance et au système de transmission 4Motion, l'ID. Buzz GTX « sept places » est capable de(avec freinage en pente jusqu'à 8 %).Le système 4Motion offre des avantages majeurs en cas de traction d'une remorque, notamment sur sol mouillé ou non stabilisé. L'ID. Buzz GTX est capable de tracter une remorque de bateau ou un van pour chevaux, qui circulent souvent sur des terrains glissants.L'ID. Buzz GTX se distingue par un. Un pare-chocs au design GTX avec une calandre noire en nid d'abeille et des déflecteurs d'air latéraux lui confèrent une allure originale.À gauche et à droite, le pare-chocs intègre des éléments de feux de jour redessinés.Tous les éléments noirs de la carrosserie, c'est-à-dire la calandre, les déflecteurs d'air, les monogrammes GTX et les boîtiers des rétroviseurs extérieurs, sont proposés dans une finition en noir brillant.L'ID. Buzz GTX est équipé de jantes en alliage léger de 20 pouces de type « Solna ».Les phares à LED à faisceau matriciel « IQ .Light » font partie de la dotation standard d'équipement.A l'intérieur, dessoulignent le caractère sportif du modèle ID. Buzz le plus puissant.L'ID. Buzz GTX est disponible en version « cinq places » à empattement standard, avec une banquette trois places fractionnable en 40/60 à l'arrière (2/3), ou bien en version « six places » avec deux sièges individuels dans la deuxième et la troisième rangée de sièges (2/2/2). Dans sa déclinaison longue, l'ID. Buzz GTX est également proposé en version « cinq places » avec une banquette trois places et « six places », mais aussi dans une configuration à sept places avec une banquette trois places dans la deuxième rangée et deux sièges individuels dans la troisième rangée (2/3/2). Selon le modèle, les sièges de la deuxième rangée peuvent coulisser dans le sens longitudinal de 150 mm (pour un empattement standard) ou de 200 mm (pour un empattement long).Le volume du coffre de l'ID. Buzz GTX en version « cinq places » (avec un empattement standard) varie entre 1 121 litres (pour un chargement jusqu'au bord supérieur des dossiers de siège arrière) et 2 123 litres (avec la banquette arrière rabattue, pour un chargement jusqu'au bord supérieur des dossiers de siège arrière).L'ID. Buzz GTX en version longue offre un volume de 1 340 litres en chargeant jusqu'au bord supérieur des dossiers de la deuxième rangée de sièges. Lorsqu'il est chargé jusqu'à la première rangée de sièges, le volume passe à 2 469 litres. Avec sept personnes à bord, le volume disponible derrière la troisième rangée de sièges est de 306 litres.Le modèle GTX fait l'objet d'une mise à jour matérielle et logicielle de grande envergure. La dernière génération de systèmes d'infodivertissement est dotée d'un nouveau concept de navigation par menus, de nouveaux graphiques ainsi que d'une grande puissance de calcul. L'écran tactile du système mesure désormais 12,9 pouces (soit 33 cm de diagonale). L'assistant vocal IDA, commandé en langage naturel, permet de piloter de nombreuses fonctions du véhicule, mais aussi de consulter les réponses à des questions de connaissance via la connexion en ligne à des bases de données telles que Wikipédia. Il dispose d'une intégration avec l'intelligence artificielle (IA) ChatGPT.