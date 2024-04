Le crossover électrique Mini Aceman de quatre mètres offre cinq sièges et un coffre de 300 litres

dévoile en première mondiale le crossover premium électriqueRéinterprétation du principe d'« l'utilisation intelligente de l'espace », le crossover électrique associe des dimensions extérieures compactes à un maximum d'espace intérieur pour les passagers et à une motorisation électrique de dernière génération.Le Mini Aceman permet d'accueillirgrâce à une longueur d'un peu plus de quatre mètres.Le Mini Aceman dispose de cinq sièges et d'un coffre à bagages totalisant un volume de chargement de. Des options de modularité permettent d'étendre cette capacité jusqu'à 1 005 litres, avec une banquette rabattable en 60/40.Ledonne une nouvelle impulsion à la sensation de « Go-kart feeling » caractéristique de la marque britannique.Le Mini Aceman à propulsion entièrement électrique affiche unepour s'aventurer en dehors des frontières de la ville.Le style minimaliste du crossover Mini Aceman reflète un caractère affirmé.Mesurant 4,07 mètres de longueur, 1,75 mètre de largeur et 1,50 mètre de hauteur, le Mini Aceman est positionné entre la Mini Cooper et la Mini Countryman Le crossover Mini se singularise par sa face avant, ses lignes nettes et sa ceinture de caisse athlétique.Le Mini Aceman est doté d'une face avant profilée, de porte-à-faux courts et d'un pavillon à l'aspect flottant.Les panneaux carrosserie et leurs surfaces sans interruption mettent en valeur des teintes chaleureuses.Le caractère polyvalent du Mini Aceman est souligné par les rails de toit, des jantes allant de 17 à 19 pouces et des protections de carrosserie à l'avant, à l'arrière et sur les ailes.Le design moderne de la face avant du Mini Aceman réinterpréte des éléments de design typiques de Mini tels que les projecteurs expressifs et la calandre avant caractéristique, remodelée sous forme octogonale. Le contour de la calandre s'étend jusqu'à la partie basse du tablier. Quelle soit en « vibrant silver » ou en noir brillant, la calandre apporte des accents contrastés.Le Mini Aceman adopte des projecteurs à LED, à la forme plus anguleuse, intégré dans la clarté du design du capot qui exposent des lignes précises. Les éléments d'éclairage diurne des projecteurs à LED peuvent être personnalisés selon trois modes différents.Les surfaces de la carrosserie tendues sont accentuées par des lignes précises et des angles saillants. Tout en étant progressiste, le style accrocheur du Mini Aceman permet de l'identifier instantanément comme une Mini.L'aspect visuel en trois parties distinctes de la carrosserie, les surfaces vitrées périphériques et le toit contrastant a été réinterprété.Une transition affleurante entre la carrosserie et les surfaces vitrées optimise les propriétés aérodynamiques de la voiture . Les poignées de portes sont intégrées, tandis que les contours diagonaux de la carrosserie sous les montants A font écho au pli de soudure des modèles Mini traditionnelles dans la zone avant des panneaux latéraux. Des lignes horizontales entre les passages de roue créent une ligne de caisse qui confère à la carrosserie du crossover un design Mini. Les passages de roue, avec leur long décroché vers l'arrière, sont une caractéristique spécifique au Mini Aceman. Les seuils de porte en noir mat complètent le design latéral et leur forme se prolonge dans la zone des portes.Le langage stylistique Mini « Charismatic Simplicity » s'exprime dans l'habitacle du Mini Aceman.Avec son volant facile à manier, son écran central circulaire OLED et sa toggle bar, le poste de pilotage reprend trois éléments de design clés de la Mini originelle.Le toit panoramique en verre apporte une source additionnelle de lumière provenant de l'extérieur dans l'habitacle.Dans l'obscurité, l'éclairage d'ambiance le long du pavillon crée une atmosphère lumineuse dans l'habitacle.Les poignées de porte indépendantes et les caches des haut-parleurs dans la finition Vibrant Silver sont alignés en diagonale.Le style léger et arrondi de l'intérieur se reflète dans les surfaces incurvées de la planche de bord, recouverte d'un matériau tricoté dans lequel la couleur inférieure transparaît à travers la couleur supérieure.La structure en polyester recyclé s'étend à la garniture intérieure de la porte.Des sièges, en tissu ou en similicuir perforé, complètent l'équipement de l'habitacle.Grâce à sa banquette rabattable 60/40, le volume du coffre à bagages peut passer de 300 à 1 005 litres.L'écran central circulaire OLED est une composante clé de l'habitacle et regroupe nombreuses fonctionnalités.L'interface Mini présente un diamètre de 24 cm. L'écran a été rapproché du conducteur, ce qui le rend facile à atteindre. La logique d'utilisation fait écho aux smartphones actuels. Grâce au Mini Operating System 9, toutes les fonctionnalités peuvent être utilisées à l'aide du toucher ou de la commande vocale.La présentation graphique du contenu se concentre sur l'essentiel. La partie supérieure contient des informations pertinentes relatives au véhicule, telles que la vitesse et l'état de charge de la batterie. Lorsque l'on appuie sur l'indicateur de vitesse, un grand écran visible s'affiche comportant un compteur de vitesse en plein écran qui met clairement l'accent sur l'expérience de conduite.Dans le menu principal, les autres « widgets » sont affichés sous forme de vignettes à gauche et à droite du bouton « Menu ». Ils peuvent être affichés et sélectionnés via un balayage vers le centre.Dans la partie inférieure de l'écran OLED, les éléments de « Navigation », « Médias », « Téléphone » et « Climatisation » peuvent être sélectionnés directement d'un simple touché.Les autres fonctions sont accessibles via le menu comme sur un smartphone.Le bouton d'accueil permet, d'un simple clic, de revenir à l'affichage initial.Les Mini Experience Modes émotionnels enrichissent l'habitacle d'expériences immersives pour l'utilisateur.Dans le MINI Aceman, deux projecteurs projettent des graphiques lumineux sur le tableau de bord avec des motifs et des couleurs différents.Selon le mode d'expérience sélectionné, des changements sont apportés à la palette de couleurs des motifs lumineux et à l'éclairage ambiant de l'ensemble de l'habitacle.Associés à des éléments graphiques spécifiques sur l'écran OLED, des sons de conduite animent l'expérience de la mobilité électrique Mini Les modes disponibles sont le mode Go-Kart, le mode Vivid, le mode Core, le mode Green, le mode Timeless, le mode Balance, le mode Trail et le mode Personal.Parmi les huit modes disponibles, le mode Personal permet de personnaliser le poste de pilotage. Dans ce mode, une image sélectionnée personnellement peut être téléchargée à partir d'un smartphone et choisie comme fond d'écran.Les fonctions de conduite les plus importantes (frein de stationnement, sélecteur de vitesse, touche Start/Stop, commutateur de Mini Expériences Modes, réglage du volume) sont directement accessibles via cinq commandes individuelles.L'agencement de la « toggle bar » permet de se passer de levier de vitesse.Plusieurs fonctions peuvent être contrôlées à l'aide de l'assistant vocal de la marque anglaise. Le Mini Intelligent Personal Assistant peut être activé en prononçant « Hey Mini » ou en utilisant le bouton « push-to-talk » situé sur le volant. L'interaction faisant suite à la commande vocale se fait directement sur l'écran OLED rond sous forme d'une animation graphique centrée autour d'un avatar. Les demandes orales sont transmises instantanément et visualisées sur l'écran. Le conducteur peut contrôler la navigation, la téléphonie et le divertissement grâce à la voix.Au cours des échanges entre le conducteur et la voiture, le Mini Intelligent Personal Assistant apprend en permanence au fil des trajets.Grâce à douze capteurs à ultrasons et à quatre caméras à vision panoramique, le Mini Aceman est capable d'identifier les places de stationnement vacantes et de lancer automatiquement des manœuvres de stationnement lorsque l'espace s'y prête.La fonction de stationnement à distance du Parking Assistant Professional, disponible en option, permet de garer le véhicule à l'aide d'un smartphone. Cette fonction permet au Mini Aceman de sortir automatiquement d'une place de parking, ce qui facilite l'accès au véhicule si l' espace sur le côté est trop limité.L'option Mini Digital Key Plus utilise également le smartphone de l'utilisateur en transformant le smartphone en clé de véhicule. Les feux avant et arrière lancent la projection de bienvenue dès que le conducteur se trouve à moins de trois mètres, et les portes se déverrouillent automatiquement. En remplacement de la clé de véhicule classique, la clé digitale peut être transférée à plusieurs utilisateurs.Le Driving Assistant Plus comprend notamment l'assistant de maintien dans la voie.Le « Trailer Assistant » aide à manœuvrer dans une place de stationnement avec une remorque et fournit des conseils sur l'angle de braquage requis en marche arrière.Le Mini Aceman est proposé en motorisations entièrement électriques (Mini Aceman E et Mini Aceman SE).Le moteur électrique de 135 kW/184 ch du Mini Aceman E génère un couple de 290 Nm, permettant à la voiture de passer de 0 à 100 km/h en 7,9 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 160 km/h.Avec une puissance de 160 kW/218 ch, le Mini Aceman SE génère un couple de 330 Nm, permettant au véhicule d'accélérer de 0 à 100 km/h en 7,1 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 170 km/h.Le châssis du Mini Aceman lui confère un caractère sportif.Les pneus d'un diamètre de 654 mm améliorent la dynamique de conduite et le confort de roulement.L'Aceman est équipé d'un système de suspension précis qui comprend des stabilisateurs à haute précontrainte : ceux-ci améliorent la précision et la justesse de la direction tout en garantissant un bon support du roulis.La réponse de la propulsion électrique à la pression exercée sur la pédale d'accélérateur est optimisée pour un comportement sportif.La direction directe, avec un rapport de crémaillère de 59,5 mm par tour de volant, souligne le dynamisme de la conduite. Associé à une pression de freinage courte et ferme, le système de freinage intégré accroît le confort de conduite grâce à une stabilisation fiable. En combinaison avec les nombreux systèmes d'aide à la conduite, les courtes distances de freinage augmentent la sécurité.Les Mini Experience Modes avec différents réglages de suspension sont disponibles pour une expérience de conduite personnalisée.Le plaisir de conduire peut être intensifié en ajustant la réponse de la direction ainsi que les limites d'intervention spécialement calibrées pour l'antipatinage.Avec une capacité de 42,5 kWh, la petite batterie du Mini Aceman E revendique une autonomie pouvant aller jusqu'à 310 kilomètres (données techniques préliminaires mesurées selon le cycle WLTP).La batterie haute tension de la Mini Aceman SE totalise une capacité de 54,2 kWh, ce qui lui confère une autonomie pouvant aller jusqu'à 406 kilomètres (données techniques préliminaires mesurées selon le cycle WLTP).La batterie du Mini Aceman peut être rechargée avec un courant alternatif allant jusqu'à 11 kW.En courant continu, le MINI Aceman E revendique une puissance de recharge de 75 kW tandis que celle du MINI Aceman SE culmine à 95 kW.Dans une station de charge rapide, la batterie peut ainsi être rechargée de 10 % à 80 % en un peu moins de 30 minutes.En fonction des conditions météorologiques, et lorsque la navigation est active, le Mini Aceman veille à ce que sa batterie haute tension atteigne à l'avance la température idéale pour une recharge efficace. Cela permet de réduire le temps de recharge lorsque les températures extérieures sont basses.