L'est le premierhaut de gamme de production de la(PPE).La marque aux quatre anneaux présente une variante du Q6 e-tron dédiée au marché chinois, à l'occasion du salon Auto China à PékinL'Audi Q6L e-tron se positionne en Chine dans le, avec une longueur de, une largeur de 1 965 millimètres, une hauteur de 1 687 millimètres et un empattement de 2 995 millimètres.L'Audi Q6L e-tron offre un espace généreux pour les passagers arrière.L'empattement du Q6L e-tron permet également l'installation d'une plus grande batterie.La batterie permet d'atteindre une autonomie de plus de 700 kilomètres (selon la norme chinoise CLTC).La lettre « L » dans le nom indique l'. Elle devient également la marque d'une capacité supérieure à parcourir de longues distances.L'Audi Q6L e-tron incarne le design distinctif des SUV d'Audi dotée du langage de design spécifique à l'e-tron.L'Audi Q6L e-tron diffère de la version mondiale.La face avant redessinée, avec une évolution du profil de la marque Audi, pose ses propres jalons pour la version spécifique chinoise.Avec l'et laqui en découle, les lignes latérales sont parfaitement proportionnées.Le Q6L e-tron embarque unecomposée de 12 modules et de 192 cellules prismatiques d'une capacité brute totale degarantissent une autonomie de plus de 700 kilomètres (selon la norme chinoise CLTC).Grâce à laet à une, l'Audi Q6L e-tron permet des arrêts de charge raccourcis. Jusqu'àappropriée (High Power Charging, HPC). L'état de charge (SoC) passe de 10 à 80 % en 25 minutes sur une station de recharge raoide appropriée.La gestion thermique contribue de manière essentielle aux performances de charge et à la durée de vie de la batterie haute tension de l'Audi Q6L e-tron.L'Audi Q6L e-tron sera proposée en version à propulsion arrière avec une puissance deet en version à transmission intégrale quattro deUn ensemble dea été développé exclusivement pour répondre aux attentes des clients chinois.L'assistant de conduite adaptatif Pro (Adaptive Driving Assistant Pro), l'assistant de stationnement Pro (Parking Assistant Pro) et l'aide à la marche arrière (Reversing Assist) font partie des fonctions d'aide à la conduite adaptées à la Chine . Basées sur un système de capteurs complet (comprenant des capteurs lidar et radar, des caméras et des capteurs à ultrasons) et sur les technologies V2X, ces fonctions aideront le conducteur dans des scénarios de conduite et de stationnement.La base (pour l'info divertissement et pour les aides à la conduite ) est l'architecture électronique E3 1.2. Le nom E3 signifie « End-to-End Electronic Architecture » (architecture électronique de bout en bout). L'architecture orientée vers les fonctions est basée sur une structure informatique de domaine avec cinq ordinateurs de haute performance (High-Performance Computing Platform, HCP), qui contrôlent toutes les fonctions du véhicule (des fonctions d'info divertissement et de conduite à la conduite semi-automatisée prévue ultérieurement).L'Audi Q6L e-tron est le premier modèle PPE à être produit dans la nouvelle usine Audi de Changchun appartenant à Audi FAW NEV.La version de série de la voiture à propulsion électrique fera ses débuts publics au quatrième trimestre 2024.Les premières livraisons aux clients chinois débuteront en 2025.