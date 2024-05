La Jeep Avenger 4xe embarque une transmission intégrale pour les terrains difficiles

La marque américaine de tout-terrainprésente l'Le groupe motopropulseur de la Jeep Avenger 4xe associe les avantages d'unà la. Au cœur de cese trouve ledéveloppant 136 ch, renforcé par. Associée à une, pour rouler en mode tout électrique à basse vitesse grâce à son moteur électrique intégré, cette configuration optimise les performances et dispose d'une fonction e-Boost en mode Sport.La puissance accrue permet à la version 4xe d'offrir des performances supérieures: une puissance maximale de 136 ch et une, avec uneLe groupe motopropulseur 4xe établit une nouvelle référence dans la gamme Avenger hybride. Cela se traduit par une accélération plus rapide et une vitesse de pointe plus élevée. L'association de la transmission intégrale et de la technologie hybride permet de réduire la consommation et les émissions de CO2 Les caractéristiques et les performances de cette version à transmission intégrale permettent à l'Avenger 4xe de franchir un nouveau cap en termes de capacités tout-terrain. Par rapport à la version e-Hybrid, les améliorations comprennent des angles de franchissement améliorés, une augmentation de 10 mm de la garde au sol et laLe groupe motopropulseur, associé au réducteur 22,7:1 placé sur l'essieu arrière, assure un couple de 1 900 Nm aux roues arrière, ce qui procure une propulsion brutale. Cette capacité permet de franchir des pentes de près de 40 % sur des terrains difficiles comme le gravier et jusqu'à 20 % lorsqu'il n'y a pas d'adhérence sur l'essieu avant.La Jeep Avenger 4xe est équipée d'un, qui garantit que les 4 roues motrices sont toujours disponibles en cas de besoin. À basse vitesse (entre moins 30 et plus30 km/h), la motricité sur les quatre roues est permanente, avec une répartition de 50/50. À vitesse moyenne (entre 30 et 90 km/h), la transmission sur l'essieu arrière n'est activée qu'à la demande. Même avec un couple nul, le moteur électrique arrière reste connecté aux roues arrière en cas de besoin soudain de couple. Lorsque la transmission intégrale est engagée, la répartition du couple est basée sur la demande réelle, avec une répartition potentielle allant jusqu'à 50/50. À grande vitesse (plus de 90 km/h), la transmission aux roues avant devient permanente et le moteur électrique arrière se désengage de l'essieu arrière pour minimiser la consommation de carburant.Lede l'Avenger 4xe permet de sélectionner le mode de conduite approprié à chaque situation.Leoffre la transmission intégrale uniquement sur demande avec un minimum d' émissions de CO2 Le(Neige) offre un contrôle de stabilité amélioré et une transmission intégrale intelligente pour des déplacements sur les routes d'hiver.LeSable & Boue) est adapté aux terrains accidentés avec une gestion des changements de rapports et un antipatinage spécifiques.Lemaximise la puissance et le couple du système 4xe, encore améliorés par l'e-Boost sur les roues arrière.Une caractéristique exclusive de l'Avenger 4xe est la, développée et mise au point par Jeep. Cette caractéristique améliore l'articulation de l'essieu arrière, ce qui se traduit par un confort accru sur les routes accidentées.La Jeep Avenger 4xe affiche un design extérieur distinctif conçu non seulement pour se démarquer, mais aussi pour répondre aux exigences des escapades tout-terrain. Cela inclut des caractéristiques telles que le crochet de remorquage arrière, les barres de toit qui améliorent la capacité de charge pour le transport d'équipements tels que les kayaks et le matériel de rafting.Au premier coup d'œil, les éléments extérieurs spécifiques attirent l'attention. Il s'agit notamment des phares antibrouillard positionnés légèrement plus haut et vers l'extérieur.Les barres de toit et le crochet de remorquage arrière ont également été conçus pour compléter le caractère robuste du véhicule 4x4 Jeep.Les pare-chocs avant et arrière sont réalisés dans un matériau teinté dans la masse avec une finition anti-rayures.À l'avant, le pare-chocs expose la roue, offrant sécurité et solidité sur les terrains rocailleux, et comporte un habillage plus haut et plus proéminent protégeant la plaque d'immatriculation contre les chocs.Les composants essentiels tels que la calandre et le radar sont protégés par des pare-chocs robustes, ce qui garantit leur longévité dans les environnements difficiles.L'habitacle accueille les occupants DANS des sièges fabriqués à partir de matériaux entièrement lavables et durables, deux fois plus résistants que les revêtements traditionnels.Lesassurent une motricité dans toutes les conditions météorologiques.Des pneus All Terrain 3PMSF sont disponibles en option pour une meilleure adhérence sur les terrains difficiles.Avec des(22° à l'attaque, 21° en ventral et 35° de fuite) ainsi qu'une garde au sol rehaussée de 210 mm et une hauteur de franchissement de gué portée à 400 mm, l'Avenger 4xe permet aux conducteurs de conquérir des terrains difficiles.La Jeep Avenger 4xe s'adresse aux amateurs de plein air, aux passionnés de sport, aux propriétaires de 4x4 qui ne renoncent pas à la motricité supplémentaire offerte par la transmission intégrale, aux clients urbains qui ont besoin d'une voiture compacte pendant la semaine, mais qui aiment les escapades en plein air le week-end, ainsi qu'aux personnes qui veulent se démarquer.