Les enseignements à retenir du salon international de l'automobile de Pékin 2024

Que faut-il retenir de l'édition 2024 du salon international de l'automobile de Pékin 2024 ?

Alors que les salons automobiles traditionnels comme Paris, Munich, Genève, Tokyo ou Detroit ne parviennent plus à attirer en masse les constructeurs automobiles locaux et internationaux,Les salons automobiles traditionnels comme Paris, Munich, Genève, Tokyo ou Detroit se transforment peu à peu en salons automobiles régionaux.Le, organisé du 25 avril au 4 mai 2024,Le salon de Pékin 2024 a accueilli tous les constructeurs chinois (soit) ainsi que la plupart des constructeurs mondiaux présents sur le marché chinois.Organisé au Centre d'exposition international de Chine, le 18ème salon international de l'automobile de Beijing 2024 s'est tenu sur une surface d'exposition totale de 220 000 mètres carrés.Près de 900 exposants, dont près de 260 exposants étrangers étaient présents.ont été organisées en 2024.Les visiteurs chinois du salon automobile de Pékin (Beijing) 2024 ont ainsi pu découvrir les Audi Q6 L (électrique), BMW i4 (électrique), BMW X Concept (électrique), BYD Sea Lion 07 (électrique), Chery Exeed 08 (électrique), DenzaZ9 GT (électrique), DongfengL7 PHEV (hybride rechargeable), IM L6 (électrique), Mazda EZ6 (électrique), Mazda Arata (électrique), Mercedes G Class (électrique), Mini Aceman (électrique), Neta L (électrique), Smart 05 (électrique), concept-car Volkswagen ID Code (électrique) ou encore Xiaomi SU7 (électrique).Ce qui est intéressant dans le salon automobile de Pékin 2024, ce n'est pas tellement la profusion de nouveaux véhicules électriques présentés par une centaine de marques chinoises différentes, mais les tendances que l'on peut retenir sur le marché mondial de l'automobile 1., et ils ne comptent pas en rester là. Ils ont fait carton plein en 2024 au salon automobile de Pékin.Les constructeurs automobiles chinois représentaient 57% du marché chinois à la fin de l'année 2023, 51% à la fin de l'année 2022, 45% à la fin de l'année 2021 et 40% à la fin de l'année 2020.A fin mars 2024, la situation du marché automobile chinois est claire : Le groupe Volkswagen est leader mais il est talonné par le chinois Byd et trois autres constructeurs chinois s'emparent des trois places suivantes (Geely, Chery, Changan). La croissance de Geely et de Chery par rapport au premier trimestre 2023 est spectaculaire. Geely passe ainsi de la cinquième à la troisième place et Chery passe de la septième à la quatrième place. L'ex-numéro 2 du marché chinois, General Motors, est tombé progressivement à la septième place derrière Toyota et devant Honda . Le chinois Great Wall progresse de la quatorzième à la neuvième place.Les constructeurs chinois prennent des parts importantes autrefois occupées par les constructeurs étrangers.C'est un changement radical de la part de la clientèle chinoise qui achète de plus en plus des véhicules chinois.Les constructeurs mondiaux présents sur le marché chinois ont fait acte de présence mais sont minoritaires et paraissent sur la défensive, contraints d'une certaine manière par leur histoire et leurs traditions.2., en présentant le concept ID Code qui annonce un tout nouveau design, éloigné des modèles de la marque commercialisés en Chine dont les ventes diminuent d'année en année.Alors que les marques premium Audi, BMW et Mercedes résistent encore, Volkswagen ne représente plus que 8,5% du marché automobile chinois en 2023 contre 10% en 2022, 13% en 2020 et 14,5% en 2019.Pour différencier les modèles électriques des modèles thermiques, Volkswagen crée la marque ID Unyx, imitant ainsi la stratégie des constructeurs automobiles chinois qui créent des marques dédiées aux véhicules électriques ne subissant pas l'influence de l'image de marque des firmes plus traditionnelles.3.D'autres enseignements peuvent être tirés du salon de Pékin 2024. Les constructeurs chinois collaborent plus étroitement avec les constructeurs mondiaux pour la conception de leurs modèles électriques. Volkswagen va utiliser les technologies électriques de X-Peng pour la conception de ses futurs véhicules électriques chinois sur le segment B afin d'obtenir un prix de vente le plus bas possible, Jaguar Land-Rover (JLR) pourrait produire des véhicules électriques en utilisant une plateforme du chinois Chery, Mazda collabore avec Changan pour ses nouvelles AZ-6 et Arata, etc.Le rapport de force a changé entre les constructeurs mondiaux et les constructeurs chinois.4.Alors qu'autrefois, ce sont les constructeurs mondiaux qui imposaient leur vue et la conception de leurs modèles aux constructeurs chinois, aujourd'hui c'est l'inverse.Cette nouvelle donne a été favorisée par le fait queDans le même temps, le design, les concepts intérieur, la connectivité et la technologie hybride rechargeable (PHEV) des marques chinoises est de plus en plus appréciée par la clientèle chinoise.Contrairement à ce qui se passe en Europe ou aux Etats-Unis, la technologie hybride rechargeable (PHEV) est de plus en plus appréciée par la clientèle chinoise. LA part de marché sur le marché chinois de la technologie hybride rechargeable (PHEV) ne cesse de progresser : de 3% en 2021, les PHEV sont passés à 7% en 2022, 11% en 2023 et 14% sur le premier trimestre 2024. La technologie hybride rechargeable (PHEV) était très présente au salon automobile de Pékin 2024.Dans le même temps, les véhicules électriques (BEV) sont restés stables à 21% de parts de marché au premier trimestre 2024.De nombreux automobilistes chinois sont passés du véhicule thermique au véhicule hybride rechargeable.La part de marché des véhicules thermiques est passée de 67% au 1ertrimestre 2023 à 62% au 1ertrimestre 2024.5.D'autre part,. Alors que ce type de véhicules a pratiquement disparu du marché automobile européen et est devenu marginal aux Etats-Unis, les monospaces étaient nombreux au salon automobile de Pékin 2024.6.Enfin, on peut noter l'. Ces modèles ont enregistré un nombre important de commandes durant le salon automobile de Pékin 2024.: Inovev