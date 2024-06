La Porsche 911 Coupé bénéficie de modifications ciblées pour améliorer l'aérodynamisme et les performances

La Coupé bénéficie d'un design revisité, d'un aérodynamisme amélioré, d'un habitacle renouvelé, d'une dotation de série enrichie, d'une connectivité étendue et d'un système d'hybridation T-Hybrid, optimisé en poids, avec un bloc 6 cylindres à plat de 3.6 litres, un turbocompresseur électrique et un moteur électrique.La sportive Porsche 911 bénéficie deen vue d'améliorer l'aérodynamisme et les performances Les lignes sont plus affûtées que jamais.Le bouclier avant a été redessiné. Porsche intègre l'ensemble des fonctions d'éclairage aux phares matriciels à LED de la 911.Les feux avant arborent la signature visuelle à quatre points. Cette configuration de l'éclairage avant permet de libérer de l'espace sur le bouclier avant et d'élargir les entrées d'air de refroidissement.Sur le modèle 911 Carrera GTS, l'avant est doté de cinq volets de refroidissement actifs, disposés verticalement et visibles de l'extérieur, complétés par un volet supplémentaire, dissimulé, qui commande la fermeture de la dérivation du flux d'air de chaque côté. Ces volets sont complétés par des diffuseurs adaptatifs, logés à l'avant sur le soubassement caréné. Ces diffuseurs sont commandés conjointement aux volets des entrées d'air de refroidissement. Ces éléments assurent une répartition optimale de l'écoulement d'air. Lorsque la puissance sollicitée est faible, la fermeture des volets améliore l'aérodynamisme. Lorsqu'il faut disposer d'une puissance accrue, les volets s'ouvrent pour acheminer un important flux d'air vers les systèmes de refroidissement. Les capteurs des systèmes d'assistance sont placés derrière une plaque en Noir brillant, en dessous de la plaque d'immatriculation.Des feux de route HD Matrix LED sont disponibles en option. Dotés de plus de 32 000 points lumineux, les feux de route haute performance offrent une portée supérieure à 600 mètres. Ils présentent un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires comme l'éclairage dynamique en courbe, en fonction du mode de conduite activé, l'éclairage de la voie, un éclairage ciblé avec des faisceaux lumineux informant des zones de chantiers ou des voies rétrécies, ou encore des feux de route anti-éblouissement, avec une précision d'éclairage de l'ordre du pixel.Le bandeau lumineux arrière, redessiné avec le monogramme Porsche intégré, confèrent à l'arrière de la 911 un effet prononcé de profondeur et de largeur.La grille d'aération du capot arrière, revisitée avec ses cinq lamelles de chaque côté, s'étire jusqu'à la lunette arrière pour former un ensemble graphique qui se fond dans le spoiler rétractable, situé en dessous.La plaque d'immatriculation est positionnée légèrement plus haut.La jupe arrière affiche des lignes clairement structurées.Les sorties d'échappement s'intègrent aux déflecteurs d'air.Le modèle 911 Carrera peut être doté en option d'un système d'échappement sport.Le modèle 911 Carrera GTS est doté de série d'un système d'échappement sport GTS.Un aerokit, disponible en option, permet d'améliorer les performances de la 911 Coupé. Il comprend un bouclier avant SportDesign distinctif avec spoiler exclusif, des jupes latérales SportDesign et un aileron arrière fixe. Ces éléments réduisent la portance et améliorent la tenue de route de la sportive.L'de la 911 Coupé comporte deux places de série.La configuration 2 plus 2 est disponible en option, sans supplément de prix À bord, Porsche associe un intérieur typique de la 911 à des technologies avancées.Le concept d'affichage et de commande à bord Porsche Driver Expérience, centré sur l'axe de vision du conducteur, améliore l'intuitivité et la rapidité des commandes.Les principaux organes de commande sont placés directement sur le volant ou autour du volant, notamment le sélecteur de mode de conduite, le levier de commande des systèmes d'aide à la conduite ou encore le bouton de démarrage du moteur. Le bouton de démarrage reste placé sur la gauche du volant. Le compartiment de rangement de la console centrale de la 911 comporte un emplacement pour smartphones avec système de refroidissement et fonction de recharge par induction.La 911 dispose d'un combiné d'instruments entièrement numérique. L'écran incurvé de 12,6 pouces s'intègre au concept de commande et d'affichage à bord. L'affichage peut être personnalisé. L'écran propose jusqu'à sept affichages différents, parmi lesquels un affichage Classic qui s'inspire du tableau de bord Porsche traditionnel à cinq cadrans ronds avec le compte-tour au centre.La commande du système Porsche Communication Management (PCM) s'effectue via l'afficheur central haute résolution doté d'un écran 10,9 pouces. La personnalisation des modes de conduite et la commande des systèmes d'aide à la conduite ont été améliorés. La 911 est dotée de fonctionnalités connectées. La connexion au PCM avec l'identifiant Porsche ID est simplifiée grâce à un QR code. L'intégration de l'application embarquée Apple CarPlay a été optimisée pour afficher les informations souhaitées sur le tableau de bord et permettre le pilotage de certaines fonctionnalités du véhicule directement via une interface Apple, à l'aide de l'assistant vocal Siri. Une fonction optionnelle de streaming vidéo est également disponible à l'arrêt. Certaines applications comme Spotify ou Apple Music peuvent être utilisées sur le PCM directement comme applications natives, sans avoir recours à un smartphone connecté.Lede la 911 Carrera GTS a été optimisé.Les roues arrière directrices sont fournies de série, améliorant la stabilité à vitesse élevée et réduisant le rayon de braquage.Porsche a également intégré le PDCC, système actif de stabilisation des mouvements de roulis, au réseau haute tension de son système d'hybridation haute performance. Cela permet de disposer d'une commande électrohydraulique qui confère au système de réglage du châssis plus de flexibilité et de précision.Le châssis sport, avec un surbaissement de 10 mm et la suspension active PASM, offre à la voiture la tenue de route caractéristique des modèles GTS.La 911 Carrera GTS embarque un système d'hybridation haute performance optimisé en poids.Avec ses 3.6 litres de cylindrée, le groupe motopropulseur offre des performances améliorées. La 911 Carrera GTS Coupé franchit ainsi le 0 à 100 km/h en 3,0 secondes, pour une vitesse de pointe sur circuit de 312 km/h.Ledispose d'un tout turbocompresseur électrique. Un moteur électrique intégré, logé entre le compresseur et la roue de turbine, permet au turbocompresseur de monter quasi instantanément en régime pour atteindre une vitesse optimale et délivrer immédiatement la pression de suralimentation requise. Le moteur électrique dans le turbocompresseur fonctionne comme un alternateur, générant jusqu'à 11 kW (15 ch) de puissance électrique à partir du flux de gaz d'échappement. Ce turbocompresseur électrique dépourvu de soupape de décharge permet de n'utiliser qu'un seul turbocompresseur, améliorant ainsi le dynamisme et la réactivité de la puissance délivrée.Lecomporte un moteur synchrone à aimant permanent intégré à la boîte à double embrayage PDK à 8 rapports. Le moteur électrique offre au moteur boxer jusqu'à 150 Nm de couple supplémentaire, immédiatement disponible au démarrage, et un surcroît de puissance pouvant atteindre 40 kW. Les deux moteurs électriques sont raccordés à une batterie haute tension légère et compacte , qui correspond en taille et en poids à une batterie conventionnelle de 12 V, mais peut stocker jusqu'à 1,9 kWh d'énergie (capacité brute) et fonctionne avec une tension de 400 V. Pour optimiser le poids total de la voiture, les ingénieurs Porsche ont installé une batterie lithium-ion pour le système électrique embarqué de 12 V.La pièce maîtresse de la motorisation T-Hybrid est le moteur Boxer de 3.6 litres. Le système haute tension permet de commander électriquement le compresseur de climatisation et de supprimer la transmission par courroie, autorisant une conception beaucoup plus compacte du moteur et laissant l'espace nécessaire au-dessus du bloc moteur à plat pour intégrer l'électronique de puissance et le convertisseur DC-DC. Le moteur dispose d'un système de calage variable des arbres à came d'admission VarioCam et d'une commande d'actionnement des soupapes par linguets à rouleaux qui permettent d'assurer l'équilibre du rapport air-carburant sur l'ensemble de la cartographie moteur (lambda = 1).Sans assistance électrique, le moteur boxer développe 485 ch (357 kW ) pour 570 Nm de couple. La puissance cumulée du groupe motopropulseur est de 541 ch (398 kW), pour un couple de 610 Nm.Lafait mieux que sa devancière sur l'accélération de 0 à 100 km/h, notamment sur les premiers mètres. La motorisation hybride efficiente à haute performance affiche une dynamique hors pair tout en réduisant légèrement les émissions de CO2 , avec un faible surpoids par rapport à celui affiché habituellement par les modèles hybrides rechargeables. Le poids est supérieur à 50 kg par rapport au modèle précédent.Laest équipée d'un moteur boxer biturbo optimisé de 3.0 litres. Il dispose du système de refroidissement de l'air de suralimentation (échangeur) qui équipe les modèles Turbo, placé directement sous la grille du capot, au-dessus du moteur. Avec ces modifications, Porsche parvient à la fois à réduire légèrement les émissions et à porter la puissance du moteur à 394 ch (290 kW ), pour un couple maximal de 450 Nm. La 911 Carrera Coupé abat le 0 à 100 km/h en 4,1 secondes (3,9 secondes avec le pack Sport Chrono), pour une vitesse de pointe de 294 km/h, ce qui correspond à un gain de 0,1 seconde (et de 1 km/h) par rapport au modèle précédent.