La Jeep Wagoneer S électrique affiche une autonomie d'environ 480 km

La marque Jeep dévoile son premier véhicule électrique à batterie mondial : laLa Jeep Wagoneer S repose sur laconçue dès l'origine pour l'électrique.La Jeep Wagoneer S électrique sera d'abord lancée aux États-Unis et au Canada au cours du second semestre 2024, avant d'être disponible sur les marchés du monde entier.Le design extérieur est une combinaison de proportions harmonieuses et d'efficacité aérodynamique à l'aune de l'ère de l'électrification. Le bouclier avant est ponctué par une calandre à sept fentes. Non nécessaire pour permettre la circulation de l'air et le refroidissement du moteur, la calandre fermée éclaire la « bande lumineuse » lorsque l'on s'approche du véhicule. Les éclairages d'ambiance offrent une apparence distinctive.La courbure du capot et du pare-brise permettant d'optimiser les performances et l'efficacité aérodynamique à grande vitesse.La ligne de toit inclinée descend en cascade sous un aileron arrière en porte-à-faux.L'aérodynamisme est un élément crucial de l'équation globale du design du Wagoneer S afin de maximiser l'efficacité, l'autonomie et les performances tout en conservant une apparence élégante. En utilisant des souffleries ultramodernes, les ingénieurs Jeep ont obtenu un coefficient de traînée (Cx) de 0,29.Sur le plan structurel, le toit et le becquet du hayon arrière sont inclinés pour minimiser la traînée aérodynamique.Les poignées de porte encastrées, les ailes arrière et les spoilers intégrés aident à guider le flux d'air autour du véhicule et à contrôler le point de séparation à l'arrière.Le système intégré de boucliers sous la carrosserie, des becquets de forme tridimensionnelle pour les roues avant et la conception des bas de caisse dirigent le flux d'air en douceur autour des roues et vers l'arrière du véhicule afin de réduire la traînée au minimum.Tous ces éléments contribuent à faire du Wagoneer S le SUV de la marque Jeep le plus aérodynamique jamais conçu.La Jeep Wagoneer S s'appuie sur l'héritage de la marque Jeep avec une diagonale totale d'écrans de plus de 45 pouces, un écran passager avant interactif de 10,25 pouces, des finitions soignées et des matériaux élégants.L'interface est entièrement numérique avec des commandes et des interfaces modernes.Le volant sport à 2 branches présente un revêtement antimicrobien en vinyle Cabo.Le système électronique d'ouverture des portes peut être activé par une légère pression du pouce.Le bouton de démarrage est repositionné et entouré d'un métal en zinc moulé sous pression.Le Wagoneer S bénéficie d'un combiné d'instrumentation numérique de 12,3 pouces. Fonctionnant avec le système de navigation, de nouvelles vues dynamiques de la route aident le conducteur et complètent le système de conduite semi-autonome du véhicule. Il propose un ensemble de menus, comprenant des éléments spécifiques à l'électrique, tels que le niveau de charge, l'état de la batterie et la puissance disponible. Lorsqu'il est garé et branché, le combiné du Wagoneer S affiche l'état de charge.L'écran central tactile de 12,3 pouces abrite le système Uconnect 5.Les surfaces des sièges, de la console, des portes et du tableau de bord sont constituées d'un matériau synthétique sans cuir.Le ciel de toit est en microfibre de qualité supérieure et les tapis haut de gamme sont composés de matériaux recyclés.Les ingénieurs de la marque Jeep ont modifié la plateforme STLA Large pour ajuster la longueur, la largeur, les suspensions et les configurations du groupe motopropulseur afin de l'adapter spécifiquement à la Jeep Wagoneer S et en optimiser les performances.Les modules d'entraînement électrique (EDM) 3 en 1 de la Jeep Wagoneer S combinent le moteur électrique, l'engrenage et l'électronique de puissance en une seule unité compacte . Le module d'entraînement électrique (EDM) avant est équipé d'un système de déconnexion des roues pour réduire la consommation d'énergie en vitesse de croisière et optimiser l'autonomie.Le SUV électrique du segment D de Jeep développe une puissance de 600 chevaux et un couple instantané de plus de 800 Nm.L'accélération de 0 à 100 km/h se fait en 3,4 secondes.Associée au système de gestion de motricité Selec-Terrain, la Jeep Wagoneer S assure une motricité optimale par tous les temps et dans toutes les conditions routières Les quatre roues motrices offrent plus de sérénité sur route et dans des conditions variées.Les modules d'entraînement électrique (EDM) alimentent indépendamment les roues avant et arrière pour une réponse instantanée du couple, tandis que le système de gestion de la motricité Selec-Terrain propose cinq modes de conduite distincts : Auto , Sport, Eco, Neige, Sable.La Jeep Wagoneer S est équipée d'une batterie de 400 volts et 100 kWh. L'autonomie électrique est d'environ 480 km sur la base des spécifications américaines et du cycle américain.La batterie se recharge de 20 % à 80 % en 23 minutes avec un chargeur rapide DC.La Jeep Wagoneer S propose une combinaison de plus de 170 équipements de sécurité de série.Les mises à jour à distance (over-the-air) permettent de faire évoluer la Jeep Wagoneer S.