La Fiat Grande Panda s'inspire de la Panda des années 1980

Véhicule du segment B de 4 mètres de long, aux lignes épurées, à l'habitabilité optimisée grâce à un volume compact, et avec une capacité de cinq personnes, laest véhicule compact qui répond aux besoins des clients du monde entier.Le premier-né de la nouvelle famille Fiat estAlors que Fiat célèbre cette année son 125ème anniversaire, la marque italienne à rayonnement mondial commence tout juste sa transition d'une production basée localement vers une offre globale à travers une. La Fiat Grande Panda est le premier modèle de la nouvelle gamme mondiale Fiat basée sur uneDessinée en Italie, au Centro Stile de Turin, la Fiat Grande Panda se distingue des autres véhicules du segment B par sa compacité. Mesurant, en dessous de la moyenne du segment de 4,06 mètres, elle présente deset unegrâce à son volume compact. Le modèle Fiat du segment B peut transporter cinq personnes.Le volume apparaît robuste et structuré. Le design est dynamique et offre une forte personnalité grâce ses lignes au profil prononcées.La Grande Panda a été conçue pour projeter la marque italienne dans le futur avec une utilisation intelligente de l'espace et une personnalité dynamique.La Fiat Grande Panda arbore un look extérieur unique avec une combinaison subtile de lignes structurées et de surfaces douces et audacieuses qui mettent en valeur les passages de roue prédominants.L'avant présente un volume compact avec une personnalité distinctive. Des lignes horizontales précises le caractère de la calandre avant qui intègre une signature LED. La présence d'une plaque de protection sur la partie basse de la calandre contribue à souligner un look assumé. En complément de la signature lumineuse, les feux de jour se transforment en clignotant et illuminent certains pixels de manière à former une forme horizontale.Sur les côtés, la silhouette de la Fiat Grande Panda rappelle celle de la Panda des années 80.Les lignes de la carrosserie sont bien définies et mises en valeur par lesA l'arrière le caractère de la Grande Panda est assuré par des, une lunette arrière intégrant unet des projecteurs arrière 3D.Le logo Panda est directement intégré en tridimensionnel dans la carrosserie au niveau du hayon.Les jantes en alliage de 17 pouces arborent un design X stylisé.La Grande Panda est la première nouveauté de la famille Fiat . Elle sera suivie du lancement d'un nouveau véhicule chaque année jusqu'en 2027.L'ensemble de modèles a été conçu pour conquérir les rues du monde entier et compléter la gamme de la marque italienne. Le projet stratégique de Fiat est de produire des véhicules adapté à toutes les régions du monde sur la même plateforme mondiale et multi-énergies STLA Smart La Grande Panda sera disponible enLa Grande Panda sera d'abord lancée en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.