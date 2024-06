La berline sportive électrique Audi e-tron GT bénéfice d'une mise à jour

L'a été le modèle électrique et sportif phare du portefeuille de produits de la marque d'Ingolstadt depuis son lancement en 2021.Lade la berline sportive électrique Audi e-tron GT améliore l'autonomie, les performances , la charge et la maniabilité duL'Audi e-tron GT mise à jour se décline en plusieurs versions, chacune ayant un look distinctif.La sportive électrique Audi S e-tron GT est synonyme d'élégance avec une face avant expressive. Un masque noir entoure la calandre Singleframe inversée entièrement fermée. Des structures en relief confèrent à la calandre une tridimensionnalité précise. Une bande de peinture de couleur carrosserie située au-dessus du Singleframe donne à la Gran Turismo une allure sportive et visuellement profonde. Les prises d'air, qui assurent un flux d'air optimisé autour de la roue avant dans la jupe avant, ont une forme prononcée. Un diffuseur aérodynamique, doté d'ailettes verticales, domine la partie arrière. Une incrustation couleur carrosserie au-dessus du diffuseur arrière ajoute de la texture visuelle et sert de lien entre le diffuseur et le bouclier arrière.L'Audi RS e-tron GT est plus sportive avec une face avant au un look plus radical. La calandre Singleframe inversée est dotée de la structure 3D en nid d'abeille typique des Audi RS. La jupe encadrant le masque noir abaisse visuellement la ligne de l'Audi RS e-tron GT vers le bas. Le véhicule paraît plus bas, semblant épouser la route en combinaison avec les diffuseurs avant en forme de L.L'arrière de l'Audi RS e-tron GT emprunte des éléments distinctifs du sport automobile . Le diffuseur arrière reprend le même concept que les diffuseurs avant en forme de L. Les diffuseurs sont dans la couleur de la carrosserie. Un autre détail issu de la course automobile est un réflecteur vertical rouge placé entre les diffuseurs aérodynamiques.L'Audi RS e-tron GT performance est le premier modèle RS performance électrique. Elle se distingue de l'Audi RS e-tron GT par un toit en carbone foncé mat en option, associé à des éléments de camouflage en carbone en option. Le camouflage en carbone est utilisé dans les structures en relief du bouclier, les garnitures de porte, certaines parties du diffuseur et les rétroviseurs latéraux.La nouvelle identité visuelle contribue à l'amélioration du design extérieur de la gamme Audi e-tron GT.Les quatre anneaux se présentent sous la forme d'un design bidimensionnel, placé entre la calandre et la jupe avant.La gamme de coloris extérieurs comprend neuf teintes: Blanc Arkona uni, Bleu Ascari, Gris Daytona, Argent Fleuret, Gris Kemora, Noir Mythic, Rouge Progressif et Gris Nimbus (disponible uniquement pour les Audi RS e-tron GT et Audi RS e-tron GT performance).Un pack esthétique noir est disponible en option. Il comprend les anneaux Audi à l'avant et à l'arrière, les prises d'air, les boîtiers de rétroviseurs extérieurs et un élément du diffuseur (Audi S e-tron GT). Les anneaux foncés Audi, les diffuseurs en forme de L et les deux incrustations sur les conduits aérodynamiques sont de série sur les modèles RS. Le pack esthétique noir comprend des diffuseurs en forme de L sur le bouclier et des conduits aérodynamiques noirs dans le diffuseur.L'Audi e-tron GT mise à jour bénéficie de sièges, d'un volant, de seuils d'entrée et d'un contenu numérique redessinés. De nouvelles incrustations en bois de bouleau anthracite naturel sont disponibles sur l'Audi RS e-tron GT performance. Elles sont également disponibles en camouflage carbone mat pour s'harmoniser avec l'extérieur.Les nouvelles fonctionnalités intérieures comprennent des applications en Vanadium, un effet de finition de couleur anthracite qui change d'apparence en fonction de l'éclairage. Ces applications sont disponibles en option sur l'Audi S e-tron GT et de série sur les modèles RS.L'Audi e-tron GT dispose d'un volant à double méplat. Pour les modèles RS, le volant est doté de deux boutons de commande rouges et, en option, d'un repère à 12 heures.Les sièges ont été améliorés. Le design de l'ouverture en entonnoir est plus dynamique et comporte une incrustation intégrée avec un logo éclairé.L'Audi S e-tron GT est ainsi équipée de série de sièges sport plus à 14 réglages. En combinaison avec le pack design sans cuir, les sièges sport sont dotés de surpiqûres orange contrastées.La microfibre durable Dinamica et le tissu Cascade sont utilisés dans l'habitacle. Le Dinamica, qui a l'aspect et le toucher du daim, est composé pour près de la moitié de polyester recyclé à partir de chutes de tissu. Les sièges, le volant, le cache au-dessus de l'Audi virtual cockpit, les rétroviseurs extérieurs et la console centrale sont composés entre 37 et 45 % de Dinamica. Les modèles RS arborent le Dinamica en noir profond.Rappelant les fibres naturelles, le tissu Cascade est composé de 15 % de matière organique et de 35 % de polyester recyclé. Il n'est pas teint. Le tissu Cascade est utilisé pour les sièges et les rétroviseurs extérieurs.La moquette et les tapis de sol sont en Econyl, un matériau composé intégralement de fibres de nylon recyclées provenant de déchets de production, de chutes de tissus et de moquettes ou de vieux filets de pêche.L'Audi e-tron GT est numérique et connectée grâce à des services Audi Connect, des fonctions à la demande et une boutique d'applications.L'Audi virtual cockpit fournit des informations sur la température de la batterie et affiche la puissance de charge maximale possible en temps réel.L'Audi RS e-tron GT dispose d'écrans avec un contenu spécifique aux Audi RS. La RS e-tron GT performance peut sélectionner un affichage de puissance et un compteur de vitesse blancs via le MMI.Un toit panoramique en verre, technologiquement avancé, est disponible en option. Le verre intelligent du toit panoramique minimise la lumière directe du soleil et devient opaque sur simple pression d'un bouton. Cela est possible grâce à la technologie dite des cristaux liquides dispersés dans des polymères (PDLC), qui peut passer de la transparence à l'opacité. Les composants en verre contrôlables électriquement contiennent deux éléments de film PDLC prenant en sandwich les cristaux liquides. Lorsqu'aucune tension n'est appliquée aux cristaux, ceux-ci forment une couche non transparente, rendant le toit en verre opaque. Lorsqu'une tension est appliquée, les cristaux se réalignent et le toit devient transparent. Il peut être contrôlé individuellement comme un « rideau numérique » via l'écran MMI.Les pièces telles que le moteur proviennent de la Plateforme Premium Electric (PPE).Le moteur électrique de l'essieu arrière est un moteur synchrone à aimant permanent (PSM).Les moteurs électriques ont une puissance de 415 kW (564 ch) chacun. Les deux moteurs électriques disposent de réserves de puissance pour les situations de conduite extrêmes.La puissance totale maximale de la motorisation de l'Audi S e-tron GT est de 500 kW (679 ch).L'Audi RS e-tron GT atteint une puissance électrique maximale de 630 kW (856 ch).L'Audi RS e-tron GT performance délivre une puissance de 680 kW (925 ch). C'est la voiture de production la plus puissante jamais produite par Audi.Dans ses trois versions, la Gran Turismo électrique d'Audi offre des performances de conduite impressionnantes.L'Audi S e-tron GT accélère de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes, alors que l'Audi RS e-tron GT réalise le 0 à 100 km/h en 2,8 secondes.L'Audi RS e-tron GT performance accélère de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes.L'Audi S e-tron GT atteint une vitesse de pointe de 245 km/h.Les modèles RS ont une vitesse maximale de 250 km/h.Un système de freinage élargi, avec des disques en acier et des étriers noirs ou rouge, gère les accélérations négatives de l'Audi S e-tron GT.Les deux modèles RS sont équipés de disques de frein recouverts de carbure de tungstène.Les étriers de frein sont disponibles dans une couleur différente de celle du modèle RS.Une fonction boost permet à l'Audi RS e-tron GT et à l'Audi RS e-tron GT performance de fournir une augmentation de puissance de 70 kW pendant la conduite. Le conducteur peut activer la fonction boost à l'aide du bouton de contrôle situé à gauche du volant. Le boost s'active pendant dix secondes avec un compte à rebours dans le cockpit.Malgré un contenu énergétique plus élevé, le poids de la batterie haute tension a été réduit de neuf kilogrammes pour atteindre un total de 625 kilogrammes.La batterie dispose d'une capacité de stockage brute de 105 kWh (capacité nette de 97 kWh).L'optimisation de la plaque de refroidissement sur deux couches a permis d'augmenter de 12 % la capacité des 33 modules de cellules, chacun contenant douze cellules type pouch avec une enveloppe extérieure flexible.L'énergie disponible via la récupération (freinage régénératif) passe de 290 à 400 kW. Le conducteur peut sélectionner la récupération manuelle ou automatique via le MMI et la contrôler sur trois niveaux à l'aide des palettes de changement de vitesse.Audi a augmenté la puissance de charge maximale en DC qui est comprise entre 50 kW à 320 kW.Dans les conditions idéales, la batterie haute tension peut se recharger de 10 à 80 % en 18 minutes sur une station de recharge à haute puissance. En 10 minutes, la batterie se recharge jusqu'à une autonomie de 280 kilomètres. La batterie dispose d'une fenêtre de recharge rapide plus large. Même à basse température, la voiture atteint rapidement des performances de charge élevées.La suspension de série est une suspension pneumatique développée avec la technologie 2 chambres / 2 valves, qui offre des avantages significatifs en termes de dynamique de conduite sans compromettre le confort.Une suspension active est disponible en option. Ce système offre un équilibre sans précédent entre le confort et la dynamique de conduite.La suspension active maintient la carrosserie de la voiture presque à l'horizontale pendant les phases de freinage dynamique, de braquage et d'accélération. En conduite dynamique, la suspension active assure une bonne adhérence à la route grâce à une répartition équilibrée des charges sur les roues. Il en résulte une réponse précise de la direction. En conduite douce, la suspension active neutralise presque entièrement les vibrations de la carrosserie sur des bosses. Lorsque le conducteur active les fonctions d'inclinaison en courbe, de démarrage et de freinage de confort via l'Audi drive select, la suspension compense le tangage et le roulis. La suspension active dispose d'une fonction d'entrée confort lorsque la voiture est à l'arrêt. En fonction de la hauteur initiale de la voiture, elle peut s'élever de 55 à 77 millimètres en quelques secondes.Le système de conduite dynamique Audi drive select permet de contrôler le caractère du véhicule avec trois profils : efficiency (efficacité), comfort (confort) et dynamic (dynamique).L'Audi S e-tron GT permet également de configurer un mode individuel, et les modèles RS offrent deux modes spécifiques RS, configurables individuellement : RS1 et RS2. L'Audi RS e-tron GT performance dispose d'un mode performance conçu pour une configuration optimale sur les circuits.Audi propose une direction intégrale combinée à un rapport de direction de l'essieu avant plus direct. Cela permet de réduire l'effort de direction à basse vitesse. Le système fonctionne en utilisant un arbre d'entraînement pour faire tourner les roues arrière de 2,8 degrés maximum (dans la direction opposée aux roues avant jusqu'à une vitesse d'environ 50 km/h), ce qui augmente l'agilité et la maniabilité, ou dans la même direction que les roues avant à partir d'une vitesse d'environ 80 km/h, ce qui améliore la stabilité. Entre 50 et 80 km/h, le système passe d'un angle de braquage opposé à un angle de braquage identique, en fonction de la situation de conduite. La direction intégrale réduit le rayon de braquage de la voiture d'environ 0,6 mètre lors des manœuvres.