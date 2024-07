Le SUV urbain Suzuki Vitara Hybrid se renouvelle dans la continuité

Lese renouvelle.Lede la marque japonaise voit son design extérieur renouvelé et dynamisé.Le Vitara profite de ces retouches extérieures pour gagner une nouvelle interface multimédia avec un écran 9 pouces et des technologies de confort et de sécurité inédites sur ce modèle.Vendu à, le SUV Vitara occupe la seconde marche du podium des ventes Suzuki en France, derrière la citadine Swift Hybrid.Le Suzuki Vitara Hybrid représente environLa nouvelle génération du Vitara sera commercialisée après l'été.Le Suzuki Vitara Hybrid bénéficie d'évolutions distinctives en matière de design. Le SUV urbain Suzuki bénéficie d'une calandre noire laquée, d'ailes avant sculptées, de projecteurs effilés et d'une ligne de carrosserie haute.Le Vitara Hybrid est proposé avec dix teintes de carrosserie. Parmi elles, cinq coloris biton et cinq teintes unies.TRANSMISSION INTÉGRALE ALLGRIP SELECTLe Vitara Hybrid peut être équipé de la transmission intégrale Suzuki AllGrip Select.Choisie par environ 40% des clients du Suzuki Vitara en France, elle permet de s'aventurer sur les chemins escarpés et de circuler dans des conditions difficiles. A l'aide d'une simple molette, le conducteur peut choisir entre quatre modes de conduite : Auto , Sport, Snow et Lock.Le Suzuki Vitara Hybrid reçoit de nouvelles technologies avancées de sécurité et d' assistance à la conduite . Cinq fonctionnalités principales ont été optimisées.Freinage actif d'urgence (DSBS II)Le système de freinage actif d'urgence offre une zone de détection élargie par rapport au modèle précédent, permettant de détecter les objets de manière anticipée. La technologie détecte les véhicules, les cyclistes et les piétons situés face au véhicule, mais aussi latéralement et en diagonale.Système de détection de somnolence, endormissement et distraction du conducteur (Driver Monitoring System, DMS)Le système de détection de somnolence du conducteur détecte les yeux et le visage du conducteur avec une caméra intégrée au tableau de bord. Si le système détecte un risque de somnolence de la part du conducteur ou si celui-ci ne regarde pas la route, il déclenche une alerte sonore ainsi qu'un message d'alerte.Régulateur de vitesse adaptatif (Adaptive Cruise Control, ACC)Le régulateur de vitesse adaptatif contribue à réduire la fatigue du conducteur lors des longs trajets. Dans la circulation, le système utilise un radar à ondes millimétriques et une caméra monoculaire pour mesurer la distance par rapport au véhicule qui précède. Il accélère ou ralentit pour maintenir la distance prédéfinie. Si la route est dégagée, le système maintient la vitesse programmée par le conducteur.Le régulateur de vitesse adaptatif est lié au système de reconnaissance des panneaux de signalisation pour contribuer activement au respect des limitations de vitesses indiquées.Aide au maintien dans la voie (Lane Keep Assist, LKA)Lorsque le régulateur de vitesse adaptatif est activé, l'aide au maintien dans la voie aide le conducteur à maintenir le Suzuki Vitara Hybrid au centre de sa voie. Lorsque le marquage au sol n'est pas clair, le système utilise des informations analysées à partir de la trajectoire du véhicule précédent.Reconnaissance des panneaux de signalisation (Traffic Sign Recognition, TSR) / Limiteur de vitesseLa fonction de reconnaissance des panneaux de signalisation affiche sur l'écran d'information les panneaux de signalisation reconnus par la caméra monoculaire. Si la limitation de vitesse indiquée sur le panneau de signalisation est dépassée, une icône clignote puis un signal sonore retentit si cette situation persiste.La fonction limiteur de vitesse cantonne le véhicule à l'allure définie par le conducteur. Elle peut également être utilisée conjointement avec la fonction de reconnaissance des panneaux de signalisation pour adapter la vitesse du Suzuki Vitara Hybrid à la limitation de vitesse en vigueur.Outre les systèmes de sécurité répertoriés ci-dessous, le Suzuki Vitara Hybrid est conforme à la norme GSR2 destinée à optimiser la sécurité des conducteurs et des autres usagers de la route.Il est ainsi doté en série des équipements suivants :- Renforcement de la protection en cas de choc frontal- Renforcement de la protection en cas de choc latéral- Protection du système d'alimentation en carburant et des éléments électriques en cas de choc arrière- Système de freinage d'urgence avancé- Détection d'obstacles en marche arrière- Système de maintien dans la voie en cas d'urgence- Protection contre les cyber attaques- Adaptation intelligente à la vitesse- Prédisposition pour l'installation d'un éthylotest antidémarrage- Système de détection de somnolence, endormissement et distraction du conducteur- Enregistreur de données d'évènement- Mise à jour logicielleLe système multimédia bénéficie d'un écran tactile de 9 pouces qui permet d'accéder rapidement aux commandes et aux informations essentielles.Le système offre une connectivité USB et Wi-Fi pour smartphones qui permet d'utiliser une grande variété d'applications via Apple CarPlay et Android Auto.Selon le choix de la version, l'habitacle du Suzuki Vitara Hybrid peut recevoir un toit ouvrant doté d'une large zone d'ouverture.Des espaces de rangement facilitant l'utilisation du SUV urbain Suzuki au quotidien.L'application Suzuki Connect regroupe un ensemble de fonctionnalités et de services sur smartphone.L'application Suzuki permet de veiller à distance sur le véhicule. L'application peut afficher diverses notifications sur l'écran central du véhicule.Sept types de services sont proposés pour faciliter la vie du conducteur du Vitara Hybrid :- Notifications concernant l'état du véhicule- Localisation du stationnement- Historique de conduite- Notifications de trajet / zone & période prédéfinis- Notifications de sécurité- Notifications d'alerte véhicule- Notifications d'entretien périodique et rappelsDéveloppée par Suzuki, la motorisation 1.5 Dualjet Hybrid utilise un système à double injecteur qui contribue à optimiser son efficience. Le 4 cylindres Japonais offre un rendement énergétique élevé associé à de faibles émissions. Le système hybride intègre un moteur-générateur électrique (MGU), et une batterie lithium-ion 140V. L'ensemble est associé à une transmission robotisée Auto Gear Shift (AGS) à 6 rapports. Le MGU permet au véhicule Suzuki de rouler en électrique dans certaines phases de conduite. Il intervient également lors des changements de rapports. Le MGU génère de l'électricité pour recharger les batteries à vitesse stabilisée et lors des décélérations.Le moteur Suzuki 1.4 Boosterjet est couplé au système hybride léger 48V SHVS. Le moteur suralimenté avec échangeur est doté d'un système d'injection directe. Le système hybride léger SHVS utilise un démarreur-générateur intégré (ISG) et une batterie lithium-ion 48V à haut rendement. Le démarreur-générateur intégré (ISG) fournit une assistance électrique pour des accélérations plus économes en carburant et génère de l'électricité pour recharger les batteries lors des décélérations. Il assure des redémarrages rapides et silencieux du bloc thermique, rendant imperceptible le système Stop&Start.Le best-seller européen de Suzuki est fabriqué dans l'usine Suzuki Magyar en Hongrie.