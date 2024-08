L'hypercar Pagani Utopia Roadster embarque un V12 biturbo Mercedes-AMG 6 litres de 864 ch

L'affiche les lignes typiques de Pagani et représente un choc esthétique.La forme est à la fois lisse, fluide et toute en courbes.L'hypercar Pagani Utopia Roadster a très peu d'ajouts aérodynamiques.Contrairement à certaines hypercars, l'Utopia Roadster fait l'impasse sur la multitude de spoilers.L'Utopia Roadster intègre la fonction aérodynamique de ces appendices dans sa forme générale, obtenant une plus grande force d'appui et une traînée réduite grâce à sa conception.Certains détails s'inspirent d'objets des années 1950 comme les phares profilés des scooters Vespa ou les aménagements des bateaux Riva.Les roues forgées ont un extracteur en fibre de carbone en forme de turbine qui éloigne l'air chaud des freins et réduit les turbulences sous la carrosserie.Les étriers de frein sont montés sur des disques en carbone-céramique.Les rétroviseurs latéraux, écartés de la carrosserie pour une meilleure pénétration aérodynamique, semblent suspendus dans l'air, grâce au support en forme de profil aérodynamique.Les feux arrière flottent sur les côtés des ailes arrière, fixés dans les extracteurs d'air.Le quadruple échappement en titane reçoit un revêtement en céramique pour dissiper efficacement la chaleur.L'Utopia Roadster est dotée d'unqui s'intègre à l'intérieur de la voiture L'intérieur de l'Utopia Roadster est encore plus original que l'extérieur.Il n'y a pas d'écrans à part l'affichage minimal devant le conducteur.Tous les instruments sont analogiques.Le roadster Utopia repose sur uneLe châssis monocoque a été repensé pour optimiser la rigidité sans recourir aux renforts de structure requis lorsqu'un toit de voiture est éliminé.Grâce à l'utilisation de matériaux composites, l'Utopia Roadster pèse, tout comme l'Utopia Coupé Le moteurdélivre 864 ch (635 kW) et un couple de 1100 Nm.Le V12 biturbo, dépourvu de tout support hybride , est couplé à une transmission manuelle à sept rapports Xtrac.La boîte de vitesses manuelle à sept rapports de l'Utopia conserve une mécanique traditionnelle et est actionné par un levier de vitesses classique avec une grille en titane.Une boîte de vitesses automatisée AMT, commandée par des palettes de changement de vitesse au volant, permet des changements ultra-rapides de rapport.L'Utopia Roadster offre le choix entre une expérience de conduite ouverte et fermée, tout en maintenant sans compromis les performances et l»agilité de l»Utopia Coupé.Le développement des variantes Coupé et Roadster a eu lieu conjointement dans le cadre du projet C10 (nom de code d»Utopia) sous la direction d'Horacio Pagani dans l'Atelier de Modène.Les portes ont la même cinématique en forme deLorsqu'on souhaite voyager à ciel ouvert, le hard-top peut être placé sur un stand. Unepeut être rangée au centre derrière les deux sièges.Une même voiture peut se transformer en trois versions différentes.Avec le toit rigide place, l'intérieur diffère de celui du Coupé, grâce à la présence d'un une seule grande fenêtre de toit.La suppression du toit rigide rapproche le conducteur et le passager de l»extérieur, en percevant les odeurs et les changements dans température de l'air à mesure que la route monte et descend.Cent trente exemplaires du Roadster Utopia seront produits avec un prix de départ de 3,1 millions d'euros hors taxes locales.L'Utopia Roadster est officiellement dévoilée lors de la Monterey Car Week du 9 au 18 août.