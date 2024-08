La Mercedes-Maybach décapotable SL 680 est le modèle le plus sportif de l'histoire de la marque Maybach

lève le voile sur laLa Mercedes -Maybach SL 680 Monogram Series estLa Mercedes-Maybach SL offre une expérience sensorielle holistique. Les contours de la calandre chromée sont éclairés, tout comme le lettrage Maybach intégré.Le capot porte une étoile Mercedes verticale et un aileron chromé qui s'étend de l'avant vers l'arrière le long de son centre.Un capot noir obsidienne est disponible avec le motif Mercedes-Maybach incorporé en gris graphite uni. Ce processus est très complexe et est en partie fait à la main. Le capot reçoit une couche de base, qui est ensuite poncée à la main. Le motif Maybach est ensuite imprimé dessus. Chaque partie du processus est techniquement sophistiquée et doit être exécutée avec la plus grande précision. Le capot est ensuite recouvert d'une laque mate transparente, poncé à la main et fini avec une autre couche de laque mate transparente.L'intérieur des phares est fini avec un or rose de haute qualité. La jupe avant dédiée souligne la largeur du véhicule avec des prises d'air horizontales. Le cadre du pare-brise est fini en chrome brillant. Un insert chromé orne le revêtement du bord.La Mercedes-Maybach SL roule avec des jantes forgées de 21 pouces à 5 branches ou à branches multiples.La capote acoustique isolée est constituée d'un tissu noir léger, avec le motif Maybach subtilement incorporé en anthracite.L'arrière se caractérise par des feux arrière avec le signe Maybach, une jupe arrière spécifique au modèle avec des garnitures chromées, un diffuseur dédié et des garnitures de sortie d'échappement avec une barre horizontale emblématique.Derrière les sièges, une double entrée d'air aérodynamique renforce l'aspect singulier de la biplace décapotable. Avec l'ailette chromé sur le capot, il confère à la biplace des proportions élégantes et sportives lorsqu'elle est vue de côté, en particulier avec le toit abaissé.L'intérieur est doté d'équipements spécifiques à Maybach.À l'intérieur, le cuir Nappa Exclusif Manufaktur blanc cristal tanné de manière durable crée une ambiance raffinée. Il est présent sur les panneaux de porte, la console centrale et sur les sièges confort. Le rembourrage de l'assise a un design floral. L'espace derrière les sièges est également en cuir blanc. Les dossiers des sièges galvanisés et les garnitures chromées argentées sont contrastés.L'affichage des instruments entièrement numérique et l'écran central réglable électriquement intègrent les animations de démarrage et les styles d'affichage spécifiques à Maybach.Le volant, les pédales en acier inoxydable et les garnitures de seuil de porte en acier inoxydable sont d'autres caractéristiques de Maybach.Des mesures globales garantissent une expérience de conduite silencieuse et confortable, typique de Maybach.Il s'agit notamment d'un système d'échappement optimisé pour le bruit, d'un pack d'isolation et d'absorption complet ainsi que d'une suspension orientée vers le confort et de supports moteur souples.La combinaison d'un moteur biturbo de 4.0 litres d'une puissance de 585 ch (430 kW) et d'une boîte automatique 9G-Tronic à changement de vitesse en douceur avec pédale d'accélérateur adaptée assure le plaisir de conduite dynamique que l'on attend d'une Maybach.La transmission intégrale 4Matic plus entièrement variable offre une forte traction même sur des routes glissantes, augmentant la sécurité de conduite.La direction de l'essieu arrière allie agilité et stabilité pour une expérience de conduite maniable et sûre.