La Flying Spur de quatrième génération est la berline Bentley la plus puissante de tous les temps

lève le voile sur la quatrième génération de laLe design extérieur de la berline de luxe conserve en grande partie l'allure de la troisième génération de la Flying Spur lancée en 2019.À l'intérieur, l'évolution de l'habitacle pousse encore plus loin le raffinement avec des options de surpiqûres, le revêtement cuir à motif diamant en 3D des portes et des montants, l'ionisation de l'air et l'option de réglage automatique de la posture sur les quatre sièges.C'est sous la surface que les changements s'opèrent avec une nouvelle motorisation associée à une architecture électrique renouvelée.La Bentley quatre portes la plus puissante de tous les temps embarque une motorisation « Ultra Performance Hybrid » de 782 ch et 1 000 Nm.Le moteur Ultra Performance Hybrid Bentley de 782 ch repose sur un moteur V8 Bentley et un moteur électrique.La berline quatre portes de Crewe affiche des performances de supercar avec une accélération de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes.La berline quatre portes est capable de progresser en mode purement électrique en ville avec une autonomie de 76 km.La Flying Spur incarne la berline de luxe performante depuis presque deux décennies.La motorisation Ultra Performance Hybrid à transmission intégrale de la Flying Spur Speed associe un V8 biturbo de 4.0 litres de 600 ch à un moteur électrique de 190 ch, intégré à la boîte de vitesses à double embrayage et 8 rapports. En mode Sport, la motorisation électrifiée déploie 782 ch et 1 000 Nm, le couple instantané du moteur électrique venant compléter le son du V8 à vilebrequin en croix.La nouvelle Flying Spur est la berline Bentley la plus puissante jamais créée.Le moteur V8, avec sa pression d'injection de 350 bars sans système de dépression traditionnel, développe 600 ch et produit 800 Nm de couple.Le moteur électrique élimine le temps de réponse du turbo, du fait de l'utilisation de turbocompresseurs simples à double entrée. Aucun dispositif de désactivation des cylindres n'est nécessaire, puisque le moteur V8 peut être entièrement désactivé lors de l'utilisation du moteur électrique.En mode électrique (EV) pur, le moteur électrique fournit 190 ch et 450 Nm de couple.La batterie de 25,9 kWh offre jusqu'à 76 km d'autonomie en mode tout électrique (selon le cycle de conduite WLTP).Le V8 et le moteur électrique confèrent à la Flying Spur une autonomie totale de 829 km.Le mode tout électrique peut être déployé à des vitesses allant jusqu'à 140 km/h.La batterie peut être entièrement rechargée en 2 heures 45 avec une puissance de charge de pointe de 11 kW.Le système gère les flux d'énergie en fonction du mode choisi (EV, boost électrique, freinage régénératif, recharge). Dans le mode recharge, le moteur entraîne les roues et charge la batterie simultanément.Le Bentley Performance Active Chassis est proposé de série sur la Flying Spur Speed. Parmi les caractéristiques de cette configuration figurent la suspension dynamique et le système à quatre roues directrices de Bentley, ainsi qu'un différentiel à glissement limité contrôlé électroniquement, tandis qu'une nouvelle génération de logiciel ESC permet d'accéder à toute une gamme de styles de conduite et d'assurer une traction fiable dans toutes les conditions. Grâce à la répartition des masses un peu plus prononcée à l'arrière (48,3/ 51,7), les systèmes du châssis actif et l'ESC disposent d'une plate-forme mécaniquement optimisée. Le système utilise la vectorisation active du couple entre les roues avant et arrière via un différentiel central, et une vectorisation de précision pour la répartition du couple sur chaque essieu en utilisant les freins.Les amortisseurs à double valve permettent de contrôler séparément l'amortissement en détente et en compression, apportant des capacités dynamiques clairement distinctes entre les modes Confort, Bentley et Sport.Les éléments de carrosserie en finition Graphite confèrent à l'extérieur une esthétique technique, tandis que la calandre, le pare-chocs avant et le diffuseur arrière spécifiques à la version Speed créent une allure alliant vivacité et détermination.Les éléments aérodynamiques de la Styling Specification arborent la même couleur que la carrosserie.Les lampes de bienvenue à LED logées dans les portes projettent une version animée du logo Bentley Wings sur le sol lorsque les portes avant sont ouvertes.Une jante de 22 pouces à dix rayons est disponible en deux finitions (en gris usiné brillant et en noir), ainsi que deux autres modèles de 22 pouces disponibles dans une gamme de finitions peintes.Dans l'habitacle, les occupants bénéficient de la dernière expression du design et du savoir-faire artisanal de Bentley, avec des sièges dotés d'un matelassage diamant en 3D et d'un motif de perforation dans la partie centrale du siège. Le cuir tactile à motif diamant en 3D habille l'intérieur des portes et les montants centraux.Un écran rotatif Bentley, permettant d'alterner entre un affichage haute définition de 12,3 pouces, trois cadrans analogiques ou un placage artisanal continu, est proposé en option.