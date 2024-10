La Renault 4 E-Tech electric se réinvente sous les traits d'une citadine électrique fonctionnelle

Lapuise dans l'ADN dupour se réinventer sous les traits d'uneLa calandre éclairée au format monobloc attire l'œil. Inspirée de la Renault 4 de l'époque, son contour s'éclaire sans discontinuité, tout comme le logo Renault.À l'arrière, les feux en trois parties en forme en gélule affichent une signature LED distinctive.On retrouve la vitre de custode arrière à la forme singulière de son aînée sur le côté.Les trois bandes identitaires sculptées dans la carrosserie des portières rappellent las Renault 4 GTL d'époque.Le toit renoue avec le design du modèle historique à ceci près qu'il se pare de barres de toit.La « voiture à vivre » du quotidien Renault se distingue par un toit ouvrant en toile et un coffre de 420 litres « cubiques » avec un seuil de chargement abaissé.L'ouverture du hayon est plus grande qu'il n'y paraît par le prolongement de la porte jusque dans le bouclier.La Renault 4 E-Tech electric se singularise par une garde au sol rehaussée et un système d'antipatinage évolué Extended Grip.La Renault 4 E-Tech electric repose sur un train avant optimisé et un train arrière à géométrie multi-bras.La Renault 4 E-Tech electric fait le plein de technologie avec 26 aides à la conduite (ADAS) au total, dont l'Active Driver Assist pour une délégation de conduite de niveau 2.La Renault 4 E-Tech electric profite des services connectés Google grâce au système multimédia OpenR Link.Reposant sur la plateforme dédiée AmpR Small, la Renault 4 E-Tech electric revendique une autonomie WLTP jusqu'à 400 km.La carte Mobilize Smart Charge permet un accès à plus de 800 000 points de recharge électrique dans 25 pays d'Europe.Le Mobilize Charge Pass permet la recharge automatique sans avoir à utiliser de badge ou de carte de crédit avec la fonction Plug & Charge (dans les bornes compatibles).La Renault 4 E-Tech electric dispose du chargeur bidirectionnel AC 11 kW pour profiter des fonctions V2L (vehicle-to-load) et V2G (vehicle-to-grid). Elle peut se transformer en source d'énergie et réinjecter de l'électricité dans le réseau électrique.La Renault 4 E-Tech electric utilise 26,4 % de matériaux venus de l'économie circulaire (incluant les matériaux recyclés selon norme ISO 14021 plus les chutes ou rebuts de production réincorporés dans les processus de fabrication au sein même d'un site industriel), dont du métal, du verre et 41 kg de polymères recyclés que l'on trouve sous les portes, dans le tissu du pavillon ainsi que les tapis de l'habitacle et du coffre. Le tissu des sièges des niveaux de finition Techno et Iconic est en fibres recyclées jusqu'à 100 % à partir de bouteilles en plastique.La Renault 4 E-Tech electric entend faire basculer les jeunes familles vers l'électrique.Le véhicule électrique Renault sera assemblé à la Manufacture Renault de Maubeuge, le moteur électrique à Cléon et la batterie à Douai à partir de 2025.