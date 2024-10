Le SUV coupé électrique Lynk & Co 02 affiche une autonomie de 445 km

Leassocie un design novateur, des technologies avancées, et uneLa Lynk & Co 02 est connue sous le nom deConçue dans le studio de design de Lynk & Co à Götebor en Suède, leLynk & Co 02 a été développé dans le cadre d'une collaboration entre les clients du SUV hybride rechargeable 01 (avec plus de 6 000 messages concernant les fonctionnalités les plus attendues) et les équipes internes de design et d'ingénierie de la marque suédoise.La Lynk & Co 02 combine unà unet desLe véhicule électrique Lynk & Co 02 dispose de caractéristiques de sécurité avancées et des fonctions de partage de véhicule.La Lynk & Co 02 offre uneLa Lynk & Co 02 est disponible à la vente en ligne en Europe à partir de 35 495 euros.Fondée en 2016 à Göteborg, Lynk & Co En propose une gamme variée de solutions pour posséder un véhicule (abonnement, location ou achat ) et joue un rôle de pionnier dans le domaine de l'autopartage.Lynk & Co est présent sur sept marchés européens principaux : la Suède, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne. La société prévoit d'élargir sa présence à 22 marchés européens d'ici fin 2024.« La 02 est une nouvelle étape pour Lynk & Co », déclare Nicolas López Appelgren, CEO de Lynk & Co International. « Nous élargissons notre modèle commercial, enrichissons notre gamme de produits et nous ouvrons à de nouveaux marchés. Ces choix stratégiques témoignent de notre engagement à offrir plus de choix, de flexibilité et d'accessibilité à nos clients. »