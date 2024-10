Le SUV urbain Opel Mokka s'offre une légère mise à jour

Leest devenu un best-seller de la marque allemande de Rüsselsheim. Opel retravaille à la marge l'extérieur contemporain et l'intérieur épuré du Mokka . De nouveaux éléments graphiques soulignent le caractère du Mokka et le SUV du segment B bénéficie d'une nouvelle génération d'infotainmenent.Le Mokka a été le premier modèle Opel à introduire le bandeau Vizor caractéristique de la marque allemande. Opel n'a pas complètement revu l'apparence du Mokka, mais a introduit quelques subtilités graphiques.Le Blitz au centre de la face avant de la marque Opel Vizor contribue à accentuer le caractère du Mokka. Le Vizor noir intègre visuellement le Blitz et les phares en un seul élément. La signature des feux à LED à l'avant et à l'arrière brille avec trois "blocs d'éclairage".Une ligne de design noire allant du capot à l'arrière au-dessus des vitres latérales attire l'attention.Sur le Mokka GS, les revêtements noirs à l'avant, à l'arrière et sur les passages de roue confèrent une touche sportive. Une baguette noire brillante qui traverse sur les surfaces inférieures des portes jusqu'à l'arrière reflète la ligne de conception de la fenêtre dans la moulure.Le pare-chocs avant redessiné améliore l'aérodynamisme.En outre, le Mokka renonce aux applications chromées à l'extérieur.Le cockpit épuré reprend le graphisme Opel Vizor de l'avant du véhicule.Dans l'habitacle, le Mokka est dans une démarche d'économie de ressources. Tous les tissus sont fabriqués à partir de matériaux recyclés.Sur le plan visuel, l'approche "détox", qui consiste à se concentrer sur l'essentiel, occupe le devant de la scène. Le volant, aplati en haut et en bas, fait entrer l'Opel Vizor dans l'habitacle avec le Blitz au centre et reflète la boussole Opel du design extérieur avec des lignes horizontales.La console centrale située entre les sièges avant, dans un ton argenté mat, est plus claire qu'auparavant.Certains des paramètres qui étaient auparavant commandés par des boutons sont désormais intégrés à l'écran tactile central en couleur.Le design du cockpit apparaît plus récent. Le design des commandes pour le frein de stationnement électrique et les modes de conduite (sur les variantes automatiques) provient de l'Opel Grandland.Le Mokka reçoit un nouveau système d'infotainment multimédia et de navigation. Il est désormais équipé de série d'un écran numérique d'information du conducteur de 10 pouces et d'un écran tactile couleur de la même taille. Ce dernier peut être utilisé via des widgets, comme sur un smartphone.En combinaison avec le système de navigation (en option), la formulation " Hey, Opel " permet d'activer la reconnaissance vocale naturelle.Les deux écrans peuvent être personnalisés.Le système reconnaît le profil personnel du conducteur sur le smartphone connecté.Lorsque le véhicule est équipé du système de navigation intégré, les mises à jour cartographiques sont disponibles en temps réel.Le système se perfectionne en permanence grâce à ChatGPT (disponible en combinaison avec la navigation connectée).L'application myOpel peut être utilisée pour envoyer la destination et l'itinéraire correspondant au véhicule.Les smartphones peuvent être rechargés sans fil. Les appareils portables tels que les smartphones et les tablettes peuvent être connectés via la prise USB-C située sur la console centrale.Le Mokka est disponible avec un moteur à essence, une version hybride avec technologie 48 volts et en version électrique sans émissions locales.Les valeurs combinées selon la norme WLTP de l'Opel Mokka 1.2 litre essence de 100 kW (136 ch) sont une consommation de carburant 5.7 litres aux 100 km et des émissions de CO2 de 129 g/km .Le Mokka Hybrid à technologie 48 volts associe un moteur à essence 1.2 litre turbocompressé de 100 kW (136 ch) à un moteur électrique de 21 kW (28 ch) et à une boîte de vitesses électrifiée à double embrayage à six rapports. Le système permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 par rapport à un véhicule thermique conventionnel. A faible vitesse, le Mokka Hybrid peut circuler dans le trafic urbain de manière purement électrique, sans émissions locales.Les valeurs combinées selon la norme WLTP de l'Opel Mokka Hybrid sont une consommation de carburant 4,9 litres aux 100 km et des émissions de CO2 de 110 g/km .