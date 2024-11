Le Suzuki e Vitara électrique affiche un design robuste moderne

lève le voile sur son premier modèle de véhicule électrique , le, à Milan en Italie.Long de, le Suzuki e Vitara estprésenté à Auto Expo en Inde en janvier 2023.Le Suzuki e Vitara électrique est le premier véhicule électrique de Suzuki.Avec le concept de « Emotional Versatile Cruiser », le Suzuki e Vitara bénéficie d'un design robuste de SUV , d'une motorisation électrique procurant une expérience de conduite dynamique et précise, d'un système de transmission intégrale électrique Allgrip-e électrique et d'une plateforme Heartect-e spécialement développée pour les véhicules électriques à batterie (BEV).Le design extérieur « High-Tech & Adventure » exprime laLa nature de SUV est renforcée par unet desL'intérieur dispose d'unavec des technologies de pointe, d'une console centrale et d'habillages de contreportes au design robuste.Lase compose d'un "eAxle". Celui-ci intègre le moteur électrique et l'onduleur, ainsi que des batteries lithium-fer-phosphate conçues pour une sécurité et une fiabilité optimales. L'ensemble permet des accélérations dynamiques dès les plus basses vitesses, mais également des reprises franches facilitant les dépassements.LaAllgrip-e repose sur deux eAxles indépendants. La technologie avec un eAxle indépendant à l'avant et un autre à l'arrière offre des performances élevées, un contrôle précis et une excellente réactivité. Un mode Trail permet de sortir en douceur d'un terrain accidenté en utilisant les freins pour maitriser le patinage des roues et en répartissant le couple moteur sur les roues opposées, faisant ainsi fonction de différentiel à glissement limité.La« Heartect-e » se caractérise par une structure légère, une protection haute tension et un habitacle spacieux grâce à l'empattement long et aux porte-à-faux courts. La structure du plancher permet d'éliminer certains renforts afin de maximiser l'espace dédié à la batterie.Le SUV électrique Suzuki propose, au choix, uneTrois motorisations électriques sont au programme:Le véhicule est produit chez Suzuki Motor Gujarat enLa production du e Vitara commencera au printemps 2025.Les ventes débuteront dans plusieurs pays, dont l'Europe, l'Inde et le Japon, à l'été 2025.Toshihiro Suzuki , Président de Suzuki e a déclaré: « Le e Vitara est notre premier véhicule 100% électrique, développé à travers de nombreux tests qui nous ont permis de créer un BEV facile à utiliser pour nos clients. Afin de parvenir à une société neutre en carbone, nous proposerons une variété d'options, notamment des véhicules 100% électriques, des véhicules hybrides et des véhicules au GNC -gaz naturel comprimé- adaptés aux spécificités de chaque région. Le lancement du e Vitara représente une étape importante dans la réalisation de la neutralité carbone. Après le lancement du e Vitara, nous continuerons d'élargir notre gamme de véhicules électriques à batterie et de proposer des solutions de mobilité spécifiquement adaptées aux besoins des différents marchés. »