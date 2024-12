La Mercedes-AMG PureSpeed est une voiture de performance biplace entièrement ouverte, sans toit ni pare-brise

En tant que premier modèle de la série Mercedes-Benz Mythos strictement limitée, la Mercedes-AMG PureSpeed célèbre sa première mondiale au Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi.



La réalisation sans compromis d'une voiture de performance biplace entièrement ouverte, sans toit ni pare-brise, est un hommage à la course automobile.



La Mercedes-AMG PureSpeed se singularise par son design de voiture de course, ses matériaux et sa technologie.



La petite série exclusive de la voiture de sport inspiré de l'hypercar Mercedes-AMG One est strictement limitée à 250 exemplaires.



Michael Schiebe, président du conseil d'administration de Mercedes-AMG et responsable des unités commerciales Mercedes-Benz Classe G et Mercedes-Maybach explique: « La Mercedes-AMG PureSpeed est le moyen le plus direct de faire l'expérience de la performance et du plaisir au volant. Grâce à la conception radicalement ouverte de la voiture, sans toit ni pare-brise, rien ne sépare le conducteur et le passager des éléments, ce qui leur permet d'apprécier pleinement le véhicule, la route et le paysage avec tous leurs sens. Le design saisissant réinterprète des éléments de voitures de course légendaires et donne une silhouette fascinante et intemporelle. De cette façon, la PureSpeed regroupe les points forts traditionnels d'AMG : des véhicules très émotionnels et très performants qui inspirent – d'un coup d'œil et au volant. »



Un design de voiture de sport inspiré de l'hypercar Mercedes-AMG One



Le design de la Mercedes-AMG PureSpeed se caractérise par la combinaison d'une silhouette basse, d'un capot long et d'une partie avant très basse avec un nez de requin distinctif. Avec sa large prise d'air, son lettrage AMG et une étoile Mercedes chromée sombre sur le « soft nose », l'avant ressemble à l'hypercar Mercedes-AMG ONE. La voiture de sport est équipée d'un capot optimisé sur le plan aérodynamique. Le travail de précision approfondi de l'équipe aérodynamique est visible dans les petits déflecteurs partiellement transparents à l'avant et sur les côtés de la voiture, qui empêchent les turbulences de déranger le conducteur et le passager. Des éléments aérodynamiques en fibre de carbone nettement définis dans la partie inférieure de la voiture de sport contrastent avec les formes rondes et sensuelles de sa partie supérieure. Le couvercle du coffre et le diffuseur arrière sont optimisés sur le plan aérodynamique. Leur conception tient compte de l'absence de toit.



Le design des jantes en aluminium forgé de 21 pouces se caractérise par des éléments en fibre de carbone. Ceux de l'arrière sont entièrement fermés pour moins de résistance à l'air. Ils sont ouverts à l'avant pour optimiser le flux d'air et le refroidissement des freins. Le train avant est équipé de pneus 275/35 R 21 sur des jantes de 9,5 J x 21 pouces ; l'arrière utilise des pneus 305/30 R 21 sur des jantes de 11,0 J x 21 pouces.



Le travail de précision de l'équipe de conception est également visible dans les garnitures de seuil latéral avec des ailettes aérodynamiques. Les épaules musclées au-dessus des roues arrière à voie large se fondent dans le couvercle de coffre et le large tablier arrière.



Un système Halo à la place du montant A



Une autre singularité est le système Halo, que la voiture de sport utilise à la place du montant A. Cet élément fait partie de tous les véhicules de Formule 1 depuis 2018. Il protège la tête du conducteur en cas d'accident. Le système de sécurité de la Mercedes-AMG PureSpeed se compose d'un support en acier tubulaire. Le dispositif de sécurité bifurqué est fixé à la structure de la coque de la voiture. Le composant optimisé sur le plan aérodynamique protège les deux passagers et bifurque derrière les occupants de la voiture. Le système de protection contre le retournement comprend deux arceaux de sécurité rigides qui sont dissimulés sous les écopes aérodynamiques. Ces composants font également partie de la structure de la coque.



Deux casques optimisés sur le plan aérodynamique



Les deux casques optimisés sur le plan aérodynamique sont conçus et fabriqués spécifiquement pour la Mercedes-AMG PureSpeed. Ils sont de la couleur de la voiture et disposent d'un système de communication par interphone. Les casques permettent au conducteur et au passager de communiquer à grande vitesse. Les smartphones peuvent être couplés au système d'interphone, ce qui permet au conducteur et au passager de parler au téléphone et d'écouter de la musique via les haut-parleurs des casques.



Un hommage aux modèles de sport de Mercedes



De nombreuses autres caractéristiques sont un hommage au sport automobile. Les deux écopes derrière les sièges portent l'emblème AMG et rappellent les voitures de course telles que la 300 SLR, la voiture que Stirling Moss et Denis Jenkinson ont conduite jusqu'à la victoire aux Mille Miglia de 1955 en Italie.



Le pack Motorsport styling en option offre des finitions allant du rouge Le Mans au gris graphite métallisé avec un motif AMG noir.



Un intérieur bicolore



Avec sa couleur bicolore et son concept d'équipement en blanc cristal/noir, l'intérieur ajoute des points forts supplémentaires. Les sièges Performance AMG avec revêtement en cuir spécial et coutures décoratives offrent un soutien latéral optimal. Leur design aux lignes fluides s'inspire de l'air qui circule autour de la voiture. Les sièges multicontours chauffants augmentent le niveau de confort. La zone derrière les sièges est en fibre de carbone. Les coussinets en cuir intégrés à l'arrière prolongent les lignes fluides des sièges, tandis que les tapis de sol AMG à poils longs font au design des sièges. Les garnitures de seuil de porte sont également recouvertes de cuir. Le volant AMG Performance reprend systématiquement le concept intérieur bicolore.



L'horloge analogique est conçue sur mesure par IWC Schaffhausen. Il est placé en évidence au milieu du tableau de bord dans un boîtier en forme de goutte en noir brillant sur une base en fibre de carbone. La base de l'horloge présente un design sophistiqué qui donne l'impression que l'horloge flotte. Le chronomètre est doté d'un cadran spécifique à PureSpeed avec losange AMG. Le cadran s'illumine au crépuscule et dans l'obscurité.



Une architecture de voiture de sport AMG avec structure en aluminium composite



La PureSpeed est basée sur l'architecture des voitures de sport de Mercedes-AMG. Le châssis se compose d'un cadre en aluminium avec une structure autoportante. Cette conception assure une rigidité maximale. Le mélange t de matériaux réduit son poids. Les matériaux utilisés comprennent l'aluminium, le magnésium, les fibres composites et l'acier. Il existe également des pièces en fibre de carbone pour les éléments aérodynamiques aux tabliers avant et arrière, ainsi que pour le bas de caisse et les garnitures derrière les sièges.



Une aérodynamisme sophistiqué



La voiture de sport présente une multitude d'éléments aérodynamiques actifs, tels que le becquet arrière extensible, qui est intégré dans le couvercle du coffre. Il change de position en fonction des conditions de conduite. Le logiciel de contrôle prend en compte la vitesse de conduite, les accélérations longitudinales et latérales et la vitesse de direction. Le becquet adopte cinq angles différents à des vitesses supérieures à 80 km/h, ce qui lui permet d'optimiser la stabilité de conduite ou de réduire la traînée, en fonction de sa position.



L'élément aérodynamique actif dissimulé dans le soubassement à l'avant du moteur contribue à une tenue de route sûre. D'un poids d'environ deux kilogrammes, ce profil en fibre de carbone réagit aux modes de conduite AMG et l'abaisse automatiquement d'environ 40 millimètres à des vitesses supérieures à 80 km/h. Cela crée un effet Venturi, qui aspire la voiture sur la surface de la route et réduit la portance de l'essieu avant. Le conducteur ressent cet effet directement dans la direction, car cela permet à la PureSpeed d'être dirigée avec plus de précision dans les virages et confère à la voiture encore plus de stabilité.



Le soubassement comporte des éléments aérodynamiques qui compensent l'absence de toit et améliorent l'appui.



Le système de levage sur l'essieu avant est utilisé pour relever la PureSpeed avant de passer sur les bosses ou les trottoirs.



Un moteur V8 biturbo AMG de 4.0 litres



Le moteur V8 biturbo AMG de 4.0 litres de 585 ch (430 kW) et d'un couple maximal de 800 Nm offre une propulsion dynamique et d'excellentes performances de conduite. Combiné au concept de design ouvert de la PureSpeed, cela crée une expérience de conduite unique. Le design radicalement ouvert donne l'impression que même les vitesses inférieures sont beaucoup plus rapides. Les performances sont impressionnants : la voiture de sport passe de zéro à 100 km/h en 3,6 secondes, avec une vitesse de pointe de 315 km/h. Le son du moteur V8 AMG se fait sentir directement dans la PureSpeed.



Une transmission avec embrayage de démarrage humide



La boîte de vitesses AMG Speedshift MCT 9G permet des temps de changement de vitesse extrêmement courts. Un embrayage humide remplace le convertisseur de couple. Il réduit le poids de la voiture de sport. Grâce à sa faible inertie de masse, il optimise la réponse aux commandes d'accélérateur, lors des sprints et des changements de charge.



Une transmission intégrale AMG Performance 4Matic plus entièrement variable



La PureSpeed est équipée de la transmission intégrale AMG Performance 4Matic plus. Le système intelligent combine les avantages de différents concepts d'entraînement : la répartition entièrement variable du couple entre les essieux avant et arrière assure une traction optimale à la limite physique, ainsi qu'une stabilité de conduite et une sécurité élevées dans toutes les conditions.



Suspension : une stabilisation semi-active du roulis



La suspension AMG Active Ride Control avec stabilisation hydraulique semi-active du roulis permet un contact optimal avec la route. Au lieu des stabilisateurs latéraux mécaniques conventionnels, le système utilise des éléments hydrauliques actifs qui compensent les mouvements de roulement en quelques fractions de seconde. Le système permet un comportement optimal de la direction et des changements de charge avec une maniabilité typique d'AMG, y compris la dynamique, la précision et le retour d'information du conducteur. En même temps, il augmente le confort de conduite lors de la conduite en ligne droite et lors de la conduite sur des bosses. L'essieu arrière à voie large augmente l'agilité sur les routes de campagne sinueuses.



Freins : une décélération optimale



Le système de freinage en composite céramique haute performance AMG de série assure d'excellentes valeurs de décélération et un contrôle précis. Il impressionne par ses courtes distances de freinage, sa réactivité sensible et sa grande stabilité, même sous des charges extrêmes. Les étriers de frein fixes à 6 pistons à l'avant et les étriers flottants à 1 piston à l'arrière sont de couleur noire avec des logos AMG blancs.



Une direction active de l'essieu arrière qui allie agilité et stabilité



Le PureSpeed est équipé d'une direction active de l'essieu arrière. En fonction de la vitesse, les roues arrière tournent soit dans le sens opposé (en dessous de 100 km/h), soit dans le même sens (au-dessus de 100 km/h) que les roues avant. Le système offre une maniabilité agile et stable, des caractéristiques qui seraient en contradiction sans la direction de l'essieu arrière. Parmi les autres avantages, citons un contrôle plus facile du véhicule à la limite et moins d'effort de direction grâce au rapport de direction plus direct à l'avant.