Le SUV compact électrique Toyota Urban Cruiser se distingue par un design robuste

lève le voile sur leDéveloppé à partir de l'Urban SUV Concept, l'Urban Cruiser électrique vise une position forte sur un segment du marché européen en pleine croissance.L'Urban Cruiser se distingue par un design robuste et impactant d'authentique SUV.L'habitacle offre une position de conduite surélevée et des sièges arrière coulissants.L'Urban Cruiser offre le choix entre deux batteries (49 kWh ou 61 kWh) et deux transmissions, traction ou transmission intégrale,Le Toyota Urban Cruiser sera présenté pour la première fois au public lors du Salon de l'automobile de Bruxelles 2025.Le design impactant d'authentique SUV de l'Urban Cruiser le différencie de ses concurrents. Développé sur le thème « Urban Tech », le style sophistiqué et mature lui donne un look audacieux sous tous les angles. La partie avant avec sa forme « Hammerhead » en tête de marteau est un élément clé du style. Les boucliers avant et arrière sont affirmés avec puissance. Les feux arrière s'étendent sur toute la largeur du hayon, puis s'enroulent autour des ailes musclées de la voiture Les jantes en alliage de 18 ou 19 pouces, selon les versions, sont complétées partiellement par des enjoliveurs au design affirmé qui permettent de réduire le poids de la voiture électrique et d'optimiser ses qualités aérodynamiques.La large gamme de couleurs de carrosserie comprendra, selon les versions, des coloris biton avec un toit noir contrastant.Les dimensions de l'Urban Cruiser sont compactes:• Longueur : 4 285 mm• Largeur : 1 800 mm• Hauteur : 1 640 mm• Empattement : 2 700 mmL'Urban Cruiser est maniable avec unL'empattement relativement long de l'Urban Cruiser (2 700 mm) est la clé d'un habitacle spacieux et pratique.Grâce à un système de sièges arrière coulissants, la distance entre les passagers avant et arrière peut être facilement ajustée.Les sièges arrière se rabattent en deux parties dans une configuration 40:20:40.Cette modularité permet d'adapter facilement l'habitacle de l'Urban Cruiser en fonction des besoins : davantage de confort pour les passagers ou davantage d' espace pour le chargement.Les aspects pratiques de l'habitacle sont en cohérence avec un design robuste d'authentique SUV.Le style est épuré et ouvert sur l'extérieur avec un tableau de bord bas et horizontal combiné à des assises hautes pour offrir un excellent champ de vision au conducteur et aux passagers.La sellerie et les garnitures combinent le noir et le gris foncé. L'éclairage d'ambiance propose 12 couleurs différentes pour créer une atmosphère appropriée à chaque trajet ou heure de la journée.Le Toyota Urban Cruiser peut recevoir, selon les versions, un siège conducteur à réglage électrique, un système audio premium JBL et un toit vitré fixe.L'Urban Cruiser sera proposé avec deux batteries (49 ou 61 kWh) utilisant la technologie lithium-fer phosphate (LFP). Cette technologie de batterie présente l'avantage d'être durable, sûre et économique.Les accélérations sont puissantes et linéaires, aussi bien au démarrage qu'en reprises.La batterie de 49 kWh sera disponible exclusivement dans l'Urban Cruiser traction, et associée à un moteur électrique de 106 kW / 144 ch et 189 Nm de couple. L'Urban Cruiser traction sera également proposé avec la batterie de 61 kWh associée à un moteur électrique de 128 kW / 174 ch et 189 Nm de couple.L'Urban Cruiser sera également disponible avec une transmission intégrale, associée à la batterie de 61 kWh et à un moteur électrique de 135 kW / 184 ch et 300 Nm de couple.Toutes les versions de l'Urban Cruiser sont équipées d'une pompe à chaleur, économe en énergie, pour le système de climatisation et d'un préchauffage manuel de la batterie pour optimiser les performances dans les conditions les plus froides.L'Urban Cruiser est construit sur une plateforme dédiée aux véhicules électriques à batterie. La conception de la structure évite le recours aux traverses dans le plancher, libérant ainsi plus d'espace pour accueillir la batterie. La plateforme est robuste mais légère et permet d'offrir un intérieur spacieux avec une protection intégrée des pièces haute tension de la voiture.Une transmission intégrale électrique avec l'ajout d'un moteur de 48 kW à l'essieu arrièreL'une des principales caractéristiques de l'Urban Cruiser est la disponibilité d'un système de transmission intégrale.L'ajout d'un moteur de 48 kW à l'essieu arrière permet d'offrir performances et sécurité sur des surfaces meubles et glissantes, assurant à la fois une tranquillité d'esprit dans les conditions difficiles et une expérience de conduite gratifiante.Le système offre également un Contrôle d'Assistance en Descente (Downhill Assist Control) et un mode Trail qui détecte et freine une roue qui patine tout en dirigeant le couple moteur vers la roue opposée. L'Urban Cruiser traction bénéficie d'un « mode neige » qui contrôle le couple moteur pour aider à réduire le patinage des roues lors de la conduite sur des routes enneigées.Toutes les versions de l'Urban Cruiser bénéficieront d'un ensemble complet de systèmes de sécurité active et d' assistance à la conduite permettant de reconnaître et d'éviter un large éventail de risques courants d'accident : système pré-collision, régulateur de vitesse adaptatif, alerte de franchissement de ligne et assistance au maintien dans la voie. Une caméra à 360 degrés offre au conducteur une vue complète de l' environnement de la voiture lors du stationnement ou des manœuvres sur terrain accidenté.Le tableau de bord intègre un combiné d'instruments numérique de 10,25 pouces et un écran multimédia de 10,1 pouces dans une seule unité. Le système multimédia est conçu pour une utilisation rapide et intuitive avec une navigation intégrée qui utilise des données basées dans le cloud pour prendre en compte les dernières informations sur le trafic. L'intégration des smartphones permet aux passagers d'accéder à leurs applications préférées.La wallbox Toyota HomeCharge est conçue pour fonctionner très simplement avec les modèles Toyota. L'application MyToyota offre un confort supplémentaire : grâce à elle, les propriétaires peuvent vérifier à distance l'état de charge de la batterie du véhicule, localiser les bornes de recharge les plus pratiques ainsi que planifier et surveiller les sessions de recharge.