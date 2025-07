Le SUV électrique du segment C Kia EV5 se distingue par une silhouette cubique

lève le voile sur le SUV électrique du segment CReposant sur lade Hyundai Motor Group, associée à la, l'EV5 conjugue un design cubique robuste, un habitacle spacieux et des technologies électriques de dernière génération.Fidèle à la philosophie de design « Opposites United » / (L'alliance des contraires) de Kia, l'EV5 affiche un. L'EV5 se distingue par une, unet desqui reprennent la signature lumineuse « Constellation » de la marque.La cabine prend en compte les besoins du quotidien. Les, garantissant ainsi un volume de coffre maximum et une aire de chargement pouvant atteindre 2 mètres de longueur.Le Kia EV5 propose, à l'instar du tiroir de la console centrale.Les sièges, en plus d'être chauffants et ventilés, intègrent des fonctions de massage pour le conducteur et un support lombaire réglable dans quatre directions (selon le niveau de finition).L'intérieur de EV5 fait appel à des matériaux durables parmi lesquels du PET recyclé dans les sièges et les moquettes, de la mousse biologique dans les sièges, la console centrale et les appuis-tête et de la peinture sans BTX pour le revêtement des portes, de la planche de bord et de la console centrale.Avec son, le Kia EV5 revendique. La vitesse de recharge en courant continu de 150 kW permet à EV5 de passerLe Kia EV5 est équipé duqui autorise la, et la gestion du freinage régénératif via les palettes au volant. Le système de récupération d'énergie améliore l'efficacité énergétique et le confort de conduite, en utilisant les données de navigation pour adapter automatiquement le freinage et la vitesse en fonction des intersections et des changements de limitation de vitesse. La batterie bénéficie d'une fonction de gestion de température qui améliore l'efficacité du système de chauffage de l'habitacle et préserve l'autonomie par temps froid.Grâce à sa technologie de recharge bidirectionnelle V2L (Vehicle-to-Load) qui offre jusqu'à 3,6 kW de puissance, l'EV5 permet d'utiliser la batterie du véhicule pour alimenter et recharger des appareils externes via une prise intérieure ou un adaptateur extérieur. Le modèle est également équipé de la technologie V2G (Vehicle-to-Grid), qui sera donc opérationnelle lorsque les infrastructures et les réglementations le permettront.Le système d'infodivertissement (ccNC) intègre un triple écran panoramique associant le combiné d'instrumentation de 12,3 pouces, l'écran d'infodivertissement de 12,3 pouces et l'écran de commande de la climatisation de 5,3 pouces.Les(OTA) et la plateforme de mise à jour Kia garantissent l'évolutivité du modèle et l'ajout d'autres fonctionnalités et services qui verront le jour au fil du temps.Le Kia EV5 bénéficie d'unequi transmet au véhicule les informations cartographiques en temps réel et extrait les données du serveur qui sont actualisées toutes les quatre semaines.Le Kia EV5 propose des fonctions telles que la clé digitale 2.0, la reconnaissance par empreinte digitale et le système audio premium Harman Kardon (selon le niveau de finition).Le Kia EV5 est équipé de sept airbags, de renforts structuraux et de(ADAS) de dernière génération.En plus d'ajuster intelligemment la vitesse du véhicule, le régulateur de vitesse adaptatif (SCC2) peut, en cas d'urgence, arrêter totalement le véhicule en l'absence de réaction du conducteur, dans le cas d'un malaise ou d'une perte de connaissance par exemple.Le système de détection d'obstacles arrière avec fonction freinage a été optimisé pour repérer les dangers à l'avant et sur les côtés du véhicule (PCA-F/S/R) (selon le niveau de finition). Le système fait appel à des capteurs et à des caméras pour éviter toute collision à l'avant, sur les côtés et à l'arrière lors des manœuvres de stationnement.L'assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 avec détecteur de présence des mains sur le volant (HDA 2 avec HOD) permet de maintenir une distance de sécurité, de conserver le véhicule au centre de la voie, de changer de voie et d'ajuster latéralement sa position.L'aide au stationnement à distance (RSPA 2.0) (selon le niveau de finition) permet de s'insérer dans une place de stationnement ou en sortir, même depuis l'extérieur de leur véhicule.Dimensions (mm)ExtérieurLongueur hors-tout: 4 610Largeur hors-tout: 1 875Hauteur hors-tout: 1 675Empattement: 2 750Porte-à-faux avant: 910Porte-à-faux arrière: 950Garde au sol: 167Intérieur1ère rangée de sièges:Hauteur sous pavillon: 1 075Longueur aux jambes: 1 117Largeur aux épaules: 1 465Largeur aux hanches: 1 3622ème rangée de sièges:Hauteur sous pavillon: 1 024Longueur aux jambes: 1 041Largeur aux épaules: 1 425Largeur aux hanches: 1 352Capacité de chargement maximum (litres)Derrière 2ème rangée (VDA): 566Avec sièges arrière rabattus: 1 650Capacité du coffre avant: 44,4BatterieCapacité de la batterie (kWh): 81,4Autonomie (km, WLTP, jantes 18/19 pouces): 530/505Temps de recharge (min. DC 10-80%): 30Puissance de recharge (AC/DC kW): 11/150MotorisationPuissance (kW): 160Couple (Nm): 295Vitesse maximale (km/h): 165Accélération (0-100 km/h, secondes): 8,4Capacité de remorquage (kg): 1 200Entraînement (2RM/4RM): 2RM