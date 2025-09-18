Le tracker GPS Classic Edition 2026 d'Invoxia intègre une IA embarquée Le tracker GPS Classic Edition 2026 d'Invoxia intègre une IA embarquée ×

Le spécialiste français des traceurs GPS Invoxia dévoile le Tracker GPS Classic Edition 2026. Héritier du tracker lancé en 2017, le tracker GPS Classic Edition 2026 intègre une IA embarquée et de nouvelles fonctions de sécurité pour protéger efficacement ses biens et retrouver rapidement ce qui compte. Enrichi de services inédits, le Classic Edition 2026 s'impose comme un allié fiable pour la protection des objets.



Le Tracker GPS Classic Edition 2026 offre un suivi de position et un historique s'actualisant à intervalle réglable (toutes les 2, 5 ou 10 minutes, ou à la demande en déplacement) grâce à l'utilisation conjointe de Bluetooth, Wi-Fi et GPS, relayé via les réseaux basse consommation Sigfox ou LoRa, et sans besoin de carte SIM.



Lorsque le traceur ne bouge plus, il envoie sa position toutes les 2 heures, contre toutes les 4 heures en mode normal. Il permet de superviser les mouvements grâce à des alertes en temps réel (détection de mouvements suspects ou à l'arrêt), ainsi que des notifications d'entrée ou de sortie de zones prédéfinies (domicile, école, stationnement, etc.). La batterie dispose d'une autonomie allant jusqu'à 6 mois selon la fréquence de suivi choisie. Le Tracker GPS Classic se glisse partout et propose un radar de proximité, chaud/froid. Il peut même émettre une sonnerie pour faciliter sa localisation.



Le « mode perdu » : l'arme redoutable contre le vol



Propre aux trackers GPS Classic, le mode perdu est un atout majeur en cas de vol ou de disparition car il « force » l'usage du GPS : la position est envoyée toutes les 2 minutes lorsque le traceur est en mouvement, et toutes les 2 heures lorsqu'il reste immobile.



Le dossier de vol, un rapport automatique pensé pour les forces de l'ordre et les assurances



La fonction « Dossier de vol » d'Invoxia génère un fichier officiel avec un QR code permettant aux forces de l'ordre et aux assurances de localiser le traceur GPS en temps réel. Le dossier, utilisable après un dépôt de plainte, sert de preuve pour l'assurance et accélère l'action de la police, qui accède directement aux données sans dépendre du témoignage de la victime.



Le tracker GPS Classic Edition 2026 d'Invoxia est disponible au prix de 99 euros avec 1 an d'abonnement, 129 euros avec 3 ans d'abonnement inclus.



L'abonnement libre réseau bas débit est facturé 4,45 euros (1 mois), 29,95 euros (1 an) ou 50,00 euros (3 ans).



Caractéristiques :



- Étanche IP67

- Dimensions 105 × 27 × 9,5 mm

- Poids de 27 g

- Recharge par USB-C (câble fourni).

- Charge complète en 1 h 30.

- Autonomie jusqu'à 6 mois

Eric Houguet, écrit le 18/09/2025