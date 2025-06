60 pour cent des vacanciers d'été utiliseront une voiture individuelle en 2025

L'étude OpinionWay pour Point S met en lumière une FranceAlors que plus d'un Français sur deux prévoit de partir en vacances au cours de l'été 2025,, même si l'utilisation de véhicules individuels a sensiblement diminué (moins 7 points par rapport à 2024 et 15 points de moins qu'en 2020).« L'étude révèle une France coupée en deux, entre ville et campagne, avec une voiture encore indispensable hors des grandes agglomérations, et 75% des ruraux qui partent en vacances en voiture contre seulement 43% des Franciliens », commente Christophe Rollet, Directeur Général de Point S.Le covoiturage grimpe (6%, plus 3 points), le train séduit davantage (12%, plus 3 points) alors que l'avion reste stable avec 17% des vacanciers qui fréquenteront les aéroports.« Nous notons une utilisation importante du covoiturage chez les 18-24 ans avec 19% contre 3 à 5% dans les autres tranches d'âge. Cette évolution sera sans doute amenée à perdurer dans les années à venir » souligne Frédéric Micheau, Directeur Général Adjoint d'Opinion Way qui indique que « l'avion souvent très décrié reste finalement à un niveau stable à 17% avec là encore, une génération de 18-24 ans dont la soif de découverte et de mobilité est plus importante que la sensibilité écologique et environnementale puisqu'ils sont 32% à partir en avion cet été ».Parmi les Français qui partiront en vacances avec une voiture individuelle, 82 % le feront avec une voiture thermique. Un chiffre en recul de deux points par rapport à 2024, mais toutefois très largement majoritaire. 12% des répondants rouleront avec une voiture hybride , le chiffre est le même que l'année dernière, tandis que 5% le feront avec une voiture électrique , en hausse de 2 points par rapport à l'été 2024. Sur une période de deux ans, la voiture thermique est passée de 87% en 2023 à 82% en 2025 contre 2 à 5% pour l'électrique et 10 à 12% pour l' hybride Parmi le Français qui partiront en vacances, 47 % choisissent leur mode de transport pour la praticité et 30 % pour le confort. Seuls 7% des répondants choisissent leur mode de transport pour des raisons écologiques, tandis qu'ils sont 12% à le choisir pour des raisons économiques.74% vérifient la pression des pneus56% contrôlent le niveau d'huile26% font réviser leur véhicule chez un professionnel« Ces bons réflexes montrent la responsabilité des conducteurs . », affirme Lionel Haberlé, Directeur Marketing et Communication de Point S.: Enquête Opinionway Point S - Départs en vacances : la voiture reste reine… mais son usage évolue« Sondage OpinionWay pour Point S »:Echantillon de 1 018 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence.L'échantillon a été interrogé par questionnaire auto -administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview).Les interviews ont été réalisées du 28 au 29 mai 2025.Pour les remercier de leur participation, les panélistes ont touché des incentives ou ont fait un don à l'association proposée de leur choix.OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,4 à 3,1 points au plus pour un échantillon de 1 000 répondants