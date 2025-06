Un tiers des Français structurellement empêchés de prendre le volant en l'absence de permis de conduire

Le think tank Forum Vies Mobiles (association financée par le mécénat de la SNCF) et le Crédoc présentent une. Derrière cette image largement partagée, se cacherait une réalité plus complexe : la voiture pourrait être perçue comme une source d'exclusion pour des personnes pour qui la conduite automobile est inaccessible, difficile ou source d'angoisse.Selon le think tank Forum Vies Mobiles, la voiture marginaliserait celles et ceux qui ne peuvent pas ponctuellement, régulièrement ou structurellement conduire.Avec cette enquête, l'association financée par le mécénat de la SNCF décrit le phénomène des- 20 % ont moins de 17 ans et ne peuvent donc pas avoir le permis de conduire ;- 9 % des plus de 17 ans ne l'ont jamais obtenu ou détiennent un permis non reconnu en France ;- 4 % au moins souffrent d'une incapacité permanente.Ce nombre pourrait augmenter avec le vieillissement de la population et le durcissement de la réglementation qui pourrait imposer de repasser le permis de conduire après un certain âge.Avec cette étude, le think tank Forum Vies Mobiles entend démonter que l'accès à la conduite ne serait pas universel.- 44% renoncent toujours ou presque (23%) ou souvent (21%) à conduire dans au moins une des 25 situations testées dans l'étude.- 38% y renoncent occasionnellement (moins d'une fois par mois) ;- Au total, 82% des Français détenteurs du permis de conduire renoncent ainsi au moins occasionnellement à la conduite.Les 25 motifs de renoncement testés dans l'étude du think tank Forum Vies Mobiles Note de l'auteur: la liste des motifs de renoncement testés dans l'étude du think tank Forum Vies Mobiles nous semble beaucoup trop longue pour pouvoir en tirer des enseignements solides incontestables.Les coûts de déplacement étaient trop élevésVous avez été empêché par des conditions météo extrêmesVous étiez fatigué ou somnolentVotre voiture n'était pas disponible, car utilisée par quelqu'un d'autreVotre voiture était en panneVous deviez vous rendre dans une zone à accès restreint (piétonnes, ZFE…)Vous aviez une incapacité physique temporaireVous deviez vous déplacer avec des enfants ou des personnes qui auraient pu vous déconcentrerVous étiez trop nombreuxVous étiez en retard pour le contrôle technique Vous étiez sous l'influence de l'alcool ou de droguesVous aviez des enfants à emmener et pas de sièges auto Votre assurance auto n'était pas à jourVotre permis était expiré ou suspenduDans certaines conditions météo (neige, verglas, brouillard…)La nuitPar peur de ne pas pouvoir vous garerEn villeA la campagne ou en montagneEn raison de l'état de la route (travaux, accident…)De manière générale, par peur de la conduiteSur autoroute ou voie rapidePour des raisons de santé ou d'incapacité liée à l'âgeParce que vous prenez des médicaments altérant vos capacitésPar peur de perdre des points sur votre permisDes conditions de conduite hostiles : nuit, trafic urbain, zones rurales et montagne...- Conduire de nuit : un casse-tête pour près d'un conducteur sur deux (43%) qui sont au moins occasionnellement gênés par les conditions nocturnes. C'est probablement la situation la plus handicapante dans la mesure où la gêne peut être quotidienne et que la nuit peut représenter une partie importante de la journée en hiver. On constate même que 7% ne conduisent jamais la nuit. Cela représente plus de 3 millions de Français.- Trafic urbain et stationnement : un environnement redouté par au moins 1 conducteur sur 10. En effet, 10% renoncent toujours ou souvent à prendre le volant pour éviter le trafic et les manœuvres à réaliser, et 11% par peur de ne pas pouvoir se garer.- Conduite en zone rurale ou montagneuse : ces zones sont considérées comme à éviter par 10% des conducteurs (routes étroites, virages ou obscurité).Les coûts de déplacement en voiture (essence et péages) constituent le premier motif de renoncement matériel :- 13% y renoncent au moins une fois par mois et 22% au moins une fois par an.- La panne de véhicule concerne 25% des conducteurs sur l'année.Des problèmes administratifs peuvent également empêcher les conducteurs de prendre le volant.- Ainsi, au cours des 12 derniers mois, 15% des Français ont renoncé à un déplacement à cause d'un contrôle technique non à jour, 10% à cause d'un défaut d'assurance et 9% pour un permis suspendu ou expiré.Les femmes et les jeunes sont les plus touchés par les renoncements liés à la sécurité, au confort ou à la précarité.Les femmes renoncent davantage à la conduite que les hommes :- 21% des hommes ne renoncent jamais à la conduite, contre seulement 15% des femmes.- C'est particulièrement vrai pour la conduite de nuit : 50% des femmes renoncent au moins occasionnellement contre 36% des hommes.- Pour des problèmes d'assurance de leur véhicule, les hommes sont 13% à renoncer à conduire occasionnellement, tandis que les femmes ne sont que 6%.- Les hommes sont trois fois plus nombreux à renoncer occasionnellement à conduire à cause d'une suspension de permis (12% contre 4%).- Les jeunes (18-24 ans) renoncent davantage à conduire : presque tous (97%) renoncent au moins occasionnellement (34% toujours ou presque, 38% souvent), contre 82% en moyenne (23% toujours ou presque, 21% souvent).- Moins expérimentés, les jeunes (18-24 ans) renoncent plus souvent à conduire face aux nombreuses situations de conduite complexes (en ville, 60% contre 42% en moyenne, à la campagne ou à la montagne, 46% contre 26% en moyenne...).- Plus vulnérables économiquement, les jeunes (18-24 ans) sont plus exposés aux coûts de déplacement que leurs aînés : les jeunes (18-24 ans) sont 52% à renoncer à conduire pour cette raison, contre 35% en moyenne.: Forum Vies Mobiles (association financée par le mécénat de la SNCF): enquête réalisée en deux vagues en ligne en octobre 2024 et en mai 2025 par le Crédoc pour le Forum Vies Mobiles, auprès de 3 007 répondants âgés de 15 ans et plus, puis de 1709 détenteurs du permis de conduire, résidents de la France métropolitaine. Les échantillons ont été sélectionnés selon la méthode des quotas sur les critères suivants : âge, sexe, profession, catégorie sociale, région de résidence.