Huit Français sur dix déclarent vérifier l'état des pneumatiques avant le départ pour les vacances d'été

À l'approche des grands départs pour les vacances d'été, Bridgestone s'est adressé à l'institut OpinionWay pourL'enquête met en lumière une réalité rassurante : une large majorité des automobilistes adopte des gestes de prévention essentiels à leur sécurité et à celle de leurs passagers.En revanche, une minorité (39%) affirment savoir changer un pneu en cas de crevaison.61% des répondants envisagent d'utiliser leur voiture pour se rendre sur leur lieu de vacances cet été.Avec cet engouement des Français pour partir en vacances d'été avec leurs véhicules, on remarque que les conducteurs font preuve de vigilance avant de prendre la route :82% des répondants affirment vérifier la pression de leurs pneus avant de prendre la route pour les vacances d'été et 53% déclarent le faire dès qu'ils partent pour un long trajet.77% des répondants réalisent une vérification de l'état général des pneumatiques avant de partir pour les vacances d'été.Ces affirmations montrent une prise de conscience de l'importance des contrôles en amont des longs trajets pour éviter tout incident sur la route.L'été, les longs trajets exigent une vigilance particulière sur l'état du véhicule, notamment des pneus, garants de la stabilité et de l'adhérence. Il est essentiel de vérifier leur état (témoin d'usure, dommage, hernie, usure irrégulière), leur pression, et de faire contrôler régulièrement la géométrie. Une pression adaptée, une conduite souple et un bon entretien des suspensions et des freins prolongent leur durée de vie.26% des répondants feraient appel à un dépanneur en cas de crevaison. 20% des répondants utiliseraient un kit anti-crevaison, tandis que 11% déclarent disposer de pneus runflat (la technologie DriveGuard Run-Flat permet de rouler jusqu'à 80 km après une crevaison, à vitesse modérée, et permet ainsi d'éviter une immobilisation en pleine route). Des résultats qui montrent une diversité de comportements et d' équipements , mais aussi la nécessité d'anticiper ce type de situation avant de prendre la route.En cas d'incident, il convient de ralentir sans freiner brusquement, d'allumer les feux de détresse, de s'arrêter dans un lieu sûr, d'enfiler un gilet jaune, d'évaluer la situation et de contacter l'assistance si besoin.: Sondage Bridgestone x OpinionWayÉtude réalisée par OpinionWay pour Bridgestone du 21 au 23 mai 2025 auprès d'un échantillon de 1 003 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence.L'échantillon a été interrogé par questionnaire auto -administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview). Les interviews ont été réalisées du 21 au 23 mai 2025. Pour les remercier de leur participation, les panélistes ont touché des incentives ou ont fait un don à l'association proposée de leur choix.OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252. Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,4 à 3,1 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.